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Все про:День Незалежності (280) Харків (1478)

 На День Незалежності в Харкові пролунали "Сто дзвонів" у пам'ять про Небесну Сотню. ФОТОрепортаж

У межах святкування Дня Незалежності в Харкові у пам'ять про Героїв Небесної Сотні на площі Конституції в центрі міста відбулася акція "Сто дзвонів".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, кілька сотень харків'ян - представники влади, воїни АТО, ООС, громадські активісти, волонтери, які прийшли на свято на площу Конституції, - стали учасниками всеукраїнської акції "Сто дзвонів". Сто ударів дзвону пролунали в записі в пам'ять про Героїв Небесної Сотні.

Тут же відбулося покладання квітів до монументу Незалежності і запуск синьо-жовтих повітряних кульок і вінка, що складається з повітряних кульок у формі квітів.

"Сьогодні ми вітаємо з днем ​​народження незалежну Україну. Їй 28. Це вік, у якому вже є знання і досвід, однак досі багато енергії, прагнення до пізнання і змін. Така і Україна - відкрита до нового, енергійна і активна, країна великих перспектив. І її майбутнє залежить від кожного з нас. Наші маленькі кроки втіляться у великий шлях розвитку держави. Ми і є Україна. Щиро вітаю зі святом усіх земляків. І особливі слова подяки захисникам України. Ви бороните свободу країни і її майбутнє. Вічна пам'ять тим, хто загинув за Україну. Слава тим, хто живе для неї сьогодні. З днем ​​народження, Україно!" - з таким привітанням звернулася до людей на площі голова Харківської ОДА Юлія Світлична.

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Вдень у межах свята в Покровському сквері біля площі Конституції відбудеться лицарський турнір "Кубок Слобожанщини-2019" з участю бійців із Харкова, Сум, Запоріжжя, Одеси, Києва.

На площі Свободи і в Центральному парку культури і відпочинку імені Горького відбудуться святкові заходи, зокрема концерти артистів із міст-побратимів Харкова, гастрономічні фестивалі на заводі "Арт-механіка", де призами для переможців буде річний запас рису і хінкалі.

Увечері в центрі міста з площі Конституції відбудеться Хода захисників Вітчизни з участю учасників АТО/ООС. На будівлі ОДА традиційний прапор України покажуть у 3D-проекції. У цьому ж форматі продемонструють 3D-mapping-show патріотичної тематики.

На День Незалежності в Харкові пролунали Сто дзвонів у память про Небесну Сотню 01
На День Незалежності в Харкові пролунали Сто дзвонів у память про Небесну Сотню 02
На День Незалежності в Харкові пролунали Сто дзвонів у память про Небесну Сотню 03
На День Незалежності в Харкові пролунали Сто дзвонів у память про Небесну Сотню 04
На День Незалежності в Харкові пролунали Сто дзвонів у память про Небесну Сотню 05
На День Незалежності в Харкові пролунали Сто дзвонів у память про Небесну Сотню 06
На День Незалежності в Харкові пролунали Сто дзвонів у память про Небесну Сотню 07
На День Незалежності в Харкові пролунали Сто дзвонів у память про Небесну Сотню 08
На День Незалежності в Харкові пролунали Сто дзвонів у память про Небесну Сотню 09
На День Незалежності в Харкові пролунали Сто дзвонів у память про Небесну Сотню 10
На День Незалежності в Харкові пролунали Сто дзвонів у память про Небесну Сотню 11

23 серпня в Харкові відзначали День Державного Прапора та День Харкова, який святкує 365 років із дня заснування і 76 років визволення від фашистських загарбників.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144566
 
