 Чоловік підірвав гранатою себе і співмешканку в передмісті Івано-Франківська. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в секторі комунікації поліції Івано-Франківської області.
У повідомленні наголошується: "Виїздом слідчих з'ясовано, що на вул. Декабристів, 52 від вибуху двох гранат загинули чоловік, 1982 року народження, і його 36-річна співмешканка. Слідством встановлено, що між загиблими виник конфлікт, у результаті якого чоловік привів у дію дві вибухові гранати (РГД-5). Крім того, встановлено, що чоловік був учасником бойових дій на сході України".
Чоловік неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, а саме: за хуліганство, нанесення тілесних ушкоджень та незаконне поводження зі зброєю.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 "КК".
если между собой идёт грызня, никакого ЕС не ждите, главное теперь, будущее Украины.
Но кацапов везде хватает, главное сплочение против них, против украинофобов, а быть рософобами, а всех, кто сопротивляется, гнать в мордор, это лучший совет для Украины)
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Вы, не будьте такими: порохи, зели, всем вам дальше вместе надо устраивать Украину в ЕС,
если между собой идёт грызня
Чел и на гражданке может убить. А тут ему еще и Калаш выдали. Убивай не хочу.
Загинула через цього морального виродка.