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Все про:акція (633) Тука (330) Олег Богачук (871) Офіс Президента (69)

 Частина учасників Маршу захисників прийшли під Офіс президента в Києві з вимогою "Ні капітуляції". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під будівлею Офісу президента в Києві близько сотні людей беруть участь в акції проти капітуляції.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ біля  президентської резиденції зібралися військові, добровольці і громадські діячі, які раніше брали участь в Марші захисників України.

Вони оголосили низку вимог до президента України Володимира Зеленського та передали представнику Офісу глави держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марш захисників України в Києві завершився. ФОТОрепортаж

Так, учасники акції вимагають від Зеленського:

спростувати твердження, що тиражується в українських і російських ЗМІ про заборону українським військовим стріляти у відповідь, незважаючи на численні порушення перемир'я, загиблих і поранених українських воїнів;

заборонити приїжджати в Україну представникам російським ЗМІ, відкривати в Україні філії російських ЗМІ, незалежно від походження капіталу юридичних і фізичних осіб;

протидіяти порушенню закону "Про очищення влади" і скасувати призначення Андрія Богдана;

протидіяти наданню автономії будь-яким регіонам України, зміні закону про референдум і будь-яких ініціатив, які загрожують суверенітету України;

засудити заяву керівника Офісу Президента України про можливе надання офіційного статусу російській мові в Україні;

роз'яснити вираз президента України про "іншу сторону" під час коментування російсько-української війни;

звернутися до президента Росії Володимира Путіна з вимогою вивести з України російські збройні формування і припинити поставки паливно-мастильних матеріалів, озброєння і грошей на окуповані території;

виступити за відновлення роботи комітету Верховної Ради у справах ветеранів та осіб з інвалідністю.

Організатором акції є волонтер Мирослав Гай. На акції також був заступником міністра МінТОТ Георгій Тука.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України. ФОТОрепортаж

Частина учасників Маршу захисників прийшли під Офіс президента в Києві з вимогою Ні капітуляції 01
Частина учасників Маршу захисників прийшли під Офіс президента в Києві з вимогою Ні капітуляції 02
Частина учасників Маршу захисників прийшли під Офіс президента в Києві з вимогою Ні капітуляції 03
Частина учасників Маршу захисників прийшли під Офіс президента в Києві з вимогою Ні капітуляції 04
Частина учасників Маршу захисників прийшли під Офіс президента в Києві з вимогою Ні капітуляції 05
Частина учасників Маршу захисників прийшли під Офіс президента в Києві з вимогою Ні капітуляції 06
Частина учасників Маршу захисників прийшли під Офіс президента в Києві з вимогою Ні капітуляції 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144575
 
   
 Топ коментарі
 
в сегодняшней речи на Майдане припиздент ни разу не произнес слово россия
с кем у нас война ?
Что за сосед забрал двух детей (Крым и Донбасс)
Что за - другая сторона ????
ХЗ - может марсиане
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Денис Прокопенко. Людина яка не віддала честь гідранту під час нагородження Частина учасників Маршу захисників прийшли під Офіс президента в Києві з вимогою "Ні капітуляції" - Цензор.НЕТ 5644

Частина учасників Маршу захисників прийшли під Офіс президента в Києві з вимогою "Ні капітуляції" - Цензор.НЕТ 7061
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А шо, кто-то собирается капитулировать? Единственным пока ходом к капитуляции были Минские соглашения, больше движений замечено не было.
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А как ты хотел? Ведь сегодня знатно малоросов зеленых макнули! Обсыхай Те.
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А чего так мало под Офис президента порохоботов пришло, денежные запасы у мародера заканчиваются.
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Ну с нами все понятно, ты скажи зелепуп сегодня хоть раз назвал росию страной агрессором?
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что тебе понятно иуда поддерживающая воровской режим?
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До того, як будуть аргументи ви у спамі.
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Падлошенко це злодій #1 в Україні
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Приписывают сюда пороха, сами лучше спросите что они о нем думают, много интересного услышите.
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Ничего необычного и сверхъестественного. Сколько людей столько и мнений со своими требованиями. Придет другая группа под стены офиса и будет свое кричать.
Помню, когда петя гонял с предвыборным марафоном по всей стране ему тоже разное говорили. Одни дякуемо, другие, - почему мы такие бедные, третьи, - петя, зачем ты людей хватаешь за носы и срываешь шапки ? Вобщем, демократия на марше.
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Петя не один гонял.

