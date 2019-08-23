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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:хода (55) Олег Богачук (871) Хомчак (60)

 Репетиція "Ходи Гідності" відбулася на Хрещатику ввечері 23 серпня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері 23 серпня на Хрещатику відбулася остання репетиція "Ходи Гідності".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

На репетиції був помічений начальник Генерального штабу Руслан Хомчак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Правопорядок у День Незалежності в Києві забезпечуватимуть близько 3 тис. правоохоронців, - Крищенко

Репетиція Ходи Гідності відбулася на Хрещатику ввечері 23 серпня 01
Репетиція Ходи Гідності відбулася на Хрещатику ввечері 23 серпня 02
Репетиція Ходи Гідності відбулася на Хрещатику ввечері 23 серпня 03
Репетиція Ходи Гідності відбулася на Хрещатику ввечері 23 серпня 04
Репетиція Ходи Гідності відбулася на Хрещатику ввечері 23 серпня 05
Репетиція Ходи Гідності відбулася на Хрещатику ввечері 23 серпня 06
Репетиція Ходи Гідності відбулася на Хрещатику ввечері 23 серпня 07
Репетиція Ходи Гідності відбулася на Хрещатику ввечері 23 серпня 08
Репетиція Ходи Гідності відбулася на Хрещатику ввечері 23 серпня 09
Репетиція Ходи Гідності відбулася на Хрещатику ввечері 23 серпня 10
Репетиція Ходи Гідності відбулася на Хрещатику ввечері 23 серпня 11
Репетиція Ходи Гідності відбулася на Хрещатику ввечері 23 серпня 12

Репетиція Ходи Гідності відбулася на Хрещатику ввечері 23 серпня 13
Репетиція Ходи Гідності відбулася на Хрещатику ввечері 23 серпня 14

Репетиція Ходи Гідності відбулася на Хрещатику ввечері 23 серпня 15
Репетиція Ходи Гідності відбулася на Хрещатику ввечері 23 серпня 16
Репетиція Ходи Гідності відбулася на Хрещатику ввечері 23 серпня 17

Фото, відео - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144516
 
   
 Топ коментарі
 
Вічна слава Героям, що полягли за свободу і незалежність України!
Слава Україні!
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вот зачем было делить украинцев ? ведь все равно пришлось шо то делать - нет - надо доказать шо то - зебилы
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Главзебіл отримав підсрачника від людей і тепер викручується як може.
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вот зачем было делить украинцев ? ведь все равно пришлось шо то делать - нет - надо доказать шо то - зебилы
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Главзебіл отримав підсрачника від людей і тепер викручується як може.
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тільки вигляда те "викручування" як DDOS атака на марш ветеранів.
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Вічна слава Героям, що полягли за свободу і незалежність України!
Слава Україні!
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єто тот парад который зеля отменил, а потом когда увидел что народу пох его отмены, опять назначил?
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это ж отлично когда през прислушивается к народу, а не ворует)
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ЗЄдебіли не догадались оформити відкриття параду маршем дівчаток з підтанцівки 95кв в формі парашинських гусарів.
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Чого вас так тіпає від України та українців?
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Hellis

@13Hellis_13

·1 ч

сейчас дам достоверную инфу. Для иммитации наличия участников АТО и ООС на марше Зеленского бойцам выдают на парад липовые награды.Только для прохождения на марше. Вот этот боец не был на фронте, а на груди две награды за участие в АТО и награда от НГШ, которыми его не награждали
Репетиція "Ходи Гідності" відбулася на Хрещатику ввечері 23 серпня - Цензор.НЕТ 2749




Александр Погребиски

@nasia014

·1 ч

В ответ
@13Hellis_13

Цей боець служить в тому батальоні де служив і я. Тільки, що звонив своїм побратимам. Підтверджую він не встиг це побувати на фроні, та не був нагородженим ще тиждень тому цими нагородами!
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шось Бадоєва не видно...Чи це не той марш? Шось я зовсім заплутався....Хай йому грець...
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А де колона "нацжон" Авакова? Що знову будуть скавчати з підворотень?
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Вспомнились прежние года. Парад, военные, техника, солдаты НАТО идут вместе с нашими военными... В РФ потом несколько недель стояла истерика что солдаты НАТО уже маршируют в Киеве...
P.s. Еще запомнился импровизированный концерт британских волынщиков в Киеве после парада...
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