 Частина учасників Маршу захисників прийшли під Офіс президента в Києві з вимогою "Ні капітуляції". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ біля президентської резиденції зібралися військові, добровольці і громадські діячі, які раніше брали участь в Марші захисників України.

Вони оголосили низку вимог до президента України Володимира Зеленського та передали представнику Офісу глави держави.

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Так, учасники акції вимагають від Зеленського:

спростувати твердження, що тиражується в українських і російських ЗМІ про заборону українським військовим стріляти у відповідь, незважаючи на численні порушення перемир'я, загиблих і поранених українських воїнів;

заборонити приїжджати в Україну представникам російським ЗМІ, відкривати в Україні філії російських ЗМІ, незалежно від походження капіталу юридичних і фізичних осіб;

протидіяти порушенню закону "Про очищення влади" і скасувати призначення Андрія Богдана;

протидіяти наданню автономії будь-яким регіонам України, зміні закону про референдум і будь-яких ініціатив, які загрожують суверенітету України;

засудити заяву керівника Офісу Президента України про можливе надання офіційного статусу російській мові в Україні;

роз'яснити вираз президента України про "іншу сторону" під час коментування російсько-української війни;

звернутися до президента Росії Володимира Путіна з вимогою вивести з України російські збройні формування і припинити поставки паливно-мастильних матеріалів, озброєння і грошей на окуповані території;

виступити за відновлення роботи комітету Верховної Ради у справах ветеранів та осіб з інвалідністю.

Організатором акції є волонтер Мирослав Гай. На акції також був заступником міністра МінТОТ Георгій Тука.

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