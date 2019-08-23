 Стелу готелю "Інтурист" в окупованій Ялті розфарбували в кольори українського прапора. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Український мілітарний портал.
"Невідомі українські патріоти нагадали окупантам про незаконну анексію Криму і розмалювали стелу "Інтурист" в околицях Ялти в кольори українського прапора", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше в окупованому Іловайську невідомі патріоти розмістили прапор України на виїзді з міста.
Шкода що в Україні немає ні свого потужного флоту немає і ядерної зброї ... довно б кремлівські окупанти спустили в тимчасово захопленому Криму свої окупаційні кацапські прапори .... А так деоккупація нашого рідного українського півострова від російських загарбників поки дещо затягнеться.