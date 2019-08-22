EN|RU|UK
Теми дня: Пожежа в готелі в Одесі Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Українські заручники в РФ Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Суспільство
  6060  99
Матеріали за темою:
Все про:День Незалежності (256) хода (53) Олег Богачук (868)

 Репетиція "Ходи Гідності" відбулась у Києві ввечері 22 серпня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері 22 серпня в центрі Києва відбулася репетиція "Ходи Гідності", яка запланована на День Незалежності 24 серпня.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

У репетиції взяли участь як військові так і цивільні особи.

За словами режисера акції А.Бадоєва головною діючою фігурою ходи є не техніка, а людина.


Репетиція Ходи Гідності відбулась у Києві ввечері 22 серпня 01
Репетиція Ходи Гідності відбулась у Києві ввечері 22 серпня 02
Репетиція Ходи Гідності відбулась у Києві ввечері 22 серпня 03
Репетиція Ходи Гідності відбулась у Києві ввечері 22 серпня 04
Репетиція Ходи Гідності відбулась у Києві ввечері 22 серпня 05
Репетиція Ходи Гідності відбулась у Києві ