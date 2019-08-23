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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Світовий банк (79) Зеленський (2459) Офіс Президента (64)

 "Наші ключові завдання - не просто боротися з корупцією, а перемогти її", - Зеленський на зустрічі з делегацією Світового банку. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Світового банку на чолі з президентом організації Девідом Мелпасом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зеленський подякував за підтримку України та поінформував про кроки, заплановані в реформуванні країни. "Ми – інша команда. У нас зовсім немає часу. Наші ключові завдання – не просто боротися з корупцією, а перемогти її", – підкреслив Президент.

Глава держави зазначив, що 5 вересня розпочне роботу новостворений Антикорупційний суд. Володимир Зеленський також наголосив на важливості ухвалення земельної реформи, розвитку інфраструктури та державно-приватного партнерства.

Президент висловив сподівання на продовження фінансової підтримки та технічної допомоги курсу реформ в Україні з боку Світового банку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформа освіти в Україні має прискоритися та розширитися, - представниця Світового банку Кахконен

Глава держави запросив представників Світового банку на інвестиційний форум, який відбудеться в Маріуполі.

Нагадаємо, 2 липня Президент України Володимир Зеленський в Торонто провів зустріч з першим заступником Директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девідом Ліптоном. Глава держави підкреслив, що співпраця з МВФ залишається пріоритетом для української влади.

Наші ключові завдання - не просто боротися з корупцією, а перемогти її, - Зеленський на зустрічі з делегацією Світового банку 01
Наші ключові завдання - не просто боротися з корупцією, а перемогти її, - Зеленський на зустрічі з делегацією Світового банку 02
Наші ключові завдання - не просто боротися з корупцією, а перемогти її, - Зеленський на зустрічі з делегацією Світового банку 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144508
 
   
 Топ коментарі
 
Я так и знал, что в импотенции Зебила виноват Порошенко "Наши ключевые задачи - не просто бороться с коррупцией, а победить ее", - Зеленский на встрече с делегацией Всемирного банка - Цензор.НЕТ 4375
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пфф...классика - не можешь победить - возглавь!!! "Наши ключевые задачи - не просто бороться с коррупцией, а победить ее", - Зеленский на встрече с делегацией Всемирного банка - Цензор.НЕТ 7479
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сша не победили,германия не победила,франция не победила.даже швейцария при всем благополучии принимает коррупционеров всего мира.
и только наше теля решило покончить с проблемой раз и навсегда "Наши ключевые задачи - не просто бороться с коррупцией, а победить ее", - Зеленский на встрече с делегацией Всемирного банка - Цензор.НЕТ 2850
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Украина - не Китай. У нас, если начать стрелять, через год людей не останется..
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Китай вторая экономика в мире, поэтому расстрел для Украины наверное единственно правильный метод борьбы с коррупцией
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з себе і почни, зєлєзачморениш! Ти мазохіст? чи садо-мазо? Тобі подобається, коли тебе і твоїх рідних і близьких тобі людей обкрадає купа олігархів? Не заробляє та сплачує тут податки, а саме твої податки, що ти сам платиш,- бере собі, як свою власність, на свої потреби...А потім швиденько все ховає в оффшорах? Ти дебіл?
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Ну вот, можете же порохоботы со вкусом подать и без дебильных рисованых картинок)
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Портнов, Шефир, Бабломойский, аферист Богданчик, рыготина Разумков, клоуны и администраторы Шапито 95 уже готовы к борьбе с корупцией...
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 7 ч.7 часов назад
"Наші ключові завдання - не просто боротися з корупцією, а перемогти її", - Зеленський на зустрічі з делегацією Світового банку - Цензор.НЕТ 6268

Как оказалось "нове обличчя" Разумков владеет сетью ломбардов "Про100Кредит" и переписал их на жену (чтобы никто не догадался что он барыга). Если бы мне в 2014 сказали что в 2019 спикером Верховной Рады станет бывший регионал-барыга, - плюнул бы в рожу. Спасибо тупому лохторату.
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Похоже что "борьба с коррупцией" будет схожа с "построением коммунизма" при совке.Немало состояний будет сделано на єтой теме.
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так а шо, Петруню таки посодют?...а кто бу порохоботов содержать?....ща зарыдаю "Наші ключові завдання - не просто боротися з корупцією, а перемогти її", - Зеленський на зустрічі з делегацією Світового банку - Цензор.НЕТ 9026
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Еще вчера Разумков настаивал на скорейшем формировании Кабинета Министров и назначении премьер-министра Украины. После грохочущего появления Авакова процес застыл, депутаты распущены до 27, а вопрос Кабмина на первом заседании новой ВР рассматриваться не будет...

