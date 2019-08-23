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 МЗС РФ уповноважений заявити, роттердамські шахтарі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

МЗС РФ уповноважений заявити, роттердамські шахтарі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

МЗС РФ уповноважений заявити...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія назвала заяву Зеленського щодо звільнення полонених і повернення Криму "безглуздим набором літер"

МЗС РФ уповноважений заявити, роттердамські шахтарі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Він, щоправда, частий гість інших парадів ...

Також читайте: Гімн України на Ході Гідності до Дня Незалежності виконає Тіна Кароль

МЗС РФ уповноважений заявити, роттердамські шахтарі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

То розуміти треба!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Собівартість вугілля, видобутого на державних шахтах, становить 3966 грн/т, а вугілля з Колумбії та США коштує 1913 грн/т. ІНФОГРАФІКА

МЗС РФ уповноважений заявити, роттердамські шахтарі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Роттердамські шахтарі

МЗС РФ уповноважений заявити, роттердамські шахтарі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Моно ЛіЗе!

МЗС РФ уповноважений заявити, роттердамські шахтарі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Шлях Путіна у "велику сімку" лежить через Трампа

МЗС РФ уповноважений заявити, роттердамські шахтарі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

G8 - перше групове фото

МЗС РФ уповноважений заявити, роттердамські шахтарі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Словами класиків

МЗС РФ уповноважений заявити, роттердамські шахтарі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Логічно...

МЗС РФ уповноважений заявити, роттердамські шахтарі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Інформбюро: тільки в Росії все стабільно ...

МЗС РФ уповноважений заявити, роттердамські шахтарі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Нічого про Україну без України!

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144491
 
   
 Топ коментарі
 
Кроме шуток
«Слава Украине!» - Джонсон и другие британские политики поздравили украинцев с Днем независимости

МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3578
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Кстати, насчёт раммштайнов, сорри за оффтоп, вспомнилось, некий райцентр, везде афиши, сегодня в нашем дворце культуры концерт Раммштайна. Ну, народа собралось валом, все ждут когда начнётся и недоумевают, дескать такая маленькая сцена, и ни тебе ни аппаратуры, ни усилителей, ни прочей лабуды. Наконец наступает время концерта, на сцену выходит такой маленький парняга со скрипочкой произносит:
Так-так здгавствуйте, я Изя Рамштайн, и очень рад что вы решили посетить мой концерт
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Давайте назовем вещи своими именами - в разгар войны был совершен государственный переворот - враг добился устранения Главкома ВСУ ...1. Порох смертельно мешал Кремлю. Из-за Пороха оккупанты на пять лет застряли с огрызком ОРДЛО в зубах вместо "Новороссии от Одессы до Харькова"
Порох поднял из пепелища войско - вооружил, одел, накормил.
Порох сколотил Антипутинскую коалицию, которая без него рассыпается на глазах2. К 2019 в отличие от 2014 Украина прочно стояла на ногах.
Войскам РФ не светило НИЧЕГО, а сам Путинский Рейх плавно тонул в говне под санкциями.
Оставалось только дожимать до Победы Украины.
Кремлю надо было срочно убрать Пороха и разрушить позиции Украины изнутри. Но как?3. Подослать киллера? Убийство Главкома лишь еще сильнее сплотило бы нацию.
Нашелся гораздо более эффективный вариант - опорочить, оболгать, смешать с дерьмом, оболванить быдло и внушить ему ненависть к Пороху - и оно все сделает само своими руками.
Была запущена операция Клоун.Но убрали его в итоге не диверсанты ГРУ, а миллионы зебилов.
Это такой позор и такая подлость...
(автор неизвестен)
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Я канешно не гей, но Зверев таки красивее Захаровой.
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У него ж вроде пластика после аварии, а Захарова чисто руцькочелюстная, настоящий потомок мокшанских алкоголиков.
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Я даже не знаю как это прокомментировать. Копролатрия - вот подходящее слово, благо гугол даже не может это перевести
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Судя по высказыванию, вы суровей ихнх этих челябинских как-их-там
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Дипломат не должен быть красивым, он должен быть умным.
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Кроме шуток
«Слава Украине!» - Джонсон и другие британские политики поздравили украинцев с Днем независимости

МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3578
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Я как бы не слишком приветствую Джонсона (слишком уж хитромудр, ну то таке), но в любом случае пропущу глоточек ответно в его честь
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МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2265

