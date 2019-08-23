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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Краматорськ (135) прапор (193) Донецька область (2301) флешмоб (62)

 До Дня Державного Прапора 240 військових утворили величезний тризуб у Краматорську. ФОТОрепортаж

У Краматорську Донецької області до Дня Державного Прапора 240 військовослужбовців на площі утворили величезний тризуб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Донецької ОДА.

"У Донецькій області відзначили День Державного Прапора України ... Святкування продовжилося флешмобом, в якому на центральній площі міста 240 військовослужбовців утворили велетенський тризуб, а також розгорнули прапор України. Наприкінці над присутніми пролетів вертоліт з жовто-блакитним прапором", - йдеться в повідомленні.

До Дня Державного Прапора 240 військових утворили величезний тризуб у Краматорську 01

До Дня Державного Прапора 240 військових утворили величезний тризуб у Краматорську 02
До Дня Державного Прапора 240 військових утворили величезний тризуб у Краматорську 03
До Дня Державного Прапора 240 військових утворили величезний тризуб у Краматорську 04
До Дня Державного Прапора 240 військових утворили величезний тризуб у Краматорську 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144418
 
   
 Топ коментарі
 
по каким дуркам вас минстець набирает..?
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Вполне возможно что в последний раз , в следующем году скорее всего уже там будут стоять кацапские военные и образовывать кацапскую курицу Ко Дню Государственного Флага 240 военных образовали огромный тризуб в Краматорске - Цензор.НЕТ 9104
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по каким дуркам вас минстець набирает..?
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нее,это смарчок в рожу шоколадных свиней До Дня Державного Прапора 240 військових утворили величезний тризуб у Краматорську - Цензор.НЕТ 7352
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Тебе то московская мразь какое дело?
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чипушиле видать муха залетит скоро в форточку или в дупло.
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_Не. Там припёрся сурок и оккупанты грузят броню на платформы. Видимо, близок момент имплантации опухоли в Украину и торжественный парад рашистов в Киеве. Перед путлером и зельцем.
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был бы неплохой случай если бы штейн вместе с ********* оказались в одном месте в Украине. Одним ударом тапка можно было бы двух тараканов размазать.
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Скоріш за все це тролінг Чепушили і його рабів з боку патріотів України.
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А в Харькове сегодня уже праздник,и завтра и после завтра.Всё грандиозно.Очередной парк открывают,парад вишиванок,концерты звёзд и американских -тоже.Скоро ,очень скоро Бал Хризантем..Возле моей халупы наконец ,впервые за 15 лет отремонтировали асфальт,засыпали стихийную свалку и воздвигли спортплощадку с тренажёрами.Я рад, что и в наше городское захолустье пришла небольшая радость.А Болльшая радость будет,когда наши хлопцы для начала перестанут погибать,пленные вернутся домой.
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А в Трускавце креативщики до такого не додумались.....
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Який патріотизм - такого розміру й тризуб. 24 тисячі військових - ото тризуб. А це - китайцям посміятися.
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Луче би эти 240 военних образовали ударную группу и уничтожили пару сотен сепаратистов
А писюшными флешмобами лучше исполняют девочки в минитрусиках
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Краматорськ саме патріотичне місто України.Слава Україні!!!!Завтра буде Хода Патріотів України.
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Ко Дню Государственного Флага 240 военных образовали огромный тризуб в Краматорске - Цензор.НЕТ 682

Світові лідери та посли іноземних держав удають, що на Донбасі триває перемир'я. Робить це й українська влада. Лише Росія цьому не надає значення: вона продовжує обстріли, продовжує звинувачувати українських військових у тому, що це вони вбивають мирне населення. Росії однаково - є перемир'я чи його немає: її населення про цю війну не знає, тому від неї не втомилося. Росії нікуди поспішати. Тож російська гібридна армія на Донбасі продовжує стріляти й убивати українських військових. Бойові втрати співставні з тими, які були й до оголошення перемир'я. За даними ОСС, протягом «миру», тобто з 21 липня, загинуло 8 бійців, у червні загиблих було 8, у липні - 14.

Ко Дню Государственного Флага 240 военных образовали огромный тризуб в Краматорске - Цензор.НЕТ 4978

Щоб не перетворитися на живі мішені, українські сили змушенні відповідати на ворожий вогонь. Незрозуміло, роблять вони це на свій страх і ризик - чи мають санкцію від Головнокомандувача.
Принаймні, якщо ще кілька місяців тому ми бачили горді відео про те, як наші знищують позиції окупантів, то зараз таких відео майже немає, як немає й офіційних повідомлень про вогонь у відповідь. Із даних спостережної місії ОБСЄ можна зрозуміти, що окупанти стріляють по наших позиціях у 3,5 рази частіше, ніж ми, ймовірно, відповідаємо.

Ко Дню Государственного Флага 240 военных образовали огромный тризуб в Краматорске - Цензор.НЕТ 2285
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Частина українців, яка розуміє, чому ця війна виникла і яка її мета, дуже хвилюється з приводу того, що ЗСУ нічого не кажуть про вогонь у відповідь, переживає, що по наших стріляють абсолютно безкарно. Це не додає внутрішньої єдності й стабільності.
Можливо, нова українська влада, яка прийшла на гаслах миру, вирішила зробити цю війну непомітною для тієї частини суспільства, яка й так воліє війни не помічати. «Війна - шлях обману», писав класик військової думки Сунь Цзи. Тож можна змінити стратегію інформування про цю війну власного населення (це - теж частина війни), можна удавати, що дотримуємося миру. Головне - самим правильно оцінювати реальність. Насторожує те, що Зеленський ніколи не говорить про Росію як про агресора, не показував її у своїх допрезидентських фільмах і шоу. Можливо, він просто не хоче помічати цієї війни.

Та головне - не здавати позицій. Бо зараз, як бачимо із заяв французів і німців, є загроза того, що нам нав'яжуть мир, котрий зруйнує нашу Незалежність і позбавить залишки Української держави шансів на розвиток. Перетворить нашу Батьківщину на вічну сіру зону.
Щоб цього не сталося, президент Зеленський має проявити характер і наполягати під час міжнародних зустрічей та дзвінків іншим президентам на тому, що російський варіант миру нам категорично не підходить, що ми стоятимемо на смерть. Бо головна мета Росії - встромити окуповані території, які будуть керуватися з Москви, у політичне тіло України.
Це означає, що «обрані» на цих територіях фсбшники засідатимуть в нашому парламенті. Вони розвалюватимуть українську державу зсередини і торпедуватимуть будь-які позитивні зміни, направлені на економічний чи соціальний розвиток. Це вже не кажучи про те, що через «автономний» Донбас російські спецслужби матимуть змогу діяти на всій території України й викрадати неугодних.
Водночас, Зеленський має унікальний і сильний артефакт - свою популярність серед російськомовного населення колишнього СРСР. Він має розповідати йому, що війна існує. І що російські умови для нас неприйнятні, що російське керівництво має зайнятися облаштуванням життя своїх громадян - а там проблем вистачає - а не вести війни на чужих територіях. Зеленського почують і йому повірять якщо не всі, то багато хто з його фанатів «за порєбріком». І це - сильний важіль впливу на російську верхівку та Путіна.

https://petrimazepa.com/uk/na_skhodi_vidnovilasya_povnocinna_poziciyna_viyna_i_zakhid_i_ukraina_roblyat_viglyad_scho_ii_nemae
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