Из глубокой тени появился еще один игрок этой игры - министр внутренних дел Аваков, командующий второй по количеству военной силы в стране. Он уволил четырех руководителей областных управления МВД, ликвидировал службу экономической защиты МВД, анонсировал заседание РНБО и сообщил что на нем будет рассматриваться вопрос создания Службы финансовых расследований. наверное он перед этим он позвонил Баканову и ехидно сообщил, что часть тендеров на топливо "Укрзализныци", отбитые Бакановым, все же попали Коломойскому. (500 млн. гривен), остальные структурам Гладковского (300 млн. гривен) и так по мелочи.

С Тимошенко Зеленскому договорится не удалось. То ли аппетиты у нее большие, то ли не желает быть страховкой шулеров. "Батькивщина" даже отозвала свою кандидатуру на вице-спикера.

Герус давит на "Энергоатом" на снижение объемов генерируемой электроэнергии. Дешевизна электроэнергии АЭС рушит угольную схему, фактически делая ее ненужной. Ахметов в этом участвовать не желает и начинает закупать уголь за рубежом, где он стоит в разы дешевле. Но Герус упорно хочет вернуть в работу прежнюю схему ограбления бюджета.

У Зеленского хотят вернуть Зеркаль в МИД. Условие - "гибкость в определенных вопросах".
Причина - нет кадров.

По самым скромным подсчетам около 15-20% документов просто не доходит до рассмотрения Зеленского. Особенно много таких документов в бумагах министерства финансов, где каждый третий документ уходит Маркаровой от ОПУ, а не президента.

Еще один клубок проблем - руководитель НАБУ Сытник. Переговоры Ермака и Джулиани показали, что Сытника нужно убирать с должности и этого ждет США. Юридически это сложно, потому ему предлагают уйти по-хорошему на место заместителя генпрокурора. Этому может серьезно помешать наметившийся союз Баканова и Сытника, потому идея убрать Баканова с СБУ на должность генпрокурора и отправить туда же и Сытника начинает казаться Зеленскому все более привлекательной.
Вчера состоялось (уже поздно вечером) заседание в ОПУ по поводу подготовки к первой сессии ВР. Разумков убедительно настаивает на быстрейшем решении по формированию правительства и избранию премьер-министра. Причина - начавшаяся дефрагментация и расслоение фракции "Слуга народа". Фактически уже сформирована одна фракция в составе 16 человек. Собственно не подконтрольных Зеленскому и К в парламенте человек 30-35. Для подстраховки идут переговоры с Тимошенко, в обмен на пост вице-спикера парламента от ее партии.

