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Все про:затримання (2997) наркотики (821) Військова прокуратура (558)

 Військова прокуратура затримала двох наркодилерів, які збували амфетамін у навчальному центрі "Десна". ФОТОрепортаж

Військова прокуратура Київського гарнізону ліквідувала нарколабораторію і затримала постачальників амфетаміну військовим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України, наркодилерів спіймали під час передачі 2 кілограмів амфетаміну для реалізації в тому числі військовослужбовцям.

Військова прокуратура Київського гарнізону спільно з ГУ Нацполіції в Київській області та головним відділом у боротьбі з корупцією та оргзлочинністю ГУ СБУ в м. Києві та Київській області задокументували факт збуту партії наркотиків в особливо великих розмірах на території столиці. Двох зловмисників затримано "на гарячому" .

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"Ринкова" вартість зазначеної кількості амфетаміну складає близько 800 тисяч гривень. Під час слідчих дій також ліквідовано шляхом вилучення "нарколабораторію", за допомогою якої виготовлялися психотропи.

Двом наркоторговцям вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Обох судом взято під варту на 2 місяці з альтернативою внесення 1 152 600 гривень застави.

Виявлено постачальників зілля в рамках кримінального провадження щодо неодноразового збуту військовослужбовцями 169 Навчального центру "Десна" амфетаміну в особливо великих розмірах на території міста Києва упродовж липня-вересня 2018 року. Наприкінці грудня минулого року обвинувальні акти стосовно військових, які розповсюджували психотропи, були скеровані до суду для розгляду по суті.

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Кримінальну справу стосовно організаторів цього злочину виділено в окреме провадження, в рамках якого і відбулось затримання наркоторговців.

Військова прокуратура затримала двох наркодилерів, які збували амфетамін у навчальному центрі Десна 01
Військова прокуратура затримала двох наркодилерів, які збували амфетамін у навчальному центрі Десна 02
Військова прокуратура затримала двох наркодилерів, які збували амфетамін у навчальному центрі Десна 03
Військова прокуратура затримала двох наркодилерів, які збували амфетамін у навчальному центрі Десна 04

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Військова прокуратура затримала двох наркодилерів, які збували амфетамін у навчальному центрі Десна 05
Військова прокуратура затримала двох наркодилерів, які збували амфетамін у навчальному центрі Десна 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144591
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленскій нагадує актрису з німецького порнофільму, готовий прийняти в будь-якій кількості з будь-якого боку
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відвезіть здобич в офіс преЗЕдента
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Коли вже піймають того наркоділера, дякуючи якому ви тут мерзоту пишете?
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Коли вже піймають того наркоділера, дякуючи якому ви тут мерзоту пишете?
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я вибачаюсь, вказуйте таки повне ім'я наркоділера - валадимир ігарьвалерьич узеленского
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Зеленскій нагадує актрису з німецького порнофільму, готовий прийняти в будь-якій кількості з будь-якого боку
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Как это связано с этой новостью ? Военная прокуратура задержала двух наркодилеров, сбывавших амфетамин в учебном центре "Десна" - Цензор.НЕТ 2654
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Що? Мокша, Elon Mask не розумію російської мови.
Після того як наші любі американські брати спочатку перемогли німців, принизили, та анально зґвалтували росіян в Холодній Війні - російська мова нікому в світі не потрібна. Мова програвших.
Так ЗЕРО?
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А почему это сын патриота Пороха не знает украинского ? https://www.youtube.com/watch?v=YjrICOLVq1M Военная прокуратура задержала двух наркодилеров, сбывавших амфетамин в учебном центре "Десна" - Цензор.НЕТ 6623
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Що? Мокша Elon Mask не розумію російської мови. Дивись - в 1989 населення СРСР було 280 млн, ВВП 10% світового. В 2019 населення РФ 140 млн, ВВП 1.5% світового.
Ви втратили 5 млн км2 території - це приблизно половина території США чи Китаю.
Класно вас американці зробили, а?
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Пебил , с чего ты вообще взял что я кацап? Или у вас все кто не с секты 8% - кацапы ? Военная прокуратура задержала двух наркодилеров, сбывавших амфетамин в учебном центре "Десна" - Цензор.НЕТ 6386 По видео есть что сказать как так получилось что сын патриота Пороха по украински не разговаривает ? Военная прокуратура задержала двух наркодилеров, сбывавших амфетамин в учебном центре "Десна" - Цензор.НЕТ 6046
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Мокша Elon Mask в мене сигарету не стрельнеш, бичок без фільтра будеш, га піг-дог?..
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Какой мокша , ПЕбил ? Вы всех кто не с секты 8% мокшами считаете или как? Лучше скажи как так сын вашего 8% вождя так омакшанился что даже не знаете украинского ?
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Мокшанську казявку бомбануло. ))
Воно бамбить щодня вже 100 днів жодних досягнень у ЗЕ-наріка і його команди одні пройоби по всіх фронтах в Україні пенсій не можуть нормально зробити а Ізраілю роблять )
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богдана не було на офіційних державних заходах
він надав перевагу французькому весіллю;
на Лазурному березі Франції в Сен-Тропе одружився юрист курченка Військова прокуратура затримала двох наркодилерів, які збували амфетамін у навчальному центрі "Десна" - Цензор.НЕТ 4316

