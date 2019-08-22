 Репетиція "Ходи Гідності" відбулась у Києві ввечері 22 серпня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

У репетиції взяли участь як військові так і цивільні особи.

За словами режисера акції А.Бадоєва головною діючою фігурою ходи є не техніка, а людина.



































Фото, відео - Олег Богачук