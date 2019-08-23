 "Наші ключові завдання - не просто боротися з корупцією, а перемогти її", - Зеленський на зустрічі з делегацією Світового банку. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Зеленський подякував за підтримку України та поінформував про кроки, заплановані в реформуванні країни. "Ми – інша команда. У нас зовсім немає часу. Наші ключові завдання – не просто боротися з корупцією, а перемогти її", – підкреслив Президент.
Глава держави зазначив, що 5 вересня розпочне роботу новостворений Антикорупційний суд. Володимир Зеленський також наголосив на важливості ухвалення земельної реформи, розвитку інфраструктури та державно-приватного партнерства.
Президент висловив сподівання на продовження фінансової підтримки та технічної допомоги курсу реформ в Україні з боку Світового банку.
Глава держави запросив представників Світового банку на інвестиційний форум, який відбудеться в Маріуполі.
Нагадаємо, 2 липня Президент України Володимир Зеленський в Торонто провів зустріч з першим заступником Директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девідом Ліптоном. Глава держави підкреслив, що співпраця з МВФ залишається пріоритетом для української влади.
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Как оказалось "нове обличчя" Разумков владеет сетью ломбардов "Про100Кредит" и переписал их на жену (чтобы никто не догадался что он барыга). Если бы мне в 2014 сказали что в 2019 спикером Верховной Рады станет бывший регионал-барыга, - плюнул бы в рожу. Спасибо тупому лохторату.
Из глубокой тени появился еще один игрок этой игры - министр внутренних дел Аваков, командующий второй по количеству военной силы в стране. Он уволил четырех руководителей областных управления МВД, ликвидировал службу экономической защиты МВД, анонсировал заседание РНБО и сообщил что на нем будет рассматриваться вопрос создания Службы финансовых расследований. наверное он перед этим он позвонил Баканову и ехидно сообщил, что часть тендеров на топливо "Укрзализныци", отбитые Бакановым, все же попали Коломойскому. (500 млн. гривен), остальные структурам Гладковского (300 млн. гривен) и так по мелочи.
С Тимошенко Зеленскому договорится не удалось. То ли аппетиты у нее большие, то ли не желает быть страховкой шулеров. "Батькивщина" даже отозвала свою кандидатуру на вице-спикера.
Герус давит на "Энергоатом" на снижение объемов генерируемой электроэнергии. Дешевизна электроэнергии АЭС рушит угольную схему, фактически делая ее ненужной. Ахметов в этом участвовать не желает и начинает закупать уголь за рубежом, где он стоит в разы дешевле. Но Герус упорно хочет вернуть в работу прежнюю схему ограбления бюджета.
У Зеленского хотят вернуть Зеркаль в МИД. Условие - "гибкость в определенных вопросах".
Причина - нет кадров.
По самым скромным подсчетам около 15-20% документов просто не доходит до рассмотрения Зеленского. Особенно много таких документов в бумагах министерства финансов, где каждый третий документ уходит Маркаровой от ОПУ, а не президента.
Еще один клубок проблем - руководитель НАБУ Сытник. Переговоры Ермака и Джулиани показали, что Сытника нужно убирать с должности и этого ждет США. Юридически это сложно, потому ему предлагают уйти по-хорошему на место заместителя генпрокурора. Этому может серьезно помешать наметившийся союз Баканова и Сытника, потому идея убрать Баканова с СБУ на должность генпрокурора и отправить туда же и Сытника начинает казаться Зеленскому все более привлекательной.
Вчера состоялось (уже поздно вечером) заседание в ОПУ по поводу подготовки к первой сессии ВР. Разумков убедительно настаивает на быстрейшем решении по формированию правительства и избранию премьер-министра. Причина - начавшаяся дефрагментация и расслоение фракции "Слуга народа". Фактически уже сформирована одна фракция в составе 16 человек. Собственно не подконтрольных Зеленскому и К в парламенте человек 30-35. Для подстраховки идут переговоры с Тимошенко, в обмен на пост вице-спикера парламента от ее партии.
Россия подтвердила получение уведомления международного суда по морскому праву о начале процесса фиксации. В направленном ответе она заявляет готовность предоставить полные доказательства факта выполнения решения в установленный двухнедельный срок. (см. сообщение от 21.08.2019 г.)!!!
Звучит слишком хвастливо и нереально, но посмотрим что да как будет. Выбора то особо уже и нет.
Общество без коррупции - это утопия.
СБУ - найширші повноваження, НАБУ - ліквідувати, як таких, що не справилися.
Бурштынщиков на прошлой неделе он таки победил!!!И ни одной новости про бурштын с тех пор!!!
Це не погано чи добре, просто це факт - так воно є і такий в нього рівень.