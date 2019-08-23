 Найбільший прапор України пронесли центром Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Свою ходу учасники акції почали з вулиці Еспланадної, пройшли вулицею Шота Руставелі, уздовж Бессарабської площі, вулицями Хрещатик, Інститутська та підійшли до Офісу Президента на Банкову.

Учасники акції принесли під ОП звернення до глави держави з проханням зробити все необхідне для збереження національно-патріотичного виховання молоді та збільшити фінансування цієї галузі.

"Прапор України є одним з державних символів нашої держави, нашою цінністю і гордістю.

І саме тому 23 серпня представники молодіжних громадських організацій та інші небайдужі громадяни вперше пройдуть центральними вулицями Києва з найбільшим прапором України. Молодь, яка визначила для себе основними цінностями самобутність, соборність, волю і гідність", - йдеться в повідомленні організаторів у Facebook.

Разом із тим, організатори висловлюють занепокоєння, що в Україні може зникнути політика у сфері національно-патріотичного виховання, а за нею і значні досягнення, які вдалося здійснити окремому структурному підрозділу Міністерства молоді та спорту України в цьому напрямку.

"Йдучи Маршем 23 серпня ми прагнемо привернути увагу не тільки до Державного Прапора України, а й підкреслити, що нам варто зберегти національно-патріотичне виховання і визначити його як пріоритет державної політики і національної безпеки!" - сказано в повідомленні.



















Фото і відео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