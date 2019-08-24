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Все про:вибух (1753) граната (475) Івано-Франківськ (122)

 Чоловік підірвав гранатою себе і співмешканку в передмісті Івано-Франківська. ФОТО

У селі Микитинці біля Івано-Франківська в суботу через вибух гранати загинули двоє людей.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в секторі комунікації поліції Івано-Франківської області.

У повідомленні наголошується: "Виїздом слідчих з'ясовано, що на вул. Декабристів, 52 від вибуху двох гранат загинули чоловік, 1982 року народження, і його 36-річна співмешканка. Слідством встановлено, що між загиблими виник конфлікт, у результаті якого чоловік привів у дію дві вибухові гранати (РГД-5). Крім того, встановлено, що чоловік був учасником бойових дій на сході України".

Чоловік неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, а саме: за хуліганство, нанесення тілесних ушкоджень та незаконне поводження зі зброєю.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 "КК".

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Чоловік підірвав гранатою себе і співмешканку в передмісті Івано-Франківська 01
Чоловік підірвав гранатою себе і співмешканку в передмісті Івано-Франківська 02
Чоловік підірвав гранатою себе і співмешканку в передмісті Івано-Франківська 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144579
 
 
 Топ коментарі
 
отголосок нашего "мирного" времени....... Мужчина подорвал грантой себя и сожительницу в пригороде Ивано-Франковска - Цензор.НЕТ 266
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Ринат, а ты видимо, кацап? Прох""ловец?
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Да у него "память девичья" - весь период президентства Порошенко только и вопил про "зраду", и кричал, что "порохоботы" "сливают Украину" и "наживаются на войне"...
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отголосок нашего "мирного" времени....... Мужчина подорвал грантой себя и сожительницу в пригороде Ивано-Франковска - Цензор.НЕТ 266
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Вы, не будьте такими: порохи, зели, всем вам дальше вместе надо устраивать Украину в ЕС,
если между собой идёт грызня, никакого ЕС не ждите, главное теперь, будущее Украины.
Но кацапов везде хватает, главное сплочение против них, против украинофобов, а быть рософобами, а всех, кто сопротивляется, гнать в мордор, это лучший совет для Украины)
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Мы адекватные форумчане порохобов не трогаем, они на всех темах первые начинают нападать.
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Это ваш коментарий, я ответил, при чем здесь сразу кацап.
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Вы, не будьте такими: порохи, зели, всем вам дальше вместе надо устраивать Украину в ЕС,
если между собой идёт грызня
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После того как твоя Люля проиграла даже Пете у тебя совсем от обиды на Пете сдвиг пошёл.
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Да у него "память девичья" - весь период президентства Порошенко только и вопил про "зраду", и кричал, что "порохоботы" "сливают Украину" и "наживаются на войне"...
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После АТО видать нервы сдали, жалко людей.
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в смьісле не после ато,а в результате агрессии раиськи?нет?
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Нет. В результате призыва рецидивистов в армию.
Чел и на гражданке может убить. А тут ему еще и Калаш выдали. Убивай не хочу.
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Какая разница, смысл один и тот же, или нет.
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вот -вот...и у зелебени нет разницьі.у него ктото неизвестньій украл одного ребенка,а второго закрьіл в комнате
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"Смотри, зайка, вот твое колечко, а вот - мое.. Я ж обещал, ога.."
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Сюжет для чергового епізоду Happy Tree Friends.
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"Хто хоче СВIТУ , той готуэться до вiйни." Ну и прочие "пекельные борошна и пидлоги краины".
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Кто , кто? Маразматики с ВР и АП президента , у военкомов стоит план сколько людей нужно мобилизировать, а людей кто хочет служить все меньше и меньше , так что приходится брать всех кто не откосит . Какой смысл в насильном призыве ? Зачем призывать человека который не хочет служить , какой с него будет толк? Чоловік підірвав гранатою себе і співмешканку в передмісті Івано-Франківська - Цензор.НЕТ 6450
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В Придністров'я теж засилали російських "казаков" з лампасами -- прямо з тюрем, за вбивство. Вони там робили етнічні чистки, вбивали молдаван.
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А вторая гранатка типа- контрольный выстрел, что ли? Это ж надо так возненавидеть Жизнь, когда тебе ещё и сорока не исполнилось. У меня сейчас годы летят- белым лебедем, аж страшно, подчас. А у него??? Да, дела...
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На берегу лежат два тркпа. У одного торчит за....па... - Шо ж вы черти гранатами кидаетесь ?
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Точно, абсолютно нерациональный расход клевой шняги..!
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Вміють все-таки жінки дістати чоловіків, правда добре, що не всі кінчають життя самогубством, та ще потягнувши з собою і кривдницю.
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Кажуть, що поведінка товариства (суспільства), -- залежить від поведінки жінок.
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И не только гранаты. Почти каждый, себе на память что то привез.
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Та да... Призывать рецидивистов в армию. Вешать за такое нужно. Представь себе. сколько он угробил мирняка на передке. имея при себе АК
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Жалко жінку.
Загинула через цього морального виродка.
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жах - шосты год вайны з паРашай, а в Украіне вуліца нейкіх РУСНЯВЫХ «дзекабрыстаў» - ганьба і сорам!
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Водки жрать меньше нужно... По-трезвяку подобное, не сотворишь... Ужрались, оба, да и начал "герой войны", выпендриваться...
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Знаю це місце, новобудова поруч з старими хатами на березі р.Бистриця Надвірнянська. Там ще кілька новобудов, у кожній маркет або кафетерій, поруч річка пляж. Напевно бідолаги перегрілись на сонці і пішли за пивом, а може жінка відганяла його від 10 пива ну і він як мужчина самоутвердився у такий спосіб. Дуже шкода людей - сотнями топляться, тисячі гинуть в ДТП, сотні загинули на пожежі і т.д. і т.п.
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