 Схему незаконного ввезення автозапчастин ліквідовано на Волині. Вилучено товару на 2 млн грн, - ДФС. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.
В межах проведення операцій "Рубіж", "Мережа" і розслідування кримінального провадження за ст. 212 КК України була встановлена група місцевих жителів, які організували схему незаконного ввезення на митну територію України автомобільних запчастин. Дорогу продукцію відомих світових брендів ввозили подрібненими партіями, використовуючи так звані "піджаки", і приховували від митного контролю.
Надалі товар продавали через спеціалізовані сайти в мережі "Інтернет", користуючись послугами поштово-експедиторських служб доставки.
При цьому реалізація відбувалася за готівку без відображення в бухгалтерському та податковому обліку і, відповідно, без сплати податків.
На підставі постанов суду проведено огляди в офісних і складських приміщеннях підконтрольних фігурантам інтернет-магазинів, через які проходила реалізація. За результатами оглядів з незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання понад 8 тис. одиниць автомобільних запчастин відомих світових брендів (автомобільні фільтри, радіатори, частини ходових, підвісок, кузовів і ін.) орієнтовною вартістю понад 2 млн грн, комп'ютерну техніку, чорнові записи, банківські картки та ін. докази незаконної діяльності.
Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.
Триває слідство.