Россия подтвердила получение уведомления международного суда по морскому праву о начале процесса фиксации. В направленном ответе она заявляет готовность предоставить полные доказательства факта выполнения решения в установленный двухнедельный срок. (см. сообщение от 21.08.2019 г.)!!!
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Коррупция, как и мафия - бессмертны. Он шо не в курсе дела? Пабидитиль хреноф.
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Коррупция непобедима поэтому пиариться на ней можно вечно
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Проблема з корупцією в Україні - це лише одна проблема у взаємовідносинах України зі Світовим банком. Не менш важливою проблемою є згортання ринкових відносин в Україні після того, як постали 73/43%зебілів на чолі з бенею і клованом у підтанцовці. А потім, коли постане монобільшість - будуть антиринкові закони, які також не сподобаються (м'яко кажучи) МВФ, СБ, Венеціанській комісії, ЄС, ПАРЄ, тощо...
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Коррупция - твердый орешек.........многие «зубы» обломали..........
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Але лише ті, хто брав хабарі потім протезували свої зуби🤔
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А что в его понимании значит "победить"? Уменьшить? Возможно, но нужны яйца, очень много сил, средств и капец какой объем работы и времени. Победить? Ну да... скажите ему кто-то, что Украина одна из самых коррумпированных стран, Пакистан и Эфиопия даже в этом плане лучше, а то он может и не в курсе. И тут пришел дядька, который нихрена не рубит в политике и за 5 лет рраз и довел страну до уровня Финляндии и Дании. Простите, но не верю.
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у нас вже були дядьки які рубають в політиці, і шо вийшло?
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Тоже верно. Но те дядьки и не собирались бороться с коррупцией, несмотря на все их громкие заявления. Просто Зеленский сейчас похож на любителя, который вышел на ринг против матерых монстров, которые всю жизнь с ринга не вылезали, и заявляет, что его цель - положить их всех. Какие шансы?
Звучит слишком хвастливо и нереально, но посмотрим что да как будет. Выбора то особо уже и нет.
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Он несет откровенную чушь. И говорит он это, не от того что он хвастливый, или самоуверенный, он просто не осознает того, что говорит.
Общество без коррупции - это утопия.
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насправді це зробити легко. Вивести за штат всіх суддів та прокурорів, це за один день, всіх через поліграф і тд. Зміни до КК - отримання неправомірної вигоди суддею, прокурором, мінімум 10 років позбавлення волі. Телефонний дзвоник судді або прохання вплинути на хід справи - від 12 років позбавлення волі.
СБУ - найширші повноваження, НАБУ - ліквідувати, як таких, що не справилися.
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Если бы это было так легко, то в мире уже давно не было бы коррупции.
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Що воно дурне меле?.... Народжений грати сюсюрчиною на роялі літати не може 😕
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Не Зе, с такими кадрами, как у тебя сейчас, Аваков и ему подобные, о победе коррупции даже и не мечтай. Потому, что он самый первый коррупционер, да и Богдан тоже не далеко ушёл от него. Ни хрена у тебя не выйдет.
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O!Як проти боротьби з корупцією заволали мародери соєві-давай детектора,та саджай підряд,проголосувавши тільки один пунктик в Законі.І таки таке буде-варто імунитету бариг позбавити!
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Тобто у тебе нема американського прапора. Може і громадянства вже позбавили🐸
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Вирішив за такими стукачками поспостерігати,де проколються,а прапор сьогодні у нас український на щоглі,а не на моніторі.
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Популярно: "ми уже возглавілі - заносітє нам!"
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"Наши ключевые задачи - не просто бороться с коррупцией, а победить ее".- Любопытна борьба Зеленского с Коломойским./ В "Наставлении по полицейскому делу" 1892 года читаем: "Межъ воровъ во множестве употребляются слова еврейскаго происхождения" . Блатной. Die Blatte (нем. идиш) - лист, бумажка, записочка. Тот кто устраивался по блату, имел бумажку от нужного человека.В воровском жаргоне блатной - свой, принадлежащий к уголовному миру. Шахер - махер. סחר מחר ивр. - сахер мехер - торговые комбинации. Халява - Бесплатно. Ивр. חלב халав - молоко. В 19 веке евреи России собирали для евреев Палестины т. наз. - דמי חלב «дмей халав» - «деньги на молоко». Шара - бесплатно. Ивр. - שאר , שארים шеар, шеарим - остатки . То, что остается у продавца , непригодное для продажи, и он оставляет это на прилавке для бедных.
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Мы - другая команда. У нас совсем нет времени. Наши ключевые задачи - не просто бороться с коррупцией, а победить ее ,,,,именно поэтому в команду "зе" набирает менеджеров и организаторов корупционных от "папиредников"
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"чтобы поймать преступника надо думать как преступник" Ну или как-то так рано или поздно должен сказать господин-рупор Разумков.
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А я от верю Президенту.
Бурштынщиков на прошлой неделе он таки победил!!!И ни одной новости про бурштын с тех пор!!!
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Вова, твоя основная задача - бороться с агрессором. Не манипулируй, не становись президентом бориспольского района, не будь мелким - ты президент великой страны, пока.
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Вінн в інтерв"ю казав, що його рівень це колупання в олів"є. Він не баче й не може бачити (тому що таким вродився) тарілку, стіл, приміщення в якому цей стіл з тарілкою в якому олів"є. Він баче лише складові частини олів"є.
Це не погано чи добре, просто це факт - так воно є і такий в нього рівень.
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Вова, борьбу с коррупцией всегда начинай с себя.
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