 У Святій Софії лідери провідних українських церков і релігійних організацій провели спільний молебень за Україну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У заході також взяли участь:
• керівник Церкви адвентистів сьомого дня в Україні Станіслав Носов;
• єпископ Української єпархії Вірменської апостольської церкви Маркос Оганесян;
• старший єпископ Української християнської євангельської церкви Леонід Падун;
• старший єпископ Української вільної церкви християн віри євангельської України Василь Райчинець;
• перший заступник голови Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Ігор Бандура;
• президент Українського біблійного товариства Григорій Комендант;
• імам Духовного управління мусульман України шейх Хасан Ахатов;
• пастор Німецької євангелічно-лютеранської церкви України Святослав Фехтель.
Відзначимо, що в цьому році перші особи держави участі в молебні не брали.
Опиум для народа .
Нынешние попы , что с томосом , что без , верят только в одно - в зарубежные счета в банках .
Всё остальное - для лохов .
Не завдяки, а всупереч.
Не чекала такої підтримку від киян.
Наче все місто вийшло привітати своїх Захисників !
Нам Україну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.
Світлом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,
В чистій любові до краю,
Ти нас, Боже, зрости.
Молимось, Боже єдиний,
Нам Україну храни,
Всі свої ласки-щедроти
Ти на люд наш зверни.
Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світу,
Щастя дай, Боже, народу
І многая, многая літа.