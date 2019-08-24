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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:День Незалежності (280) Зеленський (2474) Кравчук (159) Кучма (352) Порошенко (9588) Президент (596) Ющенко (2257)

 Зеленський, Порошенко, Ющенко, Кучма і Кравчук вперше сфотографувалися разом. ФОТО

П'ять президентів України (чотири колишніх і чинний) вперше сфотографувалися разом.

Як передає Цензор.НЕТ, фотографію політиків під час прийому до Дня Незалежності в Маріїнському палаці зробила шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна.

Зеленський, Порошенко, Ющенко, Кучма і Кравчук вперше сфотографувалися разом 01

На фото президенти: Леонід Кравчук (1991-1994), Леонід Кучма (1994-2005), Віктор Ющенко (2005-2010), Петро Порошенко (2014-2019) і чинний глава держави Володимир Зеленський.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, п'ятий президент України Петро Порошенко не прийшов на Ходу гідності - офіційний захід до Дня Незалежності. Пізніше він пояснив свою відсутність.

Читайте також: "Ми різні. Але маємо бути єдиними": виступ президента Зеленського під час урочистостей із нагоди Дня Незалежності. ПОВНИЙ ТЕКСТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144570
 
   
 Топ коментарі
 
Яныка в наручниках не хватает!
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Усик православнутая вата...
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немає ніяких "народних республік " , є окуповані райони донецької і луганської областей . Прошу ретельніше добирати слова . З рештою згоден.
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Почему войну зе не окончил? ведь обещал, получается теперь зе наживается на войне, или еще Порох?
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ти жінка зрадника Єфрємова? Тоді все зрозуміло...пропарашинська кукла в 5-му поколінні...і якщо є клепка в голові. то знайти і почитай, що коли Порох казав про швидке закінчення війни. то в той час атошники звільняли по декілька міст і сел в день, поки кремлівське х*йло не ввело регулярні військові частини в окуповний данбас...А ще: тобі обіцяв Зєлєбєня покращення рівня життя? то забудь! Ніякого підвищення пенсій і мін. з\п(як при Порохі) не буде, бо зєзадрант пообіцяв виплати пенсіонерам-репатріантам в Їзраїлі у розмірі бюджету ВСУ!!! Так що звикай вже жити краще...не збрехав цей кварталівський паяц? І це далеко не єдина його брехня...звикай...І залиш Пороха в спокої...Тобі не допетрати, що це був найкращий президент за всі роки нашої незалежності..Не вистачить чи розуму, чи часу надати оцінку всьому тому, що було зроблене ним і його командою за 5 років, і що тепер руйнує оцей кловаван...І чим більше ви продовжуєте безпідставно звинувачувати йлгл в усіх смертних гріхах, тим більший сум від того, що ми втратили такого президента...Дивіться сватів та "слугу", новини коломойші з "Г+Г", мертвечуківських ЗМІ- це ваше "всьо", на більше вашого розуму не вистачає..
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Це ж треба так їх всіх спіймати! Ну, Кошкіна!
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В кадре чрезвычайно не хватает Виктора Фёдрыча и неба в клеточку.
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В этом весь Петя. Проигнорировать "Шествие достоинства", но поучаствовать в банкете.
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то бездарное шоу как то язык не повернется назвать "Шествие достоинства
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Бездарное-не бездарное - дело вкуса, но сути это же не меняет.))
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на снимке три пенсионера по возрасту, зато пять пенсионеров по уму
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Це по європейськи. Краще ніж ворогувати а з решту питань нехай розбираються правоохоронці
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Володька головне щоб ти не став таким як вони!
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Так он и сфоткался как Первый, а не как приемственник барыжных дел. Символично.
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Постареет и Володька, куда ж он денется...
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интересный комментарий в ютубе посвященный речи президента.......Саша Сиротин..... наконец то я потихоньку начинаю гордиться своей страной благодаря Зеленскому. мурашки по коже от его речи. Донецк.
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То не мурашки, то інші звірята. І де ви там президента побачили. Там особа, що намагається грати роль президента. Виходить хрінувато, я к і у його фільмах. У старі часи таких акторів гнилими помідорами закидували.
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А военный парад надо было проводить, без техники, но с авиацией .. Пара-тройка Ми-8 с флагами и звено условных МиГ-29 с струей в виде национального стяга..
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ЗЕбилоид, *****, смотри как старый кремлевский пид@рас зеленого кремлевского пид@раса под ручку взял. Тьфу
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Бадоева тебе в сраку . для пущего величия ! Тьфу пиар ас твой Мародер , с ним даже не ручкаются . бо дырявый .
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ЗЕбильная русня мародера и барыги нарко ЗЕленой Сопли, Михаил Торо Бадоева тебе в сраку Зеленський, Порошенко, Ющенко, Кучма і Кравчук вперше сфотографувалися разом - Цензор.НЕТ 7202
Зеленський, Порошенко, Ющенко, Кучма і Кравчук вперше сфотографувалися разом - Цензор.НЕТ 3460

Зеленський, Порошенко, Ющенко, Кучма і Кравчук вперше сфотографувалися разом - Цензор.НЕТ 9724
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Видно ,что ребята в униформе влюбились в Бадоева , глаз не могут отвести . Но на них есть наш !!! Олежа Ляшко .
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Це вже стало історичне фото на якому Перший український Президент Петро Порошенко з іншими невдахами і Зеленським
Не показуйте прихильникам ЗЕленої Шмарклі, бо їх хватить інфаркт, бо він "Зробив їх разом"! Зеленський, Порошенко, Ющенко, Кучма і Кравчук вперше сфотографувалися разом - Цензор.НЕТ 8915

Зеленський, Порошенко, Ющенко, Кучма і Кравчук вперше сфотографувалися разом - Цензор.НЕТ 4713
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И подпись внизу нужно сделать *ВМЕСТЕ ПРО*БАЛИ УКРАИНУ*
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Зато Нетаньяху ими всеми доволен - молодцы, помогают своим.
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Нісенітниці! По-вашому, мабуть, не "про...бав" той президент, що на фото відсутній?
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АМЕРИКАНЦЫ СВЯТО ЧТЯТ ГЕРОЕВ БОРЬБЫ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА!
ЗНАЕТЕ, В РЯДУ ГЕРОЕВ - "НЕБЕСНОЙ СОТНИ" И "ВОИНОВ АТО"...как бы КОЕ КТО НЕ ХОТЕЛ "ПРАВИЛЬНО РАЗВЕРНУТЬ ПОНИМАЛКУ", ОТВЛЕЧЬ-ПРИВЛЕЧЬ....

НЕОСПОРИМ ГЕРОИЗМ И ВЕСОМОСТЬ ТЕХ КТО ЗАЩИЩАЛ ПРАВА Ч Е Л О В Е К А !!!
А НЕ ТЕРРИТОРИЮ (И КОЕ-ЧЬЁ МАЙНО)...СОМНИТЕЛЬНОГО (С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ К ЭТОМУ САМОМУ ЧЕЛОВЕКУ) ГОСУДАРСТВА...
ПОЭТОМУ....ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И БЕЗГРАНИЧНАЯ СКОРБЬ ПО БЕЗОРУЖНЫМ ЛЮДЯМ О С О З Н А Н Н О (!) ПОШЕДШИМ НА СМЕРТЬ,,,,РАДИ СВОБОДЫ!

P.S. В ТАКОЙ СИТУАЦИИ Ш А М П А Н С К О Е НЕ ПЬЮТ...(хотя "ЭТИ" ПЬЮТ ЕГО ВСЕГДА!)..."
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Сегодня праздник. С праздником вас!
Можно и шампанского выпить.
А вот 29-го августа, в День памяти защитников Украины - только горилку... не чёкаясь.
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Я 21-го ...ДВЕ БУТЫЛКИ (ОДНА ЗА 2004-й, ДРУГАЯ ЗА 2013-й)
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Фото называется "Четыре президента, и клоун"
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Фото назывется Хатынка , ПУК, Пчеловод , Барыга и Комик .ПраФФесора потеряли .Без него нема колориту
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Storm UAФото называется "Четыре президента, и соєвий клоун"
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А что, Зеленский любит сою? Спасибо, будем знать.
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Хуже пчеловода тряпки среди них пока не наблюдается
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Сглатывать скоро будешь от клоуна...вместе с своим барыгой
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Так Петра Олексійовича ще ніхто не називав!
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Можно было добавить надувного Януковича.
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Слева направо:
Барига, Бджоловод, Алконавт, Чилавег-Візок, Клоун.
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Это люди которые за 28 лет независимости опустили Украину ниже плинтуса, и продолжают опускать.
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Проходимец ющ ожидаемо вцепился в своего кума, проходимца порошенко.
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А Порошенко як туди попав, казали вже з допитів не вилазить???
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Та муляж поставили і фужер до руки приліпили. Зеленський, Порошенко, Ющенко, Кучма і Кравчук вперше сфотографувалися разом - Цензор.НЕТ 6156
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Не, не, не он давно в Ростов сбежал, кажется именно эту судьбу ему местные "нострадамусы" приписывали.
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А тим часом поки ці гниди з шампанським посміхаються нам - Китайские Skyrizon и Xinwei Group уже подали на согласование у Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку по покупке более 50% акций завода «Мотор Сич». Як це можливо.?!!! Чому досі не націоналізували даний стратегічний обєкт??? Як він взагалі опинився в приватних руках. Кацапи через так званих китайців виріжуть там все і вивезуть та остаточно знищать машино та авіобудування в Україні!!! Як так можна жити в своїй державі?!
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А для чого Медведчук літав напряму з Москви, від Путіна до адміністрації Порошенка? Штани протирав? Тепер двигуни до військових вертольотів потраплять до адресата і будуть стріляти по Запоріжжі.
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А який був ранок чудовий Вова. Тобі самому не соромно? Тепер, ти в їхній компаніі? Покежи протилежне. Не підвели, тобі вірять, поки що.
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Зеленський, Порошенко, Ющенко, Кучма і Кравчук вперше сфотографувалися разом - Цензор.НЕТ 3692З ними не фоткатись треба, а саджати. А то починають "терзать смутниє сомнєнія" - невже і цей - "презик а не Президент?
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Ще хтось вірить? Я за цього зеленого гандона проголосував щоб не допустити до влади баригу-підораса! А що в залишку?
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Зелений Гандон у залишку , як ви його зволили величати.
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А пятый то КТО .? Четверых вижу , и одного клоуна с Квартала . Где пятый то ?? Зеленський, Порошенко, Ющенко, Кучма і Кравчук вперше сфотографувалися разом - Цензор.НЕТ 1621 .
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А що випивають? В бариги такий вираз, що напевно, аналізи? А зелений гандон чому пишається? В тексті звернення жодного натяку на того підораса який окупував Крим, який вбиває нас в ОРДЛО, який відмежовався від болі нації за загиблими, їх сімя'ми !!!
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Кравчук за руку Зеленського...від нас не втечеш...
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ЗЕбилы все визжали шо Петья зебежал)))Ахах..боже как же классно ЗЕбилам ссут в рожу..А Петя вот он, прям на Майдане спокойно фоткаеца с царём ЗЕбилов. Ауу ЗЕбильня так куда Петя збежал то?? Где он прячеца зебильчики???
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ХЗ КТО ТАМ В РОЖУ ССЫТ, НО ВАМ СРУТ ПРЯМ В ПАСТЬ. И НЕ КАКИЕ-ТО ЖАЛКИЕ 8% Зеленський, Порошенко, Ющенко, Кучма і Кравчук вперше сфотографувалися разом - Цензор.НЕТ 8465
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ЗЕбилёныш хочеш с Петей сфоткаца?..кстати он никуда не сбегал. Он в центре Киева делает фоточки с твоим царьком клоуном на пару.
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ну вот зеленский разочаровал как можно стоять рядом с мародером украиноненавистником мерзким брехливым существом. организатором геноцида украинского народа Почему этот свынохряк на воле. где Трибунал
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4 президента и какой то левый клоун. Ем только цветного носа на резинке не хватает Зеленський, Порошенко, Ющенко, Кучма і Кравчук вперше сфотографувалися разом - Цензор.НЕТ 438
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От,що я вам казав,петюшки-прогнеться ваш Петро Молдавський,повиламувавшись трохи,як муха на склі,зганьбиться на панахиді по загиблим своїм реготом,тай поплентається розставляти булки перед Зеленським,як усі попередники.Йому не шампанським рило в гімні розбрату одмивати,а дрота запхати,аби й не сподівався,що захистники та патріоти йому кричатимуть "Дякуємо!".Плентаючись та тримаючись осторонь від святкових колон,подався дячок до своїх адептів,охмурених його 5-м Аналом,аби з ними підійти та пофотографуватися хоча-б з усіма попередниками і Президентом!Волайте тепер йому "Зрада!",розовенькі!
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Яныка на фотке нет, но он прислал вместо себя своего представителя Портнова "зеленой шмаркле" в помощь... Зеленський, Порошенко, Ющенко, Кучма і Кравчук вперше сфотографувалися разом - Цензор.НЕТ 304
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