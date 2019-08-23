 МЗС РФ уповноважений заявити, роттердамські шахтарі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

МЗС РФ уповноважений заявити...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія назвала заяву Зеленського щодо звільнення полонених і повернення Криму "безглуздим набором літер"
Він, щоправда, частий гість інших парадів ...
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То розуміти треба!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Собівартість вугілля, видобутого на державних шахтах, становить 3966 грн/т, а вугілля з Колумбії та США коштує 1913 грн/т. ІНФОГРАФІКА
Роттердамські шахтарі
Моно ЛіЗе!
Шлях Путіна у "велику сімку" лежить через Трампа
G8 - перше групове фото
Словами класиків
Логічно...
Інформбюро: тільки в Росії все стабільно ...
Нічого про Україну без України!
Більше фотошопів дивіться тутИсточник: https://censor.net.ua/ua/p3144491
Так-так здгавствуйте, я Изя Рамштайн, и очень рад что вы решили посетить мой концерт
Порох поднял из пепелища войско - вооружил, одел, накормил.
Порох сколотил Антипутинскую коалицию, которая без него рассыпается на глазах2. К 2019 в отличие от 2014 Украина прочно стояла на ногах.
Войскам РФ не светило НИЧЕГО, а сам Путинский Рейх плавно тонул в говне под санкциями.
Оставалось только дожимать до Победы Украины.
Кремлю надо было срочно убрать Пороха и разрушить позиции Украины изнутри. Но как?3. Подослать киллера? Убийство Главкома лишь еще сильнее сплотило бы нацию.
Нашелся гораздо более эффективный вариант - опорочить, оболгать, смешать с дерьмом, оболванить быдло и внушить ему ненависть к Пороху - и оно все сделает само своими руками.
Была запущена операция Клоун.Но убрали его в итоге не диверсанты ГРУ, а миллионы зебилов.
Это такой позор и такая подлость...
(автор неизвестен)
«Слава Украине!» - Джонсон и другие британские политики поздравили украинцев с Днем независимости
- макрон, ты чё совсем? обещать раша-микрону возврат в G-7? ну???
- так я... это... чисто поржать ...
Эта Зелёная Сопля шоле подымала ?
Там братья евреи Шыферы на Бенины деньги раскручивали проект,
а эта напалечная кукла вообще без мозгов
Хм.....
унижение которое на себя добровольно повесил мудрый и простой нарид Украины..., и это так, не смотря на то что и Макрон и Трам те еще ПОЦы..
Моно ЛІЗе
Если придётся когда то выбирать между Паркинсоном и Альцгеймером... предпочтительней всё ж Паркинсон..
потому что лучше пролить немного вина..чем забыть где оставила бутылку...
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