- макрон, ты чё совсем? обещать раша-микрону возврат в G-7? ну???
- так я... это... чисто поржать ...
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Это мне так кажется или пан Бутусов цензора хозяин топит против Зе за Порошенко?
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За Европейского лидера ,а не за малороса рояльного.
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Что в Зелененьком не нравится то ? И не надо пищать что клоун. Он шоумен. Поднять медиа компанию с квартала.. ( 95 квартал ) Это надо постараться.
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Ну вот пускай и далее пиписьктй по клавишах стучал бы,а мне как за президента Украины за него стыдно.
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А что в нём должно нравиться МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9229 . ?? Пускай он своей Ленке нравится , а в управление державой не суёт нос. Не его это . Вот Кварталом пусть и занимается , там он профи ..
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Поднять медиа компанию с квартала.. ( 95 квартал ) Это надо постараться.


Эта Зелёная Сопля шоле подымала ?

Там братья евреи Шыферы на Бенины деньги раскручивали проект,

а эта напалечная кукла вообще без мозгов
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Не кажется. Конкретно Зеленского опускает. Одни новостные сообщения чего стоят....
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Царя абижають..кудах кудах..А когда на Петю были фотожабы то ты аж усерался от радости, а тут шо то скис как вчерашний кефир...
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Подзвони Бакланову.Хай просчупаєть єтого чорта.
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Вы ошибаетесь... Больше чем зе сам себя опускает, его никто не может опустить)
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Буде ЇМ не щоденний, а довічний сором. Бо кожен з нас зафіксував зебілів у своєму оточенні. І за нагоди їм це ой як відгукнеться.
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Для тебе є відкриттям те що Цензор з початку свого існування був Помаранчевим, потім антиригівським, Майданним, а тепер - порохоботським ресурсом. Пролий за собою воду і вийди за двері.
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З початку він був рожевим! І ніколи антиригівським... Учи матчасть... МЗС РФ уповноважений заявити, роттердамські шахтарі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7137
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Це надто складно для розуміння зебілів та лахти. Нехай проковтнуть хоч у такій редакції.
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Для тебе ці є відкриттям? Цензор від початку є Помаранчевим, Майданним, а тепер Порохоботським ресурсом. Усім іншим рекомендується спустити за собою воду і вийти.
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Если вам ,товарищ удмурт так кажется, то вы обратитесь пожалуйста в в лигу сексуальных реформ, ну или к гундяю, что впрочем, одно и тоже
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Та да, вот если б на Петю были фотожабы ото б ты нахваливал - аж вспотел бы...
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Коллегам зебильцам показал перл из фейсбука Дубинского со словами " Так вот какие слуги народа " . Все молча разошлись . Никто даже слова плохого о Порошенко / как обычно / не сказал . Чудеса !
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Ага, у нас тут тоже один есть, за Порошенко, жалко на нео было смотреть: он всех убеждает мол По спаситель, а его все найух. Аж жалко его становилось, пророк Илия почти
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ну сейчас же эти все уже не хотят говорить про политику ?
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Ну во-первых, дебил это твоё *****, это раз, а во-вторых, что ты тут забыло дерьмо свинособачье, лапти не по размеру, или кокошник не того цвету?
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Дебил кацапофашистской, регулярно нюхаешь у *****? Эт тебя так применяют за старое на цензоре- подпускают к тухесу путлеровскому, понюхать русссссскага духа?))))
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"два и половинка мужчины...." МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8489
Хм.....
унижение которое на себя добровольно повесил мудрый и простой нарид Украины..., и это так, не смотря на то что и Макрон и Трам те еще ПОЦы..
МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7474
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вот это так точно мимо..убрали бы от греха подальше..

МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4653
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Та да - Захарова на фоне дерьма как то еще неплохо смотрится .
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это дерьмо на фоне захаровой неплохо смотрится
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Клас!Особливо ця))
Моно ЛІЗе
МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1520
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Эн‏ @nutiknikita 24 ч.24 часа назад

Если придётся когда то выбирать между Паркинсоном и Альцгеймером... предпочтительней всё ж Паркинсон..
потому что лучше пролить немного вина..чем забыть где оставила бутылку...
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Шоб увидеть ваше рыго-зебильное нытьё , денег не жалко . МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7414 ю
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Тобто бабло у Пепса таки смокчете. МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 556 Так і запишемо. Що ще насмоктали? Чи нализали? МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3998
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На лбу себе запиши , тату набей ,, шоб не забыл ненароком ..! .
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младориг убойний получився! автору зачьот! МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1524
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Если на русския исчезнет вся водка-русския будут там,где водка не исчезла.Доказал рус с Кия.
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та ще і відпочиваючи на Мальдівах одночасно
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