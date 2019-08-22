 Репетиція "Ходи Гідності" відбулась у Києві ввечері 22 серпня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
У репетиції взяли участь як військові так і цивільні особи.
За словами режисера акції А.Бадоєва головною діючою фігурою ходи є не техніка, а людина.
Фото, відео - Олег Богачук
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
У репетиції взяли участь як військові так і цивільні особи.
За словами режисера акції А.Бадоєва головною діючою фігурою ходи є не техніка, а людина.
Фото, відео - Олег Богачук
калюстровані мусора.
Те, кто был ранен и кто потерял родных и близких должны ПРИНИМАТЬ ПАРАД.
Они должны сидеть на самых почётных местах, а проходящие должны отдавать им честь.
Зеленский должен до земли им поклониться, это они защитили страну и
дали ему возможнось стать её президентом,
а не кривляться перед путиным, шойгу и лавровым на корпоративе "славянского братства".
кто на костылях, на одной ноге, с одной рукой ?
Почему они должны томиться на ногах под солнцем - чтобы кому-то стало плохо ?
Они должны сидеть в максимальном комфорте и почёте.
Щоб Соловйов та Кісєльов могли сказати: НАТО від України відвернулось .
Європа від України - втомилась.
Україна і сама втомилась - вже нема параду, навіть пішого - нема ніякого.
Було "шествіє втоми і зневіри".
Оце вам Бєня-патріот ...
воно заважає торгівлі з рашкою.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10507932-zelenskiy-vystupaet-za-prodolzhenie-kursa-ukrainy-na-vstuplenie-v-es-i-nato.html
що міг би спокійно профінансувати найяскравіший парад за всі роки.
З новітніми танками, з прольотом натівських літаків.
Як заповідав великий гуманіст і організатор трьох голодоморів "грузин" Сталін.
Чому "Сталін", а не Сталінадзе чи Сталіновелі ?
Бо такий з нього "грузин" ..
Вот и помолчи.
"Завжди по-різному. Кліп може коштувати 250, і 50, і 30 тисяч доларів - менше не буває", - зізнався Бадоєв.
"Ми знімали проект для Лари Фабіан за 3 мільйони доларів", - сказав Алан
Потому пишу то, что вижу, и что думаю.
Для Бадоева этот парад будет индульгенцией на дальнейшую работу в России.
Сговняй Украине парад, и мы тебе разрешим зарабатывать на Лораках и Отвалиях.
Чтобы ты понимал.
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МАРШ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ
ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ !!!!
Українська Добровольча Армія формує колону для участі у марші 24 серпня!
1. Збір людей буде проводитись з 10.00 у парку ім. Тараса Шевченка у м.Києві. Орієнтиром для збору будуть прапори УДА.
2. Початок Маршу о 11.30 (від Червоного корпусу КНУ).
3. Рівняння біля ЦУМу до 12.00.
4. Початок формування фінальної формації на Майдані - 12.30.
5. Завершення формування формації на Майдані - 13.00.
6. Завершення перформансу - 13.30.
7. Початок руху до Михайлівської площі о 13.30.
Контактна особа - Друг Сокіл
Тел.: 098 734 24 23
Полонені хабаду йдуть головною вулицею столиці ...
Це такий витончений "гумор" не будемо казати якого саме народу ?
я - Нормальный!!!
и мне все это нравиться
без мягкого знака