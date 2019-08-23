 Замість "Градів": в Україні випробували нову потужну систему залпового вогню "Берест". ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє АрміяInform.

Проєкт – глибока модернізація існуючого комплексу БМ-21 "Град". Її суть – у заміні існуючих агрегатів, а також у застосуванні нових пристроїв. Всі комплектуючі − українського виробництва, що значно знижує вартість виробу й виключає імпортозалежність. "Берест" здатний замінити у військах морально й фізично застарілі ще радянські "Гради".

Проєкт "Берест" передбачає збереження основних особливостей базового зразка і декількох його агрегатів. Водночас тут замінять найрізноманітніші вузли та встановлять сучасні пристрої. За даними розробників, це дозволяє оптимізувати виробництво, підвищити технічні характеристики й поліпшити бойові якості комплексу.

Встановлення додаткових десяти пускових труб збільшує мобільність і потужність "Бересту" для враження цілей з різних позицій, без додаткової перезарядки боєкомплекту.

Розробники проєкту відмовилися від базового шасі застарілого "УРАЛу". Тепер використовується шасі КрАЗ-5401НЕ. Це потужна вантажівка з повнопривідним двохосьовою базою з комфортною і зручною для розрахунку чотиридверною кабіною. Екіпаж на марші й під час стрільби може перебувати в кабіні з дворядним розташуванням сидінь. Наявність деяких нових приладів дозволяє йому здійснювати підготовку до стрільби і вести вогонь, не покидаючи кабіни. Робочі місця екіпажу оснащено всім необхідним обладнанням – пультом управління, пусковою установкою, навігаційною системою і засобами зв’язку. Планується встановлення бортового комп’ютера, який дає змогу в режимі онлайн приймати координати та розвіддані для ураження цілей.

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"Під час проєктування "Береста" тісно співпрацювали саме з тими, хто обслуговує в умовах бойової обстановки ракетні системи залпового вогню − військовими артилерійських підрозділів. Врахували їхні поради й побажання", − зазначив головний інженер заводу Станіслав Войтенко.

Нещодавно проведено успішні ходові випробування "Береста", вирішено замінити шини на потужніші, для збільшення прохідності авто на місцевості.

Нині "Берест" готують до виставки "Зброя і безпека", що відбудеться у жовтні в Києві. Колектив Шепетівського ремонтного заводу має величезні сподівання, що їхній проєкт зацікавить передусім представників Збройних Сил України, і що цей косплекс значно посилить бойові спроможності артилерійських підрозділів українського війська.



Фото: сайт АрміяInform