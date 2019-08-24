EN|RU|UK
Теми дня: Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України, Київські новини, Фоторепортаж
  6150  107
Все про:День Незалежності (260) марш (223) Олег Богачук (871)

 У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України. ФОТОрепортаж

Початок руху колони бульваром Шевченка в напрямку Бессарабського ринку і далі Хрещатиком - об 11:30.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Далі заплановано:

12:00 - рівняння колони біля Центрального універмагу;
12:20 - продовження руху колони в напрямку Майдану Незалежності;
12:40 - Майдан Незалежності - шикування колони, виконання Гімну України, урочиста
частина:
13.00 - Михайлівська площа - завершення урочистої частини, початок міжконфесійного
молебню за загиблими в бою воїнами України.


У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України 01
У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України 02
У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України 03
У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України 04
У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України 05
У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України 06
У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України 07
У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України 08
У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України 09
У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України 10
У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України 11
У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України 12
У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України 13
У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України 14

Зазначимо, також у центрі Києва завершується підготовка до Ходи гідності з участю президента Зеленського. Вулицю Хрещатик перекрито для автомобілів і пішоходів, уздовж неї встановлено паркан, уздовж якого стоять правоохоронці.

Поліцейські з металошукачами чергують навколо Майдану Незалежності. Біля Європейської площі готуються до ходи військові й оркестр.

Дивіться також: У Києві розпочалися святкові заходи до Дня Незалежності. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144538
 
 
 Топ коментарі
 
СЛАВА ГЕРОЯМ! СЛАВА УКРАИНЕ! С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ! СПАСИБО ГЕРОЯМ!
 показати весь коментар
 
Чекаю на справжню ходу гідності.
А не на виставу.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
сегодня их зеленое время - хорошо понимаю тех кто с ними в зеленую коалицию не хочет идти....
за життя от тока - но тут удивилова ноль - не украинцы победили на выборах - кацапы....
и да запойте мне за мой флаг... - типа не мое дело
 показати весь коментар
 
 
а я не понял- шо у кого-то детей украли и люди гибнут их освобождая?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Цензор стал порохоботским сборищем.
Самые ******** и дебильные свидетели секты мародера все здесь.
Поздоровляю, Бутусов!
 показати весь коментар
 
Це Україна, яка буде за себе боротися.
 показати весь коментар
 
пішли колони... пішли...під партіотичні пісні...
(руки тримтять! ) отакі ємоції від народного геройського патріотичного параду Гідності, Честі, Незалежності...свято Душі української, раненої, чутливої, вільної, гідної... "Червона Калина" лунає над головами... дуже багато людей ....
Кияни... підтримуйте !!!
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору