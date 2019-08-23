 До Дня Державного Прапора 240 військових утворили величезний тризуб у Краматорську. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Донецької ОДА.
"У Донецькій області відзначили День Державного Прапора України ... Святкування продовжилося флешмобом, в якому на центральній площі міста 240 військовослужбовців утворили велетенський тризуб, а також розгорнули прапор України. Наприкінці над присутніми пролетів вертоліт з жовто-блакитним прапором", - йдеться в повідомленні.
А писюшными флешмобами лучше исполняют девочки в минитрусиках
Світові лідери та посли іноземних держав удають, що на Донбасі триває перемир'я. Робить це й українська влада. Лише Росія цьому не надає значення: вона продовжує обстріли, продовжує звинувачувати українських військових у тому, що це вони вбивають мирне населення. Росії однаково - є перемир'я чи його немає: її населення про цю війну не знає, тому від неї не втомилося. Росії нікуди поспішати. Тож російська гібридна армія на Донбасі продовжує стріляти й убивати українських військових. Бойові втрати співставні з тими, які були й до оголошення перемир'я. За даними ОСС, протягом «миру», тобто з 21 липня, загинуло 8 бійців, у червні загиблих було 8, у липні - 14.
Щоб не перетворитися на живі мішені, українські сили змушенні відповідати на ворожий вогонь. Незрозуміло, роблять вони це на свій страх і ризик - чи мають санкцію від Головнокомандувача.
Принаймні, якщо ще кілька місяців тому ми бачили горді відео про те, як наші знищують позиції окупантів, то зараз таких відео майже немає, як немає й офіційних повідомлень про вогонь у відповідь. Із даних спостережної місії ОБСЄ можна зрозуміти, що окупанти стріляють по наших позиціях у 3,5 рази частіше, ніж ми, ймовірно, відповідаємо.
Можливо, нова українська влада, яка прийшла на гаслах миру, вирішила зробити цю війну непомітною для тієї частини суспільства, яка й так воліє війни не помічати. «Війна - шлях обману», писав класик військової думки Сунь Цзи. Тож можна змінити стратегію інформування про цю війну власного населення (це - теж частина війни), можна удавати, що дотримуємося миру. Головне - самим правильно оцінювати реальність. Насторожує те, що Зеленський ніколи не говорить про Росію як про агресора, не показував її у своїх допрезидентських фільмах і шоу. Можливо, він просто не хоче помічати цієї війни.
Та головне - не здавати позицій. Бо зараз, як бачимо із заяв французів і німців, є загроза того, що нам нав'яжуть мир, котрий зруйнує нашу Незалежність і позбавить залишки Української держави шансів на розвиток. Перетворить нашу Батьківщину на вічну сіру зону.
Щоб цього не сталося, президент Зеленський має проявити характер і наполягати під час міжнародних зустрічей та дзвінків іншим президентам на тому, що російський варіант миру нам категорично не підходить, що ми стоятимемо на смерть. Бо головна мета Росії - встромити окуповані території, які будуть керуватися з Москви, у політичне тіло України.
Це означає, що «обрані» на цих територіях фсбшники засідатимуть в нашому парламенті. Вони розвалюватимуть українську державу зсередини і торпедуватимуть будь-які позитивні зміни, направлені на економічний чи соціальний розвиток. Це вже не кажучи про те, що через «автономний» Донбас російські спецслужби матимуть змогу діяти на всій території України й викрадати неугодних.
Водночас, Зеленський має унікальний і сильний артефакт - свою популярність серед російськомовного населення колишнього СРСР. Він має розповідати йому, що війна існує. І що російські умови для нас неприйнятні, що російське керівництво має зайнятися облаштуванням життя своїх громадян - а там проблем вистачає - а не вести війни на чужих територіях. Зеленського почують і йому повірять якщо не всі, то багато хто з його фанатів «за порєбріком». І це - сильний важіль впливу на російську верхівку та Путіна.
https://petrimazepa.com/uk/na_skhodi_vidnovilasya_povnocinna_poziciyna_viyna_i_zakhid_i_ukraina_roblyat_viglyad_scho_ii_nemae