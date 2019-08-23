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 Фоторепортаж, Технології
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 Замість "Градів": в Україні випробували нову потужну систему залпового вогню "Берест". ФОТОрепортаж

Підприємство "Шепетівський ремонтний завод", що входить до концерну "Укроборонпром", за власний кошт розробило проєкт реактивної системи залпового вогню, яка отримала позначення БМ-21УМ і назву "Берест".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє АрміяInform.

Проєкт – глибока модернізація існуючого комплексу БМ-21 "Град". Її суть – у заміні існуючих агрегатів, а також у застосуванні нових пристроїв. Всі комплектуючі − українського виробництва, що значно знижує вартість виробу й виключає імпортозалежність. "Берест" здатний замінити у військах морально й фізично застарілі ще радянські "Гради".

Замість Градів: в Україні випробували нову потужну систему залпового вогню Берест 01

Проєкт "Берест" передбачає збереження основних особливостей базового зразка і декількох його агрегатів. Водночас тут замінять найрізноманітніші вузли та встановлять сучасні пристрої. За даними розробників, це дозволяє оптимізувати виробництво, підвищити технічні характеристики й поліпшити бойові якості комплексу.

Встановлення додаткових десяти пускових труб збільшує мобільність і потужність "Бересту" для враження цілей з різних позицій, без додаткової перезарядки боєкомплекту.

Замість Градів: в Україні випробували нову потужну систему залпового вогню Берест 02

Розробники проєкту відмовилися від базового шасі застарілого "УРАЛу". Тепер використовується шасі КрАЗ-5401НЕ. Це потужна вантажівка з повнопривідним двохосьовою базою з комфортною і зручною для розрахунку чотиридверною кабіною. Екіпаж на марші й під час стрільби може перебувати в кабіні з дворядним розташуванням сидінь. Наявність деяких нових приладів дозволяє йому здійснювати підготовку до стрільби і вести вогонь, не покидаючи кабіни. Робочі місця екіпажу оснащено всім необхідним обладнанням – пультом управління, пусковою установкою, навігаційною системою і засобами зв’язку. Планується встановлення бортового комп’ютера, який дає змогу в режимі онлайн приймати координати та розвіддані для ураження цілей.

Замість Градів: в Україні випробували нову потужну систему залпового вогню Берест 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українсько-турецька зброя: спільне підприємство вже працює над проєктами

"Під час проєктування "Береста" тісно співпрацювали саме з тими, хто обслуговує в умовах бойової обстановки ракетні системи залпового вогню − військовими артилерійських підрозділів. Врахували їхні поради й побажання", − зазначив головний інженер заводу Станіслав Войтенко.

Нещодавно проведено успішні ходові випробування "Береста", вирішено замінити шини на потужніші, для збільшення прохідності авто на місцевості.

Замість Градів: в Україні випробували нову потужну систему залпового вогню Берест 04

Нині "Берест" готують до виставки "Зброя і безпека", що відбудеться у жовтні в Києві. Колектив Шепетівського ремонтного заводу має величезні сподівання, що їхній проєкт зацікавить передусім представників Збройних Сил України, і що цей косплекс значно посилить бойові спроможності артилерійських підрозділів українського війська.

Замість Градів: в Україні випробували нову потужну систему залпового вогню Берест 05
Фото: сайт  АрміяInform

