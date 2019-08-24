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Все про:Міноборони (2741) пам'ять (602)

 У Міністерстві оборони вшанували пам'ять загиблих цього дня з 2014 року 15 українських героїв. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

24 серпня в Міністерстві оборони України відбувся щоденний ранковий церемоніал вшанування військовослужбовців Збройних сил України, які загинули цього дня в різні роки та унаслідок російської агресії на сході України.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони.

У повідомленні зазначається: "У пам’ятному заході взяли участь родичі загиблих героїв, бойові побратими, керівний склад Міноборони, офіцери та працівники структурних підрозділів оборонного відомства, Генерального штабу Збройних сил України, військовослужбовці Київського гарнізону, курсанти та ліцеїсти військових навчальних закладів столиці.

Також вшанувати загиблих українських військовослужбовців прийшла сім'я п'ятого президента України Петра Порошенка, члени уряду, депутати, представники громадськості.

Сьогодні, 24 серпня, Дзвін Пам'яті пролунав п’ятнадцять разів...

У 2014 році унаслідок російської агресії на сході загинули мужні захисники України:

старший сержант Жабинець Олександр Михайлович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2";

майор Заєць Олексій Євгенійович, 30-та окрема механізована бригада;

старший сержант Карпенко Геннадій Григорович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас";

молодший сержант Ряженцев Сергій Геннадійович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2";

сержант Сагайдак Юрій Михайлович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2";

старший сержант Самойлов Віктор Васильович, 25-та окрема повітряно-десантна бригада;

солдат Шевченко Володимир Олексійович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2";

солдат Шмалій Валерій Олександрович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2";

старший прапорщик Юлдашев Темур Дамірович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору";

молодший сержант Яремчук Олександр Олександрович, 3-й окремий полк спеціального призначення;

молодший сержант Яровий Володимир Валентинович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2";

старшина Яцковець Петро Михайлович, 30-та окрема механізована бригада.

У 2015 році від рук підступного окупанта загинули:

солдат Водзяновський Андрій Володимирович, 93-тя окрема механізована бригада;

солдат Янюк Микола Іванович, 54-та окрема механізована бригада.

У 2018 році віддав життя, захищаючи Україну, старший солдат Д’яконов Станіслав Васильович, 58-ма окрема мотопіхотна бригада.

Присутні вшанували пам'ять захисників України хвилиною мовчання та поклали квіти до Стели Пам'яті.

Вічна пам'ять героям, полеглим в боях за нашу вільну, незалежну Україну!"


У Міністерстві оборони вшанували память загиблих цього дня з 2014 року 15 українських героїв 01
У Міністерстві оборони вшанували память загиблих цього дня з 2014 року 15 українських героїв 02
У Міністерстві оборони вшанували память загиблих цього дня з 2014 року 15 українських героїв 03
У Міністерстві оборони вшанували память загиблих цього дня з 2014 року 15 українських героїв 04

У Міністерстві оборони вшанували память загиблих цього дня з 2014 року 15 українських героїв 05

У Міністерстві оборони вшанували память загиблих цього дня з 2014 року 15 українських героїв 06

У Міністерстві оборони вшанували память загиблих цього дня з 2014 року 15 українських героїв 07

У Міністерстві оборони вшанували память загиблих цього дня з 2014 року 15 українських героїв 08
У Міністерстві оборони вшанували память загиблих цього дня з 2014 року 15 українських героїв 09
У Міністерстві оборони вшанували память загиблих цього дня з 2014 року 15 українських героїв 10
У Міністерстві оборони вшанували память загиблих цього дня з 2014 року 15 українських героїв 11
У Міністерстві оборони вшанували память загиблих цього дня з 2014 року 15 українських героїв 12
У Міністерстві оборони вшанували память загиблих цього дня з 2014 року 15 українських героїв 13
У Міністерстві оборони вшанували память загиблих цього дня з 2014 року 15 українських героїв 14

У Міністерстві оборони вшанували память загиблих цього дня з 2014 року 15 українських героїв 15
У Міністерстві оборони вшанували память загиблих цього дня з 2014 року 15 українських героїв 16

У Міністерстві оборони вшанували память загиблих цього дня з 2014 року 15 українських героїв 17


У Міністерстві оборони вшанували память загиблих цього дня з 2014 року 15 українських героїв 18
У Міністерстві оборони вшанували память загиблих цього дня з 2014 року 15 українських героїв 19
У Міністерстві оборони вшанували память загиблих цього дня з 2014 року 15 українських героїв 20
У Міністерстві оборони вшанували память загиблих цього дня з 2014 року 15 українських героїв 21

У Міністерстві оборони вшанували память загиблих цього дня з 2014 року 15 українських героїв 22
У Міністерстві оборони вшанували память загиблих цього дня з 2014 року 15 українських героїв 23

У Міністерстві оборони вшанували память загиблих цього дня з 2014 року 15 українських героїв 24

У Міністерстві оборони вшанували память загиблих цього дня з 2014 року 15 українських героїв 25
У Міністерстві оборони вшанували память загиблих цього дня з 2014 року 15 українських героїв 26
У Міністерстві оборони вшанували память загиблих цього дня з 2014 року 15 українських героїв 27
У Міністерстві оборони вшанували память загиблих цього дня з 2014 року 15 українських героїв 28
У Міністерстві оборони вшанували память загиблих цього дня з 2014 року 15 українських героїв 29

У Міністерстві оборони вшанували память загиблих цього дня з 2014 року 15 українських героїв 30

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Довідка. Зал пам’яті захисників України створено на вшанування пам’яті військовослужбовців Збройних сил України, які загинули за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, світовий мир та порядок. Його спеціально розташовано таким чином, щоби й військовослужбовці, працівники Міноборони та Генерального штабу, й пересічні громадяни могли зайти до залу та віддати шану своїм захисникам.

Біля залу облаштовано церемоніальний майданчик із Дзвоном Пам’яті та Стелою Пам'яті, у якій вмонтовано осколки снарядів. Щоденний поминальний ритуал здійснюється ударами дзвону, залежно від кількості загиблих цього дня.

У залі на спеціальному подіумі розміщено Книгу пам’яті з іменами загиблих. Структура книги побудована за принципом календаря: один розворот - один день, де згадуються всі загиблі цього дня за всі роки. Наразі лише 32 розвороти (32 дні) залишаються порожніми. В усі інші дні Збройні сили України зазнали бойових втрат.

Тут щоденно відбувається церемонія вшанування військовослужбовців, внесених до Книги пам’яті. За сигналом труби розпочинається висування роти почесної варти. Вартові розміщуються по периметру комплексу, а дві окремі групи стають до стели із дзвоном та до Книги пам’яті. Труба і барабан виконують твір "Селенція". Це заклик до тиші. Командир почесної варти перегортає сторінку книги на ту, що відповідає сьогоднішньому дню, і диктор зачитує імена загиблих. Після кожного з них лунає удар дзвону, що символізує пам’ять та вдячність українців, та військовий салют, який є обов’язковим елементом військових почестей.

Минатимуть роки і десятиліття, а урочистий ритуал вшанування загиблих залишатиметься незмінним і нагадуватиме всім про шанобливе ставлення держави і українського народу до своїх загиблих захисників, до своєї армії!"

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144559
 
   
 Топ коментарі
 
козломорде і тут насрало. Що за люди...
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Пусть земля им будет пухом!...Слава Героям!... В Министерстве обороны почтили память погибших в этот день с 2014 года 15 украинских героев - Цензор.НЕТ 3980
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Почему Хомчака забыл?...Скромничаешь?.. В Министерстве обороны почтили память погибших в этот день с 2014 года 15 украинских героев - Цензор.НЕТ 2590
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колованщик Муженко и предатель Порошенко присутствовали?
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Это менталитет у лишнехромосомных такой: пить, жрать и не переставая срать. Не останавливаются, пока все вокруг себя не засрут.
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Нет, о вас родимых одноклеточных. Вас ни с кем не перепутать, тут целое стадо "злой", "zol: и подобных пасется. Думают, что за прокси не видать
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Это Порошенко каждому дебилу жопу подтирать должен? А то что они стали на блок-посту как на курорте ты не забыл часом? а что там с их командиром непосредственным который похерил свои обязанности?
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О-о, уже выкручиваются в МО.
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Конечно то что погибли плохо. Но героизмом тут и не пахнет!
Приехали на "точку" и вместо того что бы окопаться, лягли на травку и понадеялись на братушек, тут приехали братушки и тут же с ними "побратались"!
Не каждый погибший - герой!
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Им же Петя сказал что тамженашилюди и торговые партньоры они стралять не будут Петя обо всем дагаварился В Министерстве обороны почтили память погибших в этот день с 2014 года 15 украинских героев - Цензор.НЕТ 4906
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Вічна пам'ять і шана воїнам , загиблим у війні з кацапо-рашистською нечистю за свободу та незалежність України
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О, Петя появился! А то я же начал волноваться, что петики осиротели...
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И тут Мародер свою морду вставил. В Министерстве обороны почтили память погибших в этот день с 2014 года 15 украинских героев - Цензор.НЕТ 3792
Давай Парашенко расскажи как в Дебальцево благодаря твоей многоходовочке погибло всего 17 наших бойцов а в Илловайске разийских войск нету В Министерстве обороны почтили память погибших в этот день с 2014 года 15 украинских героев - Цензор.НЕТ 2007
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Так это искусственно сотворена Стелла... А я подумал что реальная бронеплита, с таким впечатляющим количеством попаданий. Но, всё равно- смотрится сильно!
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Мятый хряк не пошёл на Майдан, побоялся, там и отмудохать могли...
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вообще то яремчук числится как пропавший безвести
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герои не вмирають, и петр святой винницкий земной покровитель их
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Почему две идиотки пришли на памятное мероприятие в секси шортиках, одна в красных, другая в черных? Ножки свои показывать?
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добре ,що не Міша Рошенко в одязі із символікою окупанта , як він любить.
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