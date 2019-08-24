 Військова прокуратура затримала двох наркодилерів, які збували амфетамін у навчальному центрі "Десна". ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України, наркодилерів спіймали під час передачі 2 кілограмів амфетаміну для реалізації в тому числі військовослужбовцям.

Військова прокуратура Київського гарнізону спільно з ГУ Нацполіції в Київській області та головним відділом у боротьбі з корупцією та оргзлочинністю ГУ СБУ в м. Києві та Київській області задокументували факт збуту партії наркотиків в особливо великих розмірах на території столиці. Двох зловмисників затримано "на гарячому" .

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"Ринкова" вартість зазначеної кількості амфетаміну складає близько 800 тисяч гривень. Під час слідчих дій також ліквідовано шляхом вилучення "нарколабораторію", за допомогою якої виготовлялися психотропи.



Двом наркоторговцям вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Обох судом взято під варту на 2 місяці з альтернативою внесення 1 152 600 гривень застави.



Виявлено постачальників зілля в рамках кримінального провадження щодо неодноразового збуту військовослужбовцями 169 Навчального центру "Десна" амфетаміну в особливо великих розмірах на території міста Києва упродовж липня-вересня 2018 року. Наприкінці грудня минулого року обвинувальні акти стосовно військових, які розповсюджували психотропи, були скеровані до суду для розгляду по суті.

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Кримінальну справу стосовно організаторів цього злочину виділено в окреме провадження, в рамках якого і відбулось затримання наркоторговців.









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