 Зеленський, Порошенко, Ющенко, Кучма і Кравчук вперше сфотографувалися разом. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, фотографію політиків під час прийому до Дня Незалежності в Маріїнському палаці зробила шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна.

На фото президенти: Леонід Кравчук (1991-1994), Леонід Кучма (1994-2005), Віктор Ющенко (2005-2010), Петро Порошенко (2014-2019) і чинний глава держави Володимир Зеленський.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, п'ятий президент України Петро Порошенко не прийшов на Ходу гідності - офіційний захід до Дня Незалежності. Пізніше він пояснив свою відсутність.

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