   
 Топ коментарі
 
Лучше бы один колокол. Да по гепе...
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Все розумію.........
А от "яким боком" небесна сотня до Дня незалежності - не розумію.
Таку акцію потрібно робити під час святкування річниці "майдану"
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Харькову и Днепру нужно присвоить звание "Город-герой" за то, что мы остановили российскую агрессию в 2014 г. Именно благодаря нам проект "Новороссия" в 2014 г. потерпел крах. И Харьков здесь занимает особое место - Россия в 80 км, Луганская и Донецкая область рядом, россияне считали нас своим оплотом - но мы послали их на*** и отстояли свой город.
История еще отдаст нам должное. Именно мы сохранили Украину в 2014 г.
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Все розумію.........
А от "яким боком" небесна сотня до Дня незалежності - не розумію.
Таку акцію потрібно робити під час святкування річниці "майдану"
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А найліпше, було б - провести справжнє розслідування та покарати справжніх вбивць цих людей. Ну і замовників цих вбивств.
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Це спроба банди зельцмана-бабломойского відвернути увагу від війни та тих хто зараз захищає Україну від "повстанців".
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АМЕРИКАНЦЫ СВЯТО ЧТЯТ ГЕРОЕВ БОРЬБЫ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА!
ЗНАЕТЕ, В РЯДУ ГЕРОЕВ - "НЕБЕСНОЙ СОТНИ" И "ВОИНОВ АТО"...как бы КОЕ КТО НЕ ХОТЕЛ "ПРАВИЛЬНО РАЗВЕРНУТЬ ПОНИМАЛКУ", ОТВЛЕЧЬ-ПРИВЛЕЧЬ....


НЕОСПОРИМ ГЕРОИЗМ И ВЕСОМОСТЬ ТЕХ КТО ЗАЩИЩАЛ ПРАВА Ч Е Л О В Е К А !!!
А НЕ ТЕРРИТОРИЮ (И КОЕ-ЧЬЁ МАЙНО)...СОМНИТЕЛЬНОГО (С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ К ЭТОМУ САМОМУ ЧЕЛОВЕКУ) ГОСУДАРСТВА...
ПОЭТОМУ....ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И БЕЗГРАНИЧНАЯ СКОРБЬ ПО БЕЗОРУЖНЫМ ЛЮДЯМ О С О З Н А Н Н О (!) ПОШЕДШИМ НА СМЕРТЬ,,,,РАДИ СВОБОДЫ!


P.S. В ТАКОЙ СИТУАЦИИ Ш А М П А Н С К О Е НЕ ПЬЮТ...(хотя "ЭТИ" ПЬЮТ ЕГО ВСЕГДА!)..."
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Харькову и Днепру нужно присвоить звание "Город-герой" за то, что мы остановили российскую агрессию в 2014 г. Именно благодаря нам проект "Новороссия" в 2014 г. потерпел крах. И Харьков здесь занимает особое место - Россия в 80 км, Луганская и Донецкая область рядом, россияне считали нас своим оплотом - но мы послали их на*** и отстояли свой город.
История еще отдаст нам должное. Именно мы сохранили Украину в 2014 г.
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Проблема в том, ни прошлая якобы патриотическая власть шоколадки, ни тем более нынешняя явно не сделали из событий 2014-го года никаких выводов и продолжают делать вид, что Харькову и Одессе вообще ничего не угрожает (а это наиболее вероятные направления вторжения кацапов, при захвате Харьковской области наши войска на Донбассе окажутся под угрозой окружения, а при захвате Одесской мы будем фактически отрезаны от Черного моря + кацапы пробивают себе коридор в приднестровье) и Харьков со стороны орды вообще не защищен от массированного вторжения и через 1-1,5 часа после перехода границы кацапские танки будут в центре Харькова. Так что ничего еще не закончилось и рано на себя вешать лавровые венки спасителей Харькова.
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Вчера харьковцы отмечали день освобожденя Харькова от немецких фашистов в 1943г. В 2014г. была вероятность захвата Харькова российскими фашистами с помощью городской власти.-Харьковский сепаратист рассказал, как их поддерживали Кернес и Добкин.30.05.2016. Сейчас эти гниды вновь богуют.
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