 Частина учасників Маршу захисників прийшли під Офіс президента в Києві з вимогою "Ні капітуляції". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ біля президентської резиденції зібралися військові, добровольці і громадські діячі, які раніше брали участь в Марші захисників України.
Вони оголосили низку вимог до президента України Володимира Зеленського та передали представнику Офісу глави держави.
Так, учасники акції вимагають від Зеленського:
спростувати твердження, що тиражується в українських і російських ЗМІ про заборону українським військовим стріляти у відповідь, незважаючи на численні порушення перемир'я, загиблих і поранених українських воїнів;
заборонити приїжджати в Україну представникам російським ЗМІ, відкривати в Україні філії російських ЗМІ, незалежно від походження капіталу юридичних і фізичних осіб;
протидіяти порушенню закону "Про очищення влади" і скасувати призначення Андрія Богдана;
протидіяти наданню автономії будь-яким регіонам України, зміні закону про референдум і будь-яких ініціатив, які загрожують суверенітету України;
засудити заяву керівника Офісу Президента України про можливе надання офіційного статусу російській мові в Україні;
роз'яснити вираз президента України про "іншу сторону" під час коментування російсько-української війни;
звернутися до президента Росії Володимира Путіна з вимогою вивести з України російські збройні формування і припинити поставки паливно-мастильних матеріалів, озброєння і грошей на окуповані території;
виступити за відновлення роботи комітету Верховної Ради у справах ветеранів та осіб з інвалідністю.
Організатором акції є волонтер Мирослав Гай. На акції також був заступником міністра МінТОТ Георгій Тука.
Помню, когда петя гонял с предвыборным марафоном по всей стране ему тоже разное говорили. Одни дякуемо, другие, - почему мы такие бедные, третьи, - петя, зачем ты людей хватаешь за носы и срываешь шапки ? Вобщем, демократия на марше.
Вместе с ним Нацжены ездили по всей стране.
На карманные деньги, наверно.
Кстати, куда подевались ?
Откуда ты думаешь 25 % за пороха взялись?
Ну кроме твоих фантазий что им петя платит?
Так что усирайся и дальше пусть люди смотрят.
В будь-якому випадку, ви - програли.
Зе, сегодня День Независимости!!!!! Или ты празднуешь день педофила??? Ты среди деток в белом, в шортиках и коротких юбчонках...................???
Марш защитников Украины, Киев. "" путен ху@ло и вова (зе) тоже"
вы не согласны с хоть одним из этих требований?
1 год ·
Президент відзначив День Незалежності з'йомкою кліпа.
Режисери цього кліпа не зрозуміли ні тональності ні стилю, які необхідні дню нинішньому.
Народ відзначив свій День неймовірним парадом. Такої чисельності учасників Київ не бачив з 31 грудня 2013 року.
Сльози розчулення і сльози радості в десятках тисяч очей засвідчили, що саме цього єднання і саме цієї надії ми всі чекали так довго.
Все було так, як мало бути.
Не було тих, кого не мало бути - чиновників і політиків.
У нас знову є віра і надія, ми знову відчули себе українцями.
Перемога буде! Жодний президент їй не перешкодить.
Нехай ми погані виборці, натомість, - добрі бійці.
З нами Бог!