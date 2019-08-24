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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:вишиванка (44) День Незалежності (280) Одеса (2073)

 Понад 1,2 тисячі осіб утворили "вишиванковий ланцюг" до Дня Незалежності в Одесі. ФОТОрепортаж

Одесити і гості міста, одягнені у вишиванки, провели сьогодні в центрі Одеси багатотисячну акцію єднання, приурочену до Дня Незалежності України - утворили, взявшись за руки, традиційнмй "вишиванковий ланцюг".

Учасники акції одягли у вишиванку також бронзового Дюка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вишиванковий ланцюг" розтягнувся від Приморського бульвару до пам’ятника "Золоте дитя" на морському вокзалі. В акції єднання взяли участь багато ветеранів АТО, громадські активісти. Усього 1248 одеситів та гостей міста", - сказала прессекретар оргкомітету заходу Дар'я Полякова.

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За її словами, у межах 11-го Вишиванкового фестивалю на Приморському бульварі відкрито виставку та ярмарок вишиванок, одразу після "вишиванкового ланцюга" проведено "синьо-жовтий автопробіг" вулицями Одеси.

25 серпня поряд з пам’ятником Дюку розмістили парти, і було проведено масовий "Диктант з української" під диктування письменника Любка Дереша. Результати перевірки диктанту будуть оприлюднені у понеділок. Переможці отримають грамоти і призи.

З нагоди святкування Дня Незалежності на Приморському бульварі також  відкрито художню експозицію творів художника Олександра Грекова "Квантовий стрибок Шевченка", вулицями міста у ці дні курсує "патріотичний трамвай", тривають інші святкові заходи.

Понад 1,2 тисячі осіб утворили вишиванковий ланцюг до Дня Незалежності в Одесі 01

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Понад 1,2 тисячі осіб утворили вишиванковий ланцюг до Дня Незалежності в Одесі 02
Понад 1,2 тисячі осіб утворили вишиванковий ланцюг до Дня Незалежності в Одесі 03
Понад 1,2 тисячі осіб утворили вишиванковий ланцюг до Дня Незалежності в Одесі 04
Понад 1,2 тисячі осіб утворили вишиванковий ланцюг до Дня Незалежності в Одесі 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад тисячу людей вийшло на "Марш Свободи" в Запоріжжі. ФОТОрепортаж

Понад 1,2 тисячі осіб утворили вишиванковий ланцюг до Дня Незалежності в Одесі 06
Понад 1,2 тисячі осіб утворили вишиванковий ланцюг до Дня Незалежності в Одесі 07
Понад 1,2 тисячі осіб утворили вишиванковий ланцюг до Дня Незалежності в Одесі 08
Понад 1,2 тисячі осіб утворили вишиванковий ланцюг до Дня Незалежності в Одесі 09

Понад 1,2 тисячі осіб утворили вишиванковий ланцюг до Дня Незалежності в Одесі 10
Фото: Ніна Ляшонок, Укрінформ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144585
 
   
 Топ коментарі
 
Слава одесситам! Всех с празником поздравляю!
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Красиві люди, красива Одеса. І жодного одесита у зеленому одягу.
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Слава одесситам! Всех с празником поздравляю!
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Красиві люди, красива Одеса. І жодного одесита у зеленому одягу.
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Показували велику ходу учасників війни в Запоріжжі.
Та і так людей багато було - з прапорами, у вишиванках.
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Прм чому тут 'зелений одяг'? На фоні Зе зовсім зозуля з'їхала?
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коментар відмічено як спам  
 