Вместе с ним Нацжены ездили по всей стране.

На карманные деньги, наверно.

Кстати, куда подевались ?
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По різних розрахунках, в глибоко шановній мною, незалежній ході Ветеранів пройшло близько 30 тис Людей. До офісу президента прийшло "близько ста" - так вказано в статті. Зав"яньте порохоботи. Вам не вдасться розділити Українців на "таких і нетаких". І ця хода була наочним прикладом формування вільного і незалежного від усіляких політичних сил суспільства.
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Чим більше вони тут всираються на адресу громадян України - тим більше людей, читаючи їх тут, з огидою до їх секти ставиться.
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Та хай верещать і відпрацьовують - їм за це копійки платять. Набігло аж гай шумить. А ми будемо святкувати.
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Все правильно.
Откуда ты думаешь 25 % за пороха взялись?
Ну кроме твоих фантазий что им петя платит?
Так что усирайся и дальше пусть люди смотрят.
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Запетрики і риги (після парламентських), що одне і те ж, засівали завжди щедро.
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Даремно стараєтесь, "восьмипроцентні". Ваша думка нікому не цікава. Частина учасників Маршу захисників прийшли під Офіс президента в Києві з вимогою "Ні капітуляції" - Цензор.НЕТ 8243
В будь-якому випадку, ви - програли.
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Тука пришел спросить у Зеленского , как идет расследование убийства Эндрю ? Не по адрессу ....
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Час Туку брати під варту. Це Тука замішаний у вбивстві Ендрю.
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Организатором данной акции является волонтер Мирослав Гай. На акции также был замминистра МинВОТ Георгий Тука Частина учасників Маршу захисників прийшли під Офіс президента в Києві з вимогою "Ні капітуляції" - Цензор.НЕТ 8602
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А в это время Петя фоткаеца вместе с ЗЕкловуном на Майдане. Эй ЗЕбильня так куда Петя збежал? Ауу ЗЕбилы так где Петя прячеца?? ЗЕбильё подсказать где Петю искать ?? Он на Майдане в центре Киева делает фоточки вместе с вашим ЗЕкловуном. Что такое ЗЕбильчики неужели вам повылазило?
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Ринат амедов ой як припикло ! Водички попий а краще валерянки
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О "бойовий" гей Гай там.Значить Петрова грошики.Дякули ссяні.
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Промокан, не гавкай, бо ти і нігтя його не вартий...
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Сегодня просто позор был.

Зе, сегодня День Независимости!!!!! Или ты празднуешь день педофила??? Ты среди деток в белом, в шортиках и коротких юбчонках...................???
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Остальные участники не пришли по моральным соображениям ..... Группа поддержки оффшорника не очень многочисленная , а с новым Генпрокурором и совсем разбежится .
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В Україні швидкість піднесення на п"єдестал компенсується швидкістю падіння з нього.(С)
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Я не розумію одного: ці люди мали повне право прийти під адміністрацію президента й передати свої вимоги. Що, власне, сталося? Я не розумію, чому порохоботи розвели такий вселенський срач?
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у меня всего один вопрос, надрывающим тут очко зебюдням:
вы не согласны с хоть одним из этих требований?
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Саме огидне те, що проплачена свиноферма тут видає ходу Ветеранів, як замародерську акцію. На кривобрехливому так і сказали, що ця хода - представники їхньої цільової аудиторії і є різні українці. Хоча організатори зазделегідь оголосили, що це незалежний від будь якиких політичних сил захід. Пепе, вгамуйся! Тобі гроші на адвокатів ************.
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Дмитро Корчинський
1 год ·

Президент відзначив День Незалежності з'йомкою кліпа.
Режисери цього кліпа не зрозуміли ні тональності ні стилю, які необхідні дню нинішньому.
Народ відзначив свій День неймовірним парадом. Такої чисельності учасників Київ не бачив з 31 грудня 2013 року.

Сльози розчулення і сльози радості в десятках тисяч очей засвідчили, що саме цього єднання і саме цієї надії ми всі чекали так довго.
Все було так, як мало бути.
Не було тих, кого не мало бути - чиновників і політиків.
У нас знову є віра і надія, ми знову відчули себе українцями.
Перемога буде! Жодний президент їй не перешкодить.
Нехай ми погані виборці, натомість, - добрі бійці.
З нами Бог!Частина учасників Маршу захисників прийшли під Офіс президента в Києві з вимогою "Ні капітуляції" - Цензор.НЕТ 8989
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