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=928603720807894&id=100009748233750
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ЗЕленський обіцяв списати 7 мільярдів боргів ФОП за ЄСВ, але такого боргу не існує.
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Він обіцяв скасувати недоторканість дупутатів. Ішо? Яким боком це до наркотиків?
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Це має пряме відношення до наркотиків як і те про що брехав нарко-барон ВаЗелінскій - бидлообраний клован.
- лісапедом на роботу їздить?
- не їздить у кортежах?
- стоїть у кортежах в яких не їздить разом з усіма у пробках?
- податки в Україні сплачує?
- зняв недоторканість?
- збільшив зарплати бидлу?
- зменьшив комунальні?
- зупинив війну?

Як же до тебе довго доходить.
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Це до тебе ніяк не дійде що військовослужбовців підсаджують на наркоту, а це розвал армії. Потім за дозу повідомлятимуть потрібну інформацію в ФСБ.
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Так это подарки от Зеленского, новое меню для вояк.
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«Выявлены поставщики зелья в рамках у Источник: https://censor.net.ua/p3144591»
Да писали б вже прямо: «Выявлены поставщики бєсовского зелья...»

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Военная прокуратура задержала двух наркодилеров

...сыдю тут, в Германии -- жду, как дурак зелёный, сообщений: Военная прокуратура задержала двух кондитеров...! *)
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Надо увеличить военный сбор....чтоб хватало на качественный штырь....
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гляньте на это недоразумение и вы поймёте новость ...:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=nAsYx5Ez4N8
ПС/ не дякуйте.
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Военные на подтанцовке у ватного продюсера и попсовых шлюшек - это вообще жалкое зрелище. Здесь дело даже не в наркоте.
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Вот нахера! МНС хватало с детишками одно дите украденно другое в темнице сырой
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Краматорськ саме Патріотичне Місто України.Слава Україні!!!!! https://www.youtube.com/watch?time_continue=147&v=4Iq_6OZUbG4
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Військовослужбовців садять на наркоту і розкладають армію.
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Правоохранительные органы Украины всякие разные в принципе могут худо бедно работать и исполнять свои обязанности.
Но всё это абсолютно бесполезно, судебная система множит на ноль все эти усилия, убийцы выходят под залог, под домашний арест, под ещё какую-то *****.......
В данном конкретном случае у наркобарыг всё будет хорошо, наказания они не понесут.
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В таких случаях самым действенным методом борьбы с торговцами смертью были бы суды, презентации и яркие представления средневековой церковной инквизиции.
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