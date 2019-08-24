 Частина учасників Маршу захисників прийшла під Офіс президента в Києві з вимогою "Ні капітуляції". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ біля президентської резиденції зібралися військові, добровольці і громадські діячі, які раніше брали участь в Марші захисників України.
Вони оголосили низку вимог до президента України Володимира Зеленського та передали представнику Офісу глави держави.
Так, учасники акції вимагають від Зеленського:
спростувати твердження, що тиражується в українських і російських ЗМІ про заборону українським військовим стріляти у відповідь, незважаючи на численні порушення перемир'я, загиблих і поранених українських воїнів;
заборонити приїжджати в Україну представникам російським ЗМІ, відкривати в Україні філії російських ЗМІ, незалежно від походження капіталу юридичних і фізичних осіб;
протидіяти порушенню закону "Про очищення влади" і скасувати призначення Андрія Богдана;
протидіяти наданню автономії будь-яким регіонам України, зміні закону про референдум і будь-яких ініціатив, які загрожують суверенітету України;
засудити заяву керівника Офісу Президента України про можливе надання офіційного статусу російській мові в Україні;
роз'яснити вираз президента України про "іншу сторону" під час коментування російсько-української війни;
звернутися до президента Росії Володимира Путіна з вимогою вивести з України російські збройні формування і припинити поставки паливно-мастильних матеріалів, озброєння і грошей на окуповані території;
виступити за відновлення роботи комітету Верховної Ради у справах ветеранів та осіб з інвалідністю.
Організатором акції є волонтер Мирослав Гай. На акції також був заступником міністра МінТОТ Георгій Тука.
Политика / Общество 24-авг, 18:449 798 6
А потом придут ВСУ и нас освободят...
В 2014-м у нас там, в подвале, когда мы пересиживали прилеты "братской" "помощи" ихтамнетовского военторга, у нас сама по себе родилась короткая молитва - "А потом придут ВСУ и нас освободят".
Этими словами мы подбадривали себя там каждый день.
В этом году, после открытого реванша пророссийских сил и дежавю 2014-го, устроенных поклонниками мира-капитуляции, мы снова стали ее повторять, эту короткую молитву, и она вновь стала актуальной.
Глядя на результаты голосования, слушая соцсети, новых соседей по селу "забраты та подилыты, шо вкрав клятый барыга та усих розстрилять, як при Сталине було" мы повторяли снова и снова "А потом придут ВСУ и нас освободят".
Весь этот неприкрытый триколорадный политический цирк-треш, который рванул изо всех щелей, шипя "мир любой ценой", просто сломал нас морально. Мы упали духом, ведь поддержка "мира посредине", поданная, как "перемен требуют наши сердца", фиксировалась и среди тех, кого мы считали Титанами, что держат небо и безоговорочно верили им.
Был такой моральный упадок, бессилие, чувство, что все было зря, и война проиграна, ведь большинство готово встать на колени, что подгибались ноги и все валилось из рук, а сердце снова потребовало лечения. Был страх. Гнев. Снова страх. Бессилие. Слезы. Паника. И не было слов молитвы.
Сегодня невероятный день силы Нации. И мы, плача, ликуя, отвечая на звонки друзей, восторженно, влюбленно, с верой и гордостью смотрели и на свою Армию, и на свой Народ, и наших свободных и богатых духом Граждан, на наших Титанов, которые держат над нами небо, и стыдились своего безверия, и снова гордо говорили - "А вот идут ВСУ, которые нас освободят".
Люблю Вас, мои родные Люди, Граждане, Титаны, которые держат небо Украины!
З Днем Незалежності, моя квітко, моя Україно, моя колиско, моя віра, моя любов, моя надія!
Олена Степова
Общество 24-авг, 06:219 3 433 85
Учите своих детей ДУМАТЬ
Проблема наших людей в том, что они не могут найти себя в этой системе координат. Они постоянно ищут чужую орбиту, в которой готовы вращаться.
И уж конечно они не готовы даже думать о том, чтобы создать свою. В которой главный человек - он сам. - если Вова всех посадит - моя жизнь наладится; - если Петя перестанет зарабатывать на войне - она сразу закончится; - если сосед разорится - я стану жить лучше.
Много ли есть людей, которые не нуждаются в чьем-то одобрении? Выбрать синюю или зеленую с помощью посторонних (а не ту, в которой ты сам себе нравишься)? Построить дом как у Ивановых или Петровых, а не тот, о котором давно мечтал? Отдать сына-студента на экономиста или юриста, а не туда, к чему у него есть призвание?
Я наблюдаю сейчас весь этот треш с правлением Зеленского, и лишь крепче утверждаюсь в мысли: мы выживем, если научим своих детей ДУМАТЬ.
Есть ли выход сегодня из нашей политической ситуации? Глядя на количество зеленых кресел в Верховной Раде, могу сказать, что и нет.
Нет однозначного решения, когда так много в стране людей, умеющих вращаться в чужой орбите. Отдавать свои деньги мошеннникам с двойным или тройным гражданством, выбирать депутатов с действующим бизнесом в оккупированном Крыму.
Раз в пятилетку набивать фингал под одним и тем же глазом - зато стабильность. Есть ли выход? Когда, казалось бы, случилось самое страшное - война. На сегодняшний день я вижу лишь один.
Учите своих детей ДУМАТЬ. И тогда однажды самостоятельность и независимость мышления победит ограниченность и сросшуюся с Россией одну извилину.
И то, и другое выталкивается из кода нашей нации лишь наличием мозгов. Хороших, развитых мозгов.
А пока вижу смысл в том, чтобы нашему поколению (тем, кому не пох…) - жить, бороться, чтить героев, уважать настоящих лидеров, чистить свое пространство от информационной гадости, крепче держаться за то, что важно и дорого - тебе.
Жить - и гордиться. Быть - и гордиться.
Потому что повод есть - как минимум ты определился.
И если твои потомки благодаря тебе будут давать этой стране сильное ядро (которого, например, в России практически нет), то Украина будет вечной.
И что бы ни случилось с территориями - внутри тебя всегда будет нечто такое, что никуда от тебя не уйдет.
Посади дерево, построй дом, и вырасти настоящего украинца. Не малоросса, и не пророссийского предателя.
Украинец, в отличие от них, под чужую дудку не пляшет.
Выполни это, поставь в уме галочку, и спи спокойно.
Это самый минимум, который ты сейчас можешь сделать для своей нации
Елена Кудренко
..
До такого злочинного рішення більшістю голосів прийшли члени депутатської групи продажних ЗЕбілів українофобів з підготовки першого засідання, цього вже добре видно що антиукраїнського парламенту. Чи будуть в складі антиукраїнської ПАРЄ запрошені агенти ворожої нам Росії пока невідомо, але напевно так.
Ось і перший, і яких ще буде багато страшний гіркий результат легковажних і необачних виборів по приколу продажних "Слуг" капітулянтів з ЗЕбілів - українофобів!
Но и куда и под кого простому Украинцу податься, а может всё таки с ляшком - лошком за вилы взяться? Действительно настала пора чтобы вместе со всеми украинскими патриотами, ветеранами войны, националистами, активистами, добробатами.. жёстко пресечь такую что старую что новую власть имущих ворюг ЗЕбилов - капитулянтов, власть должна быть не из продажных слуг олигархов, оккупантов и террористов -коллаборационистов, она должна быть только народной и проукраинской и не на словах продажных "Слуг" из предателей - капитулянтов, этих проклятых ЗЕбилов -украинофобов..
да приде томас твой,да будет власть твоя
и на рашене и на ленкузне,
леденец кожаный дашь нам днесь, да остави бабло наше,
яко же оставляешь офшорам своим, да введи нам щекаладку
в щёлку, да избави нас от зарплат и пенсий.
Слава святому нарику и вещему роттердаму, и ахметке с трупанчуком,
бойке святому, аминь...
39 мин. ·
День Незалежності України.
24 серпня кожного року.
Можете говорити, що сьогодні знову було розділення українців. Знову діляться на зраду і перемогу, прививки і проти, НАТО чи Росія, на новий парад і старий марш, марш ВЕТЕРАНІВ.
Але факт в тому, що ми завжди ділилися. Це навіть приводило не раз історично, до прямої втрати державності. Там де два українці - три гетьмана. Смішно, але часто правда. І в кожного вона своя. І сьогодні ми ще раз це побачили...
Перший марш, нового зразку і стилю, пройшов вранці. З Президентом, якого вибрала більшість українців, але який вирішив, що параду не треба. Не треба техніки і військових, ветеранів... Він послухав шепіт, що нафіг той парад, давай под півасік возлє тєлєвізора что-то пасмотрім. Та й напевно, він і сам так думає.
І в 11:30 розпочався інший марш. З парку Шевченка, з ветеранами і прапорами. З чіткими коробками по обласному признаку комплектування. З різних бригад, формувань, відомств і добровольці.
При цьому в обох маршів дві головні відмінності.
Люди.
Не дивились по телевізору, а прийшли до своїх героїв. Приїхали, як і більшість ветеранів з усієї країни
Не чекали, щоб грала арфа і були дівчата з квітами замість Гвоздики і Акації, а щоб саме грізний Ураган з Смерчем пронеслись Хрещатиком.
Люди, які прийшли до Зеленського, тільки щоб зайняти місце поближче до дороги, щоб краще бачити Ветеранів. А решті, в еру цифрових технологій і країни в смартфоні - можуть подивитись шоу і в телевізорі чи ютубі.
І знаєте, я їх і не сильно засуджую. В кожного свої цінності. Кожного щось доторкнулось, а когось ще ні. Багато навіть киян, під час Майдану - також не підтримували шини і барикади. Вони були і будуть далі, але за п'ять років хтось передивився на життя, або просто притих. І я їх називаю - приспособлєнци. Нема різниці яка влада, хто з якої сторони траншеї - головне, щоб не стріляли над головою...
Ветерани.
Тут коротко. Це ті, хто сформував сьогодні навколо себе десятки тисяч людей на вулицях Києва. Це ті, хто захищав і буде захищати Україну навіть ціною власного життя. Це ті, хто показав Президенту Зеленського, що якщо ти не хочеш парад до Дня Незалежності України - ми самі його організуємо. Без бюджету, металорамок і адмінресурсу. Самоорганізація українців в скрутну хвилину - наше все!
Я пишаюсь нами. Я переповнений емоціями і радістю, що причетний до славетного війська ветеранів. Я впевнений, що братський дух, який відродився заново в 2014 році - не згасне і ми ще зможемо витягнути слова: Росія - агресор.
І їх йшли легіони. А ім'я їм - Ветерани!
ВЕТЕРАНИ ВІЙНИ З росією!
А люди їх зустрічали і вітали - патріоти, яким болить за Україну і її долю. І ці воїни вирішували і будуть творити долю в майбутньому. Долю України.
Зі святом усіх патріотів!
Горіть усі приспособлєнци.
Слава Ветеранам!
Слава ЗСУ!
Слава Україні!
А ТАК ВОВА СВОЇМ НЕОРДИНАРНИМ ВЧИНКОМ СКІЛЬКИ ЛЮДЕЙ СГУРТКВАВ.
ПАРАШОНКА ДО ЦЬОГО Б НЕДОДУМАВСЯ Б. ТА І СЦЯВСЯ ПАРАШОНКА ВІД ЛЮДСЬКОЇ ЄДНОСТІ, КОЛИ ВОНА-ЄДНІСТЬ, БЕЗ ЙОГО КОМАНДИ. 😂😅😂
1. Малоросійський хохлізм.
2.Відсутність критичного мислення у більшості українських громадян що полегшує впливові пропаганди та маніпуляціями їхньою свідомістю.
3.Російський лібералізм.
4.Недолугість керівників української держави.
5.Безпосередня російська військова агресія. Сьогодні побачив на святі не президента України а президента хохляцької малоросії, це тільки моя особиста думка, а може й ні.
Прибрати Порошенка від управління було лише проміжною метою Кремля, а кінцевою є демонтаж української держави, та перетворення її на свою слухняну шароварну провінцію, як це завжди було.
Тепер під ударом Зеленський, бенефіціари якого роками підігрували російській пропаганді для повернення собі влади, а сам він в силу професійної та світоглядної обмеженості щиро повірив у свою вибраність та месіанство, не маючи для цього ніяких підстав, ні досвіду, ні якостей - тому допомогти йому практично неможливо.
І якщо всередині країни в силу відомих причин в очах населення він ще відповідає екранному образу адекватного лідера держави, то за її межами, в справжньому жорстокому світі, з ним розібралися майже моментально, менш ніж за 100 днів.
Підколки про "хоробрість" від Трампа, очевидна зміна настрою Європи у виглядіі жодне смакронівської емпатії до Путіна, різкій випад Ердогана на дитячу демонстрацію браслетиків, зверхній і зневажливий(вже без вираженої ненависті) тон кремлівських дипломатів, повернення їх до ПАРЄ та розмови про повернення до G8 (а на такому рівні жодне слово не є випадковим) - це повний провал на міжнародному рівні, якщо називати речі своїми іменами.
Бо тут бути "просто порядочним человеком" дуже мало, майже нічого.
Так держава розплачується за ілюзії населення.
Населення розплатиться пізніше.
22 серпня о 14:25
Але правда завжди така.
Тупість, нездатність / не бажання думати, лінощі, байдужість - то вади на індивідуальному рівні. В сукупності можуть призвести до розпаду / смерті колективу.
Сьогодні Україна вперше святкувала свій День народження без президента, без влади фактично, без партійних прапорів, зарубіжних гостей і всіх атрибутів пафосних, отже з першим Днем Народження Нації! Ми були, є і будемо єдині, цей морок ненадовго, він виїсть полуду з очей і щезне!