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144402
 
   
 Топ коментарі
 
Я так розумію це сарказм?
Цю установку готували до виробництва 3 останніїх роки, КрАЗ спеціально під неї розробив платформу.
Поки шлимазл їде на тому, що зробив Порошенко.
А що зробить воно, і чи зробить щось взагалі ми побачимо на 1,5-2 роки, коли закінчиться інерція в економіці та будуть або реалізовані, або загублені розпочаті при Порошенку проекти у військофій сфері.
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Это Берест! А не какая-то хуюша.
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Ви можете вказати статтю Держбюджету на фінансування "будівницто нових магазинів рошен"? Чи це просто аби щось ляпнути?
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Ліньки читати коментарі... Вже пояснили, чому все описане в статті новини - це зрада?
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ще б назву гарнюню цій лялі) Наприклад Кацапобой, чи Оркодав
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Штой-то изделие сильно припало пылью.Мне это не нравится.А ракеты под него есть? Если есть смартфон и G5,то можно каждый снаряд сделать управляемым скажем ротой солдат.,либо использовать ИИ.Что вообще исключает ошибку.По системе распознавания лиц можно гонять ракеты за любимыми террористами.Помечтал. Вместо "Градов": в Украине испытали новую мощную систему залпового огня "Берест" - Цензор.НЕТ 2295
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Так путлер же тикать будет. Нужна также система распознавания сзади. Затылок там, спина, филе.
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Ракеты те же самые, что и у "Града"... (Это у "Ольхи" - новые боеприпасы...).
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Настало время ИИ.ИИ- это и в войне чудо.ИИ найдёт цель(тучу целей)приведёт ракету,распознает цель и грохнет.Нужно этим заниматься.Китай с помощью Нуавей и не только.именно это и развивает,Вот почему США всполошились.Украина и тут не пасёт задних и здатна составить достойный ответ орде с помощью наших айтишников.Главное поставить цель.Китайцы ,предвидя старение нации,внедряют роботизацию производственных процессов на основе ИИ.То же можно делать и нам в условиях обезлюдевания нации.То есть уменьшать нагрузку на природу,но прекрасно жить.
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KAMAZ уряяя
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с названием они поторопились ,надо было назвать "Привет Вальке полстакана " Вместо "Градов": в Украине испытали новую мощную систему залпового огня "Берест" - Цензор.НЕТ 1628
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да не Валька, Маша то с Уралмаша,а Валька стакан-диван с міста Шепетівки Замість "Градів": в Україні випробували нову потужну систему залпового вогню "Берест" - Цензор.НЕТ 5038
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Ничего, не переживай... Они ещё "в запасе" имеют "Смереку"... Для ракетного комплекса, с ракетой, под "рабочим" названием "Гром", подойдёт ... (А можно и "Трембитой", назвать... Дедок один, бывший бандеровец, рассказывал - "москали" трембиту, ненавидели, если находили в доме, то ломали... Ведь трембита - не только музыкальный, но и сигнальный инструмент... Её голос разносился по горам, сообщая (тем, кто знал код), в том числе, и о передвижении НКВДистов...).
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тля..уже минск подписали, а свинарчуковский оборонпром только разрадилса....
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Шасі фактично китайське? На КРАЗІ тільки вузлова зборка?
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"Коллектив Шепетивского ремонтного завода" - «И вообще последний город на земле это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана»
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Здається КБ Південне обіцяло до цієї системи ракети із збільшеною в двічі дальністю.
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Не знаю как обстоит дело, но Южмаш должен работать в три смены без выходных! Обеспечивая Украину ракетным щитом.
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плохая РСЗО . ракеты не самонаводящиеся и их мало . всего 50 а нужно хотя бы 51 . бронирование нет колеса всего четыре . и ни где не видно крепление для хранения лазерных мечей экипажа . ну и самое главное в разработке " Береста " ни как не участвовал найглавнейший специалист Анатолий Гриценко . в общем это ни куда не годится . не верите ? сейчас прискачет ИгорьL и аргументированно вам это докажет . Замість "Градів": в Україні випробували нову потужну систему залпового вогню "Берест" - Цензор.НЕТ 1969
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И контейнер для бояры не предусмотрен.
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Надеюсь испытание на рашистах не за баром.
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Зачем он,если "надапростаперестатьстрелять"?
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Страна должна.... ВООРУЖАТЬСЯ...ВООРУЖАТЬСЯ...ВООРУЖАТЬСЯ...тогда весь мир будет любить и уважать её.
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Ракеты должны доставать до Москвы, Питера, Воронежа, Сочи.....вот тогда и будет мир. Замість "Градів": в Україні випробували нову потужну систему залпового вогню "Берест" - Цензор.НЕТ 2996
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Это при Порошенко проэктировали и сделали а "Шаурмен" пустит на металолом. Он ведь не воин а клоун и шут..Пацифист и капитулянт ...
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Много хороших вещей для войска придумано при Петре Алексеевиче но увы..зебилы хотят позора и капитуляции..
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опять же.все это заслуга Пороха.
при зеЛЕной сопле еще ничего не сделали...и даже не начинали
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Как это не начинали? А - поговорить! Замість "Градів": в Україні випробували нову потужну систему залпового вогню "Берест" - Цензор.НЕТ 3277
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Зато все, что сейчас обсыпаеццо, педроты радостно приписывают к ЗЕслугам. Замість "Градів": в Україні випробували нову потужну систему залпового вогню "Берест" - Цензор.НЕТ 8213
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Еще один склад взлетит на воздух и нечем будет заряжать даже старые.
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Якби було виробництво ракет град, про це б сурмили по всіх телеканалах і возили б по парадах. Немає навіть випробувань.
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Чисто внешне-головастый карапузик.Надо привыкнуть к такому облику и будет красавец.
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Ну так і що ж там такого супер нового, крім будки для екіпажу?
Польські "аналоги" (WR-40 Langusta) вже мало не десять років, як на службі, а ще й вітчизняними ************ Feniks забезпечуються з дальністю стрільби 42 кілометри.

Замість "Градів": в Україні випробували нову потужну систему залпового вогню "Берест" - Цензор.НЕТ 211
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