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 Суспільство
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Все про:готелі (24) Крим (7335) прапор (193) Ялта (48)

 Стелу готелю "Інтурист" в окупованій Ялті розфарбували в кольори українського прапора. ФОТО

В окупованій Ялті стелу готелю "Інтурист" розфарбували в кольори українського прапора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Український мілітарний портал.

"Невідомі українські патріоти нагадали окупантам про незаконну анексію Криму і розмалювали стелу "Інтурист" в околицях Ялти в кольори українського прапора", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в окупованому Іловайську невідомі патріоти розмістили прапор України на виїзді з міста.

Також дивіться: Невідомі розмістили український прапор на виїзді з окупованого Іловайська. ФОТО

Стелу готелю Інтурист в окупованій Ялті розфарбували в кольори українського прапора 01
Стелу готелю Інтурист в окупованій Ялті розфарбували в кольори українського прапора 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144466
 
   
 Топ коментарі
 
Бг-ггг... и в Москве на башне старая краска проступила... Стелу гостиницы "Интурист" в оккупированной Ялте раскрасили в цвета украинского флага - Цензор.НЕТ 6558
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Шось та стела побита та обшарпана... Чи то, як камні с нєба летіли, то зачепило? Стелу гостиницы "Интурист" в оккупированной Ялте раскрасили в цвета украинского флага - Цензор.НЕТ 2703
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Это старая краска проступила. Просто время подошло.
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Бг-ггг... и в Москве на башне старая краска проступила... Стелу гостиницы "Интурист" в оккупированной Ялте раскрасили в цвета украинского флага - Цензор.НЕТ 6558
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Водночас і на прапорі і на слові Ялта ? А чому на слові гостинница нічо немає ?
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А как по другому?... Крым достался Киеву приданым с византийской царевной, когда В.Великий женился.
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Хотите сказать, что он не всегда был украинским?
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Шось та стела побита та обшарпана... Чи то, як камні с нєба летіли, то зачепило? Стелу гостиницы "Интурист" в оккупированной Ялте раскрасили в цвета украинского флага - Цензор.НЕТ 2703
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Это в советское время были интуристы. А сейчас там на фотке глухой лес.
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интуристов там видели 30 лет назад, и то из стран соцлагеря
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Гэбнявый, а скажи, когда имя сралина вернут в фильмы 30-50-х годов? Или бюджета нет?
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Каждому гебнявому по березке, блеать! У меня слишком много печальных дат на август. Жалеющему о трупе - место с трупом. Кому в мавзолей, а кому на свалку.
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Да ладно. Просто ребята быстро красили, не было времени на проработку деталей и аккуратность.
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Жаль,что замажется копотью от горящих кацапских пердаков.
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Де там Путін - усіх поселенців готелю, що жили в ньому останні півроку - за грати й по 20 років за тероризм.
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відважні хлопці, якщо не фейк. Там обладнання альпіністське треба
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Всё хорошо, что хорошо кончается. Правда пока не поймают.
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Да-а... Твоего ***** тяжело будет поймать... Его и на табуретке-то разглядеть сложно... Крыса, фуле... Стелу готелю "Інтурист" в окупованій Ялті розфарбували в кольори українського прапора - Цензор.НЕТ 4630
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Під час безславної для жахливої Московії - орди яка в 1721г. підло замаскувалася під нібито "Росію" Цусимского битви. Тоді тихоокеанська кацапська ескадра московитів, зіштовхнулася з потужними силами японського флоту, і вона була змушена ганебно капітулювати. Контр-адмірал Микола Іванович Небогатов, який замінив пораненого командира віце-адмірала Рожественського, прийняв мудре рішення про негайну капітуляцію. Андріївські прапори паРаші моментально були спущені на кораблях, які масово здалися японцям.
Шкода що в Україні немає ні свого потужного флоту немає і ядерної зброї ... довно б кремлівські окупанти спустили в тимчасово захопленому Криму свої окупаційні кацапські прапори .... А так деоккупація нашого рідного українського півострова від російських загарбників поки дещо затягнеться.
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Поняли с кем лучше было и ждут Украину.
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не захотели украинскую сиську - сосите рашескую пи.... !!!
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У местной ваты наверное пуканы разрываюЦА Стелу готелю "Інтурист" в окупованій Ялті розфарбували в кольори українського прапора - Цензор.НЕТ 450
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Вернулся с Крыма в Киев неделю назад, был у старшей родной сестры в Севастополе, могу обьективно сказать следущее - местным главное, чтобы украинские туристы платили деньги и отдыхали у них, в плане отношения к украинцам относятся абсолютно нормально, на улицах слышна украинская речь, никакой негативной реакции нет, есть даже двухетажный украинский ресторан "Здоровенькі були" на Нахимовской набережной с украинским меню. Можно ходить с флагом Украины по городу, никто нихрена трогать не будет,..... ето не Москва с Красной площадью. Не мало в Крыму авто с украинскими номерами, люди ездят семьями как и 10 лет назад на те же базы отдыха что и раньше, в плане отдыха ничего не изменилось.
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