 Хомчак обговорив з начальником Генштабу ЗС Польщі Анджейчаком перспективи розвитку співпраці. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Знаково, що наша зустріч відбувається напередодні святкування 28 річниці Незалежності України та 99 річниці тріумфальної перемоги Війська Польського та Армії Української Народної Республіки над комуністично-більшовицькими бандами у Варшавській битві 1920 року, а також, коли на сході України відбувається агресія. Часи змінюються, а ворог — ні", — відзначив генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Прикордонна зустріч начальників генеральних штабів Збройних Сил України та Війська Польського відбувається вже традиційно у Львові, в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

За словами Головнокомандувача Збройних Сил України, кремль продовжує реалізовувати власну стратегію в війні проти українського народу, зберігає військовий важіль впливу на Україну через ведення бойових дій на Донбасі.

"Ключова ціль агресивної політики москви — встановлення контролю над всією Україною та призупинення її руху до набуття членства в НАТО", — акцентував начальник Генерального штабу ЗС України.

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У ході офіційних двосторонніх переговорів між делегаціями Збройних Сил України та Республіки Польща були обговорені актуальні питання трансформації системи управління ЗС України та Республіки Польща, стан та перспективи розвитку українського-польського співробітництва.

"Збройні Сили України використовують та враховують успішний досвід інтеграції Війська Польського до НАТО — переходимо від слів до дій!, — наголосив генерал-лейтенант Руслан Хомчак. — Свідченням цього є успішне функціонування та збільшення кількості спільних тренувань та військових навчань штабів та підрозділів обох держав, зокрема на базі Литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького".

Зокрема, у 2019 році передбачені спільна участь військовослужбовців ЗС України та Республіки Польща у командно-штабному навчанні із залученням військ "Репід Трайдент — 2019" у другій половині вересня та в багатонаціональному навчанні "Кленова арка — 2019" у жовтні-листопаді поточного року.

Начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павло Ткачук ознайомив начальника Генерального штабу Збройних Сил Республіки Польща генерал-лейтенанта Раймунда Анжейчака з Національною академією, завданнями, що покладаються на провідний вищий військовий навчальний заклад сухопутних військ Збройних Сил України та підпорядковані навчальні частини, розповів про досвід співробітництва з Вищою офіцерською школою Сухопутних військ Республіки Польща імені Тадеуша Костюшка.

"Україна відіграє ключову роль у регіоні з геостратегічної точки зору. Для нас надзвичайно важливим було зрозуміти, що насправді відбувається в Україні, почути українську сторону та усвідомити, що необхідно зробити, щоб Україна успішно розвивалася в військовій сфері, що є для мене найбільшим пріоритетом", — відзначив Анджейчак після двосторонніх переговорів.

Також, він зазначив, що Польща як сусідка України не може залишитись осторонь, коли спостерігає проблеми України з її агресивним сусідом — російською федерацією, оскільки наш обов’язок — спілкуватися та співпрацювати одне з одним, щоб безпека всіх українців та поляків була забезпечена на найвищому рівні. Військо Польське запропонує українським колегам більш ніж 20-річний досвід перебування в НАТО щодо управління, модернізації військами та зміни їхньої ментальності. Водночас, польська сторона хотіла б використати досвід ЗС України, здобутий під час відбиття агресії РФ на Донбасі.

"Я вдячний за мій перший візит, в Україну. Так само, користуючись нагодою, запрошую пана генерал-лейтенанта Руслана Хомчака якнайшвидше відвідати Польщу. Дякую не тільки за гостинність та відкритість української сторони, але також і за те, який рівень демонструють ЗС України сьогодні", - сказав Анджейчак.

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"Ми сьогодні обговорили багато тем щодо співробітництва ЗС України та Республіки Польща. Надзвичайно приємно, що генерал-лейтенант Раймунд Анджейчак налаштований на співпрацю і сьогоднішня зустріч відкрила нові горизонти для нашої співпраці. Найголовніше, що сьогодні пан генерал-лейтенант Раймунд Анджейчак підтвердив, що він повністю сприятиме нашому руху в Європу та інтеграції в НАТО через обмін досвідом, експертну дорадчу допомогу та спільні стажування, що інтенсифікує проведення всіх спільних запланованих заходів", — підкреслив Хомчак.

"Збройні Сили України вдячні Збройним силам Польщі за постійну підтримку у протидії агресії з боку РФ, зокрема, за надану матеріально-технічну та гуманітарну допомогу, організовані та проведені заходи колективної та індивідуальної підготовки українських військовослужбовців в рамках "Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки — Україна" за участі польських інструкторів", — відзначив начальник Генштабу.



Фото: пресслужба Міноборони