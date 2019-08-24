 Понад тисячу людей вийшло на "Марш Свободи" в Запоріжжі. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "061".
Багато хто приходив сім'ями. Наприклад, учасник АТО Юрій Ковтун привів на марш сина:
"Вважаю, що сьогодні важливий день, що ми маємо показати, що він для нас значущий. Тому я прийшов із сином і у формі. Ми маємо показати, що нам не байдуже і ми є".
Учасники маршу йшли перекритим проспектом до площі Героїв. Колону очолили матері загиблих бійців із їхніми портретами.
Багато запоріжців прийшли на акцію у вишиванках і з національними прапорами. Волонтер Умід Джупакулов взяв із собою прапор, який із ним із 2014 року:
"Коли в 2014 році почалися всі збурення, Крим, Донбас, я знайшов підприємство, де виготовляли прапори і замовив два стяги. Вони тоді були дуже дорогими, щось близько 350 гривень за прапор. Один із них досі у мене в руках, а другий подарував Малій гуманітарній академії, яка з перших днів дуже допомагала фронту".
Під час маршу сотні містян вигукували патріотичні гасла і співали українські пісні. На площі біля облдержадміністрації учасники ходи поклали квіти біля пам'ятного знака героям Революції Гідності. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання.
Хай живуть, хай живуть, славні козаки,
Хай цвіте, хай цвіте, червона калина,
Нехай згинуть вороженьки нга вічні віки!
Слава Украине!
https://www.youtube.com/watch?v=czcG8RYd7VM&t=70s
дуже гарні фото!!!
https://twitter.com/warface_withlov/status/1164945630751592449