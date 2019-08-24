 Військова прокуратура затримала двох наркодилерів, які збували амфетамін у навчальному центрі "Десна". ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України, наркодилерів спіймали під час передачі 2 кілограмів амфетаміну для реалізації в тому числі військовослужбовцям.
Військова прокуратура Київського гарнізону спільно з ГУ Нацполіції в Київській області та головним відділом у боротьбі з корупцією та оргзлочинністю ГУ СБУ в м. Києві та Київській області задокументували факт збуту партії наркотиків в особливо великих розмірах на території столиці. Двох зловмисників затримано "на гарячому" .
"Ринкова" вартість зазначеної кількості амфетаміну складає близько 800 тисяч гривень. Під час слідчих дій також ліквідовано шляхом вилучення "нарколабораторію", за допомогою якої виготовлялися психотропи.
Двом наркоторговцям вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Обох судом взято під варту на 2 місяці з альтернативою внесення 1 152 600 гривень застави.
Виявлено постачальників зілля в рамках кримінального провадження щодо неодноразового збуту військовослужбовцями 169 Навчального центру "Десна" амфетаміну в особливо великих розмірах на території міста Києва упродовж липня-вересня 2018 року. Наприкінці грудня минулого року обвинувальні акти стосовно військових, які розповсюджували психотропи, були скеровані до суду для розгляду по суті.
Кримінальну справу стосовно організаторів цього злочину виділено в окреме провадження, в рамках якого і відбулось затримання наркоторговців.
Після того як наші любі американські брати спочатку перемогли німців, принизили, та анально зґвалтували росіян в Холодній Війні - російська мова нікому в світі не потрібна. Мова програвших.
Так ЗЕРО?
Ви втратили 5 млн км2 території - це приблизно половина території США чи Китаю.
Класно вас американці зробили, а?
Воно бамбить щодня вже 100 днів жодних досягнень у ЗЕ-наріка і його команди одні пройоби по всіх фронтах в Україні пенсій не можуть нормально зробити а Ізраілю роблять )
він надав перевагу французькому весіллю;
на Лазурному березі Франції в Сен-Тропе одружився юрист курченка
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=928603720807894&id=100009748233750
- лісапедом на роботу їздить?
- не їздить у кортежах?
- стоїть у кортежах в яких не їздить разом з усіма у пробках?
- податки в Україні сплачує?
- зняв недоторканість?
- збільшив зарплати бидлу?
- зменьшив комунальні?
- зупинив війну?
Як же до тебе довго доходить.
Да писали б вже прямо: «Выявлены поставщики бєсовского зелья...»
...сыдю тут, в Германии -- жду, как дурак зелёный, сообщений: Военная прокуратура задержала двух кондитеров...! *)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=nAsYx5Ez4N8
ПС/ не дякуйте.
Но всё это абсолютно бесполезно, судебная система множит на ноль все эти усилия, убийцы выходят под залог, под домашний арест, под ещё какую-то *****.......
В данном конкретном случае у наркобарыг всё будет хорошо, наказания они не понесут.