Да , Абу чокнутый . Так бывает ... Понад 1,2 тисячі осіб утворили "вишиванковий ланцюг" до Дня Незалежності в Одесі - Цензор.НЕТ 2067
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Я про Зе писав? Візьми свою зозулю і засунь собі в дупу.
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Верзеш ти. Далі тебе у спам за образу.
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Яка образа , тормоз ? Тебя как бешенную псину изолировать пора от общества . Шизик Понад 1,2 тисячі осіб утворили "вишиванковий ланцюг" до Дня Незалежності в Одесі - Цензор.НЕТ 2242
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Продовжуєш? Тепер ти вже і себе образив. В спам тебе.
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народ дав їм підсрачника на виборах от і поїхав бідолага остатками того, шо було в голові Понад 1,2 тисячі осіб утворили "вишиванковий ланцюг" до Дня Незалежності в Одесі - Цензор.НЕТ 2144
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Доведеться мені пустити на ганчірки зелену майку з написом "УКРОП - Український Опір". Від неї так нервували русотуристо на вулицях містечка Fethije.
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Слава Україні! Пишаюся земляками-одеситами. Усіх Українців із святом! Разом переможемо!
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Каци, вам такого не дано зрозуміти, ми - ВІЛЬНІ, ви - РАБИ.
СЛАВА УКРАЇНІ!
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Для миллионной Одессы это мизер. Пока в Одессе стоит памятник мацквацкой курве Катьке это унижение памяти украинских козаков и позор современной независимой Украине.
Более 1,2 тысячи человек образовали "вышиванковую цепь" ко Дню Независимости в Одессе - Цензор.НЕТ 6701
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Я участвовала в фестивалях, когда нас было человек 300. Еще при Яныке. Прогресс!
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Что-то я уверен что там не было ни одного зебобика
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Помиляєшся. Більшість одеситів за Зеленського!
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Слава Україні! Пишаюся земляками-одеситами. Усіх Українців із святом! Разом переможемо!
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не перевариваю Доника, но здесь он по ходу прав...
Понад 1,2 тисячі осіб утворили "вишиванковий ланцюг" до Дня Незалежності в Одесі - Цензор.НЕТ 8686
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Тогда другой вопрос Я его часто задаю тем, кто говорят Я потерял друзей в Илловайск, на Саур могиле и в других местах. Почему вы не пришли все вместе и не спросили у своего Верховного Главнокомандующего А где он был 17 июля 2014 года, когда официальные Вооружённые силы РФ открыли шквальный огонь по Вооружённым силам Украины со своей территории????
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а какие бы твои действия были бы,если и сейчас ребята говорят,что если кацы попрут то мягко говоря будет плохо.
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Мои лично. Возьму в руки автомат и пойду драться. На сколько хватит сил и возможностей. В моей ситуации это самое лучшее.
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не ты один пойдешь,но реально их танкам два три часа ходу до Киева,а общей границы не ошибась чуть более 1200 км. Ладно у нас партизанить можно,а в степи как быть,ну и много других вопросов.
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Вопрос самый главный и на него нет ответа Готов ли народ защищать свою Родину или нет. А танки, пушки, самолёты это все вторичное....
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ты что второй жуков? с автоматом на танк,?умереть не трудно,а вот выжить и воевать дальше сложнее. С стороны Чернигова бросят танковую армию авицию и пехоту на броне,нечем крыть сейчас такой козырь,как бы этого не хотелось
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Есть чем и что крыть. То, что пять лет громко чавкал у корыта, Порося заботился о собственном кармане, конечно, принесёт свою горькую лепту. Но защищать и защищаться унас есть и чем и что... Было логично бы кому и главное во главе с кем....
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Ти спитай каломойського - через чиї хотєлки добробати чомусь опинилися в Іловайську.
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Коломойский сам заявил, что за освобождение Илловайск он дал аванс в 100 000 дол...
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І які висновки ти сам зробив з цього факту?
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Очень простые. Если ты не готов защищать свою Родину даром, ты обречён на поражение...
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1. Батьківщину - чи бізнес-інтереси наймача?
2. Яким боком тут Порошенко?
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Защищают только Родину. А на бизнес работают. А Верховный Главнокомандующий у нас был тогда Лермонтов или Пушкин???
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Этот Доник прав. Судьбу Украины всегда решали 25%. Остальные в это время смотрели "Сватов".
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Не прав Дон к. Никогда судьбу не решали ни 73 %, ни 25% Всегда решают лидеры. Как Бенеш в 1938 в Мюнхене, либо как Маннергейм в 1939 в Финляндии....
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ну а шо?
помоему ЗЕля хочет второй вариант.
Понад 1,2 тисячі осіб утворили "вишиванковий ланцюг" до Дня Незалежності в Одесі - Цензор.НЕТ 6076
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В 2012 в Евпатории растянули самый большой флаг Украины. Я был там тогда. А весна 2014 показала ценность этого мероприятия....
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Да многие люди ещё вчера стояли с флагами Украины , а уже завтра стоят с флагами кацапов , так же и у нас с президентами - ещё вчера украинцы поддерживали патриотического проукраинского президента , а уже сегодня прокацапского малороского президента
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Я бы не сказал, что Порошенко проукраинский Президент, как и не сказал бы, что Зеленского прокацапский Президент. Народ, именно народ, а не стадо зебибиков, у нас выбирает Президента. И если бы Президент Порошенко был бы проукраинский Президентом, а не Барыгой, трусов и лжецом, то народ выдал бы ему ещё один мандат доверия.
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В Крыму раньше стояли с украинскими флагами и поддерживали Украину ,но кацапская пропаганда сделала свое дело , так же и у нас с президентом Понад 1,2 тисячі осіб утворили "вишиванковий ланцюг" до Дня Незалежності в Одесі - Цензор.НЕТ 5251
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Пропаганда не подтверждена финансами ничего не стоит. Кто мешал Украине за 20 лет стать богатой страной, а не нищей????
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Стати богатою Україні заважала вата, яка голосувала за комуністів, ригів, зебобіків.
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Ну, да А где были патриоты типа Чучмы, Порося, Прыща????
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Спадщина у вигляді совкового менталітету. Ті хто не був обтяжений настроями "утриманців" і не любив типово кацапську казочку "по щучьему велению", той досяг певних успіхів в міру своїх сил та здібностей. Хто заважав іншим рухатися до своїх нехай маленьких, але відчутних успіхів? Успіх - це не звання академіка. Можна мати маленький бізнес у вигляді пекарні, перукарні або СТО на два пости. А можна працювати в такому бізнесі за наймом - але бути суперовим майстром своєї справи. Хто заважав кожному із "всєпропальщиків"?
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Ну вот видишь мы сами выбрали свою судьбу, чего теперь на зеркало менять, если рожа кривая....
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Не ми. В деякі "вони". Або "Ті, хто". Тут я їм не лікар.
Був чи не найуспішніший період у моєму житті, коли нам допомагали впровадити нові технології американці, британці та ізраїльтяни. Причому за принципом "Teach the teachers".
Ми, зі свого боку, дали "друге життя" персоналу застарілої державної інфраструктури (зв'язок). Для аутсорсингових робіт шукали фахівців у КПІ, телецентрі та військовому інституті зв'язку. Так, полковнику-нач.кафедри було не в лом розраховувати, мотати і вганяти в характеристики складні фільтри та отримувати за це живі гроші. В тому числі зелені.
Потім прийшли рейдери ахметки і почали відтискати те що нас годувало впродовж 12 років. Звільнилися усією командою, даунецьким залишили руїну, а самі перейшли до іншої галузі.
Хто заважав іншим крутитися, шукати свої стежки до успіху?
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ХЗ? В 2012 проехал на машинке весь Крым -- но тогда и вопроса такого не стояло -- украинских флагов не видел. А русаки -- те да -- быковали. ...аж противно было это видеть... Ехал с Другом, шо тогда в украинском Кабмине работал -- грил: Та не парься, это ж русские... -- жлобы!
...а оно, вона как обернулося...
Однако! -- парашные тёлки в Феодосии -- были все наши... ...хоть и не все, натюрлихь... ...а жаль! *)
...на немецкий номер велись -- чиста из женского любопытста... -- я был непротив. Друган сопротивлялся... -- так он же при исполнении был, а я при Воле! *)
Бухали классно... -- татары наливали красиво... ...и вообще, мне обхождение татарское понравилось -- не совки.
Крым татарский! -- нефуй там больше никому делать -- от Турции до параши... Я сказал!
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Я теж їздив до крисму машинкою у 2012. Дружина цікавилася медом. Хтось нам кинув жпс координати продавця біла дороги. Під'їжджаємо - над сарайчиком на жердині висять аквафреш і той ще кацапський морський з діагональним хрестом. Плюнули, поїхали далі. Стоять біля дороги жіночки. Одна з них відповіла на привітання українською мовою. В неї і купили, решту залишили їй.
А киримли, греки та вірмени - справді хороші люди. Шкода їх, втрапили в халепу.
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А шож їм залишалось навесні з такою ціною на цибулю?
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Виват Жемчужина у моря !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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////Великобритания своеобразно (но мы намек поняли) поздравила Украину Понад 1,2 тисячі осіб утворили "вишиванковий ланцюг" до Дня Незалежності в Одесі - Цензор.НЕТ 6457
Утром, в субботу, 24.08.19 стало известно об отставке посла рашки.
НО. Рашка то не может признаться в неожиданной "халепі". Поэтому ..."отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко никак не связана с ухудшением отношений двух государств". Об этом в субботу, 24 августа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, уход дипломата с поста главы дипмиссии это скорее (!!!) обычная ротация, чем что-то еще...

Об отставке Яковенко стало известно рано утром в субботу, о ней сообщила в пресс-службе посольства РФ в Великобритании и Северной Ирландии.
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Итак, после 24 августа 2019 нарисовалась картина: 1. согласно речи презедента ВСУ на Донбассе воюют не с **********, а непонятно с кем, сами с собой 2. презедент боится своей армии больше чем той которая уже убила 10 тыс человек на Донбассе 3. Зе ботам дана команда обсерать ветеранов называя их порохоботами лишь потому что герои войны пришли сегодня к АП с требование прекратить капитуляцию перед врагом
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Ааааа... ...гуляю в Турции недавно -- одна офигенно красивая Дева, 27 лет -- я за ней! ...аж спрашивали пьяные русаки на танцах: А шо это у тебя самые красивые девушки? (а я в руской зоне отдыхал)
-- А какие ещё должны быть у меня -- самые некрвсивые, что ли ? -- я отвечал... ...все смеялись...*)
...в общем, рулил за одной Красунькой -- ...ну, оч. хорошая была! Аж самому не верилось, шо шо-то будет...
Короче... -- после всего спрашиваю: Ты откуда, любовь моя?
-- Из Одессы.
-- А шо там в Одессе щас Гамбринус?
-- А шо такое Гамбринус?
... -- хм -- а на Дюка с люка это шо?
-- Саша! Я, вообще, если честно, из Омска. Но мне сказали, что в Турции лучше быть из Одессы... *)))
Оч. классная Девочка была! -- с подружкой! ...а мне в октябре 60 лет... -- гуляю, где нипопадя... -- пока хочу! *)
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