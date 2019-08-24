 Понад 1,2 тисячі осіб утворили "вишиванковий ланцюг" до Дня Незалежності в Одесі. ФОТОрепортаж

Учасники акції одягли у вишиванку також бронзового Дюка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Вишиванковий ланцюг" розтягнувся від Приморського бульвару до пам’ятника "Золоте дитя" на морському вокзалі. В акції єднання взяли участь багато ветеранів АТО, громадські активісти. Усього 1248 одеситів та гостей міста", - сказала прессекретар оргкомітету заходу Дар'я Полякова.
За її словами, у межах 11-го Вишиванкового фестивалю на Приморському бульварі відкрито виставку та ярмарок вишиванок, одразу після "вишиванкового ланцюга" проведено "синьо-жовтий автопробіг" вулицями Одеси.
25 серпня поряд з пам’ятником Дюку розмістили парти, і було проведено масовий "Диктант з української" під диктування письменника Любка Дереша. Результати перевірки диктанту будуть оприлюднені у понеділок. Переможці отримають грамоти і призи.
З нагоди святкування Дня Незалежності на Приморському бульварі також відкрито художню експозицію творів художника Олександра Грекова "Квантовий стрибок Шевченка", вулицями міста у ці дні курсує "патріотичний трамвай", тривають інші святкові заходи.
Та і так людей багато було - з прапорами, у вишиванках.
СЛАВА УКРАЇНІ!
2. Яким боком тут Порошенко?
помоему ЗЕля хочет второй вариант.
Був чи не найуспішніший період у моєму житті, коли нам допомагали впровадити нові технології американці, британці та ізраїльтяни. Причому за принципом "Teach the teachers".
Ми, зі свого боку, дали "друге життя" персоналу застарілої державної інфраструктури (зв'язок). Для аутсорсингових робіт шукали фахівців у КПІ, телецентрі та військовому інституті зв'язку. Так, полковнику-нач.кафедри було не в лом розраховувати, мотати і вганяти в характеристики складні фільтри та отримувати за це живі гроші. В тому числі зелені.
Потім прийшли рейдери ахметки і почали відтискати те що нас годувало впродовж 12 років. Звільнилися усією командою, даунецьким залишили руїну, а самі перейшли до іншої галузі.
Хто заважав іншим крутитися, шукати свої стежки до успіху?
...а оно, вона как обернулося...
Однако! -- парашные тёлки в Феодосии -- были все наши... ...хоть и не все, натюрлихь... ...а жаль! *)
...на немецкий номер велись -- чиста из женского любопытста... -- я был непротив. Друган сопротивлялся... -- так он же при исполнении был, а я при Воле! *)
Бухали классно... -- татары наливали красиво... ...и вообще, мне обхождение татарское понравилось -- не совки.
Крым татарский! -- нефуй там больше никому делать -- от Турции до параши... Я сказал!
А киримли, греки та вірмени - справді хороші люди. Шкода їх, втрапили в халепу.
Утром, в субботу, 24.08.19 стало известно об отставке посла рашки.
НО. Рашка то не может признаться в неожиданной "халепі". Поэтому ..."отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко никак не связана с ухудшением отношений двух государств". Об этом в субботу, 24 августа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, уход дипломата с поста главы дипмиссии это скорее (!!!) обычная ротация, чем что-то еще...
Об отставке Яковенко стало известно рано утром в субботу, о ней сообщила в пресс-службе посольства РФ в Великобритании и Северной Ирландии.
-- А какие ещё должны быть у меня -- самые некрвсивые, что ли ? -- я отвечал... ...все смеялись...*)
...в общем, рулил за одной Красунькой -- ...ну, оч. хорошая была! Аж самому не верилось, шо шо-то будет...
Короче... -- после всего спрашиваю: Ты откуда, любовь моя?
-- Из Одессы.
-- А шо там в Одессе щас Гамбринус?
-- А шо такое Гамбринус?
... -- хм -- а на Дюка с люка это шо?
-- Саша! Я, вообще, если честно, из Омска. Но мне сказали, что в Турции лучше быть из Одессы... *)))
Оч. классная Девочка была! -- с подружкой! ...а мне в октябре 60 лет... -- гуляю, где нипопадя... -- пока хочу! *)