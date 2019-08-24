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Все про:День Незалежності (280) Запоріжжя (514) марш (223)

 Понад тисячу людей вийшло на "Марш Свободи" в Запоріжжі. ФОТОрепортаж

У суботу, 24 серпня, сотні запоріжців взяли участь у "Марші Свободи". Колона стартувала від бульвару Шевченка. Серед тих, хто підтримав акцію, ветерани АТО, волонтери, активісти Майдану.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "061".

Багато хто приходив сім'ями. Наприклад, учасник АТО Юрій Ковтун привів на марш сина:

"Вважаю, що сьогодні важливий день, що ми маємо показати, що він для нас значущий. Тому я прийшов із сином і у формі. Ми маємо показати, що нам не байдуже і ми є".

Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 01

Учасники маршу йшли перекритим проспектом до площі Героїв. Колону очолили матері загиблих бійців із їхніми портретами.

Багато запоріжців прийшли на акцію у вишиванках і з національними прапорами. Волонтер Умід Джупакулов взяв із собою прапор, який із ним із 2014 року:

"Коли в 2014 році почалися всі збурення, Крим, Донбас, я знайшов підприємство, де виготовляли прапори і замовив два стяги. Вони тоді були дуже дорогими, щось близько 350 гривень за прапор. Один із них досі у мене в руках, а другий подарував Малій гуманітарній академії, яка з перших днів дуже допомагала фронту".

Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 02

Під час маршу сотні містян вигукували патріотичні гасла і співали українські пісні. На площі біля облдержадміністрації учасники ходи поклали квіти біля пам'ятного знака героям Революції Гідності. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання.

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Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 07
Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 08
Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 09
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Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 11
Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 12
Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 13
Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 14
Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 15
Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 16
Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 17
Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 18
Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 19
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Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 22
Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 23
Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 24
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Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 26
Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 27
Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 28
Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 29
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Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 31
Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 32
Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 33
Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 34
Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 35
Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 36
Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 37
Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 38
Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 39
Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 40
Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 41
Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 42
Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 43
Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 44
Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 45
Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 46
Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 47
Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 48
Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 49

Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 50
Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 51
Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 52
Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 53
Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 54
Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 55
Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 56
Понад тисячу людей вийшло на Марш Свободи в Запоріжжі 57

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144563
 
   
 Топ коментарі
 
Респект фотографу, бо світлини яскраві та з українським духом.
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Хай живе, хай живе, вільна Україна,
Хай живуть, хай живуть, славні козаки,
Хай цвіте, хай цвіте, червона калина,
Нехай згинуть вороженьки нга вічні віки!
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Люди, бережіть Україну в своєму серці, в своєму домі!
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какие счастливые лица на фото, это все оттого, что украина стремительно цветет и богатеет назло путену
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Не Путину,а *****, займитесь своим образованием
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аяяяй, как нехорошо ругаца матом на всеми уважаемом форуме, наверно, недостаток образования сказываеца, не правда ли?
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бога свово любишь? маладэц Более тысячи человек вышли на "Марш Свободы" в Запорожье - Цензор.НЕТ 5604
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Ну в порівнянні з козлостаном пересічні українці живуть краще ніж кацапня немита. Не спорю, в мАААЦквЄ та підері за добробутом ***** пильнує, Шо б чернь нЄ бузіла під вікнами *******. А решта кацапні в Мухосранськах живуть набагато гірше українців. Кацапи навіть мінімальну заробітну плату (у кацапів МРОТ) підтягують до нашої в 150 баксів щоб не було всяких рАссуждЄній.... Более тысячи человек вышли на "Марш Свободы" в Запорожье - Цензор.НЕТ 548
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Хай живе, хай живе, вільна Україна,
Хай живуть, хай живуть, славні козаки,
Хай цвіте, хай цвіте, червона калина,
Нехай згинуть вороженьки нга вічні віки!
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Люди, бережіть Україну в своєму серці, в своєму домі!
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Респект фотографу, бо світлини яскраві та з українським духом.
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Для власти Запорожья праздника сегодня не существует? Почему она сама не организовала это шествие? Кого запорожцы избирают себе во власть? Сепаратистов? Так же и в Одессе.Огромный город, а ни одного памятника погибшим воинам АТО. Местные власти во многих городах Украины просто ватники и их нужно переизбирать. Если им праздник Независимости - не праздник, то пусть валят из власти и из страны, перо им в зад и пусть Зеленский следит как в каждом городе отмечают государственные праздники.
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А зачем эти упыри на народном марше нужны ? и чё с кацапстана видно что в Одессе нет памятников погибшим воинам АТО ? таки они в городе есть
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Там ахмет корни пускает...- Главная гнида и несчастье нашей страны.
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В Одессе два памятника воинам АТО, а в области тоже имеются.
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Cегодня слышала от одессита по ТВ, что только один и то просто камень и они хотят поднять этот вопрос перед властями города.
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У нас одесситов целый мульон! Понад тисячу людей вийшло на "Марш Свободи" в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 958 Некоторые из них совсем слабы на голову (судя по голосовавшим за Дрыща зеленого)... Гугл в помощь!
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Когда выезжал за пределы донецкой области, всегда убеждался,что люди и добрее и приветливее. Аксиома. Вот и теперь,глядя на лица этих людей,вспоминаю это..Как много можно сказать по лицам...Несмотря,что они на фоне советского говна,которое 30 лет не перестраивалось,лица все равно несут свою особенную энергию. А окружающее гавно мы перестроим. Лишь бы только видеть такие лица.
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Подивись Ходу у Краматорську,чи Краматорськ не Донбас?
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Краматорск плохо знаю. Зато знаю хорошо Славянск.- 90 % за рашку. Поэтому и Краматорск под сомнением.
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Подивись сам,це Хода на День Визволення міста,я там був.Сьгодні теж буде хода,о 18 годині.
https://www.youtube.com/watch?v=czcG8RYd7VM&t=70s
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На Донбассе проживали до текущей войны 51% этнических украинцев. Хорошие люди менее заметны, чем дерьмо, но от этого их не меньше. Так что и Донбасс не такой уж пропащий.Ну а кто в Украине за Рашку, пусть туда валит, сейчас в самый раз, Путин принимает с удовольствием и Украине без этой сепарни будет легче.
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Все верно. Но там много уголовников.От этого и их "радиационный" фон ))
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Слава Україні!!!!Народ України навчився Святкувати День Незалежності,це дійсно Народне Свято!!!!
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Ну давайте троли опять рассказывайте что люди вышли в поддержку Парашенка или Зеленского. До того зазомбировали население что люди просто на демонстрацию боятся выйти чтобы не оказаться в руках пропагандонов.
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як гарно! які ж радісні і сонячні і святкові обличчя
дуже гарні фото!!!
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для окупованого українського міста, тисяча - дуже не погано
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Немноголюдно для 700-тысячного городка. На огородах празднуют.
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Снова лаптеногий, каких огородах,позвольте поинтересоваться, у вас ,я так понимаю брюква поспела, на ваших огородах, пора,пора, а там ещё ягель, опять же
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А ты был на параде? или на даче праздновал? Вот и народ так как ты. Парад парадом, но парады не обеспечивают население продовольствием.
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Репа,ягель, замечательное продовольствие, опять же валежник, его то ещё не грызете?
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Из валежника, пень, разжигают огонь, на котором готовят брюкву и репу в ягеле. Доводи до готовности и грызи. Или соси.
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Снова гомосятиной завоняло, свинособака, что вас так на эту тему тянет, бабы не дают, или страшные такие
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Помойся, одеколончиком сбрызнись, и вонь должна уйти.
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Козацький край ! Слава Україні ! Героям слава !
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Який колоритний вуйко з барткою, респект
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