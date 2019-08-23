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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:акція (632) прапор (193) хода (55) Олег Богачук (868)

 Найбільший прапор України пронесли центром Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У День Державного Прапора України, 23 серпня, патріотична молодь пронесла вулицями Києва мегастяг України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Свою ходу учасники акції почали з вулиці Еспланадної, пройшли вулицею Шота Руставелі, уздовж Бессарабської площі, вулицями Хрещатик, Інститутська та підійшли до Офісу Президента на Банкову.

Найбільший прапор України пронесли центром Києва 01

Учасники акції принесли під ОП звернення до глави держави з проханням зробити все необхідне для збереження національно-патріотичного виховання молоді та збільшити фінансування цієї галузі.

Найбільший прапор України пронесли центром Києва 02

"Прапор України є одним з державних символів нашої держави, нашою цінністю і гордістю.

Найбільший прапор України пронесли центром Києва 03

І саме тому 23 серпня представники молодіжних громадських організацій та інші небайдужі громадяни вперше пройдуть центральними вулицями Києва з найбільшим прапором України. Молодь, яка визначила для себе основними цінностями самобутність, соборність, волю і гідність", - йдеться в повідомленні організаторів у Facebook.

Найбільший прапор України пронесли центром Києва 04

Разом із тим, організатори висловлюють занепокоєння, що в Україні може зникнути політика у сфері національно-патріотичного виховання, а за нею і значні досягнення, які вдалося здійснити окремому структурному підрозділу Міністерства молоді та спорту України в цьому напрямку.

Найбільший прапор України пронесли центром Києва 05

"Йдучи Маршем 23 серпня ми прагнемо привернути увагу не тільки до Державного Прапора України, а й підкреслити, що нам варто зберегти національно-патріотичне виховання і визначити його як пріоритет державної політики і національної безпеки!" - сказано в повідомленні.

Найбільший прапор України пронесли центром Києва 06
Найбільший прапор України пронесли центром Києва 07
Найбільший прапор України пронесли центром Києва 08
Найбільший прапор України пронесли центром Києва 09
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Найбільший прапор України пронесли центром Києва 13
Найбільший прапор України пронесли центром Києва 14

Фото і відео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144349
 
   
 Топ коментарі
 
Тетяна Клімішина 25%+‏ @tklimishyna477 25 мин.25 минут назад

День Прапора,шановне панство!
Нагадаю:чотири імперії,дві Жечі Посполиті і два московських монстри здохли,намагаючись нас знищити.
Україна буде, поки існують Небо і жито.
Слава Україні!
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слушаем порохоботов.
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Детский сад. Самый большой флаг, самый громкий гимн, мировой рекорд по зажжённым свечам и запущенным самолётикам. Самый большой флаг Украины пронесли по центру Киева - Цензор.НЕТ 9238
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Попахивает агит-гирьками из Ильфа и Петрова:
самый длинный вареник, самая большая коммуналка и самая бедная страна Европы.
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Тетяна Клімішина 25%+‏ @tklimishyna477 25 мин.25 минут назад

День Прапора,шановне панство!
Нагадаю:чотири імперії,дві Жечі Посполиті і два московських монстри здохли,намагаючись нас знищити.
Україна буде, поки існують Небо і жито.
Слава Україні!
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розгорнули, пронесли і в нафталін до наступного свята. а ви бачили, скільки прапорів висять кожного дня, над май же кожним будинком, наприклад, в туречині ( хто з нас турок?0
а якого величезного розміру висять прапори в сша?
певно, щоб чимось гордитись треба це мати, бридко дивитись на кількість прапорів по країні, які давно мають жалюгідний вид ганчирки, а ії ніхто не міняє
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Я бы хотел видеть самую длинную колонну воров-казнокрадов в наручниках.
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На третьому фото зафіксовані деструктивні сектанти з перевернутим догоридригом українським прапором.
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Нема нічого поганого, якщо жовтий колір зверху.
Золоте Боже благословіння над синім небом.
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