 До Дня Державного Прапора 240 військових утворили величезний тризуб у Краматорську. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Донецької ОДА.

"У Донецькій області відзначили День Державного Прапора України ... Святкування продовжилося флешмобом, в якому на центральній площі міста 240 військовослужбовців утворили велетенський тризуб, а також розгорнули прапор України. Наприкінці над присутніми пролетів вертоліт з жовто-блакитним прапором", - йдеться в повідомленні.







