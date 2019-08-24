 Зеленський, Порошенко, Ющенко, Кучма і Кравчук вперше сфотографувалися разом. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, фотографію політиків під час прийому до Дня Незалежності в Маріїнському палаці зробила шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна.
На фото президенти: Леонід Кравчук (1991-1994), Леонід Кучма (1994-2005), Віктор Ющенко (2005-2010), Петро Порошенко (2014-2019) і чинний глава держави Володимир Зеленський.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, п'ятий президент України Петро Порошенко не прийшов на Ходу гідності - офіційний захід до Дня Незалежності. Пізніше він пояснив свою відсутність.
Не показуйте прихильникам ЗЕленої Шмарклі, бо їх хватить інфаркт, бо він "Зробив їх разом"!
ЗНАЕТЕ, В РЯДУ ГЕРОЕВ - "НЕБЕСНОЙ СОТНИ" И "ВОИНОВ АТО"...как бы КОЕ КТО НЕ ХОТЕЛ "ПРАВИЛЬНО РАЗВЕРНУТЬ ПОНИМАЛКУ", ОТВЛЕЧЬ-ПРИВЛЕЧЬ....
НЕОСПОРИМ ГЕРОИЗМ И ВЕСОМОСТЬ ТЕХ КТО ЗАЩИЩАЛ ПРАВА Ч Е Л О В Е К А !!!
А НЕ ТЕРРИТОРИЮ (И КОЕ-ЧЬЁ МАЙНО)...СОМНИТЕЛЬНОГО (С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ К ЭТОМУ САМОМУ ЧЕЛОВЕКУ) ГОСУДАРСТВА...
ПОЭТОМУ....ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И БЕЗГРАНИЧНАЯ СКОРБЬ ПО БЕЗОРУЖНЫМ ЛЮДЯМ О С О З Н А Н Н О (!) ПОШЕДШИМ НА СМЕРТЬ,,,,РАДИ СВОБОДЫ!
P.S. В ТАКОЙ СИТУАЦИИ Ш А М П А Н С К О Е НЕ ПЬЮТ...(хотя "ЭТИ" ПЬЮТ ЕГО ВСЕГДА!)..."
Можно и шампанского выпить.
А вот 29-го августа, в День памяти защитников Украины - только горилку... не чёкаясь.
Барига, Бджоловод, Алконавт, Чилавег-Візок, Клоун.
От і добре, що всі разом.