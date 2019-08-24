EN|RU|UK
Теми дня: Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Суспільство, Фоторепортаж
  3649  27
Все про:День Незалежності (260) релігія (241) Турчинов (856) церква (382)

 У Святій Софії лідери провідних українських церков і релігійних організацій провели спільний молебень за Україну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У молебні брали участь предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, батько і глава Української греко-католицької церкви верховний архієпископ Святослав, єпископ Римсько-католицької церкви в Україні Віталій Кривицький, старший єпископ Української церкви християн віри євангельської Михайло Паночко, президент Об'єднання іудейських релігійних організацій України рабин Яків Дов Блайх.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У заході також взяли участь:
• керівник Церкви адвентистів сьомого дня в Україні Станіслав Носов;
• єпископ Української єпархії Вірменської апостольської церкви Маркос Оганесян;
• старший єпископ Української християнської євангельської церкви Леонід Падун;
• старший єпископ Української вільної церкви християн віри євангельської України Василь Райчинець;
• перший заступник голови Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Ігор Бандура;
• президент Українського біблійного товариства Григорій Комендант;
• імам Духовного управління мусульман України шейх Хасан Ахатов;
• пастор Німецької євангелічно-лютеранської церкви України Святослав Фехтель.

Відзначимо, що в цьому році перші особи держави участі в молебні не брали.

У Святій Софії лідери провідних українських церков і релігійних організацій провели спільний молебень за Україну 01

У Святій Софії лідери провідних українських церков і релігійних організацій провели спільний молебень за Україну 02

У Святій Софії лідери провідних українських церков і релігійних організацій провели спільний молебень за Україну 03
У Святій Софії лідери провідних українських церков і релігійних організацій провели спільний молебень за Україну 04
У Святій Софії лідери провідних українських церков і релігійних організацій провели спільний молебень за Україну 05

Читайте також: Дискримінація, переслідування і тортури: Україна в ООН розповіла про утиски на релігійному ґрунті в Криму і на Донбасі

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144554
 
   
 Топ коментарі
 
Шикарне свято вийшло.
Не завдяки, а всупереч.
Не чекала такої підтримку від киян.
Наче все місто вийшло привітати своїх Захисників !
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Барыга с подельниками замаливает грехи!!
 показати весь коментар
 
24.08.19 12:32 Тендер для поставки дизеля "Укрзализныце" на 500 млн грн выиграла фирма, связанная с Коломойским.
 показати весь коментар
 
 
как будто у нас кто то ещё дизелем занимается
 показати весь коментар
 
московский патриорхат проигнорировал ? В Святой Софии лидеры ведущих Украинских церквей и религиозных организаций провели совместный молебен за Украину - Цензор.НЕТ 1821
 показати весь коментар
 
 
Тут є такі що ствержують, що МП то українська церква! Притому сама справжня! А хто проти - мародер. В Святой Софии лидеры ведущих Украинских церквей и религиозных организаций провели совместный молебен за Украину - Цензор.НЕТ 5289
 показати весь коментар
 
 
Потому что УПЦ МП это церковь только по названию, это отделение ФСБ, ГРУ , Министерства идеологии РФ. И главное что они даже не прикрываются, а открыто это демонстрируют. У нас все таки демократические институты, не то что в РФ, поэтому знают что ничего им за это не будет. Вот такая вот действительность.
 показати весь коментар
 
Це добре, що ти себе назвав "косой"...... Бо бачити прямо, тобі дійсно на дано.
 показати весь коментар
 
 
Без якутского шамана всё это - херня .
Опиум для народа .
Нынешние попы , что с томосом , что без , верят только в одно - в зарубежные счета в банках .
Всё остальное - для лохов .
 показати весь коментар
 
 
Господи,бережи Україну.Нехай нерушима стіна Софіївської Оранти захистить нас
 показати весь коментар
 
 
Вот это они правильно сделали. Софийский собор для всех родной. Только что-то не видно упц мп и упц кп?
 показати весь коментар
 
 
Без Філарета Українська церква не може бути українською
 показати весь коментар
 
 
Шикарне свято вийшло.
Не завдяки, а всупереч.
Не чекала такої підтримку від киян.
Наче все місто вийшло привітати своїх Захисників !
 показати весь коментар
 
 
Софіївський собор, так Софіївський собор. Напевно саме в цей час (ні раніше, ні пізніше) Верховні правителі приймають молитви своїх релігійних лідерів.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Смотря на фото, испытываешь странное чувство... Все с таким умным и серьёзным видом принимают участие в откровенно глупом действе. Вы действительно считаете, что вся эта клоунада на что-то влияет?
 показати весь коментар
 
 
У Святій Софії лідери провідних українських церков і релігійних організацій провели спільний молебень за Україну - Цензор.НЕТ 9543 https://www.youtube.com/watch?v=mB4pJbD2SUQ Боже великий, єдиний,
Нам Україну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.

Світлом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,
В чистій любові до краю,
Ти нас, Боже, зрости.

Молимось, Боже єдиний,
Нам Україну храни,
Всі свої ласки-щедроти
Ти на люд наш зверни.

Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світу,
Щастя дай, Боже, народу
І многая, многая літа.
 показати весь коментар
 
 
гундяевский 3,14дрила ануфрий проигнорировал молебен за Украину?! не пора ли этих правоСРальных ************* тварей отправлять за пАребрик?
 показати весь коментар
 
 
Вот это поворот, Епифан засветился с адвентистами,лютеранами,мусульманами,баптистами и др. сектами не признанными Вселенским православием.Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа(Мф.28:19).Эти слова ничего не напоминают?
 показати весь коментар
 
 
Ануфрій по канону в цей час молився за гундяєва . Служба . Нічого особистого проти України. Але і не за .
 показати весь коментар
 
 
так за пятра святейшего молица надо, где наш петр - там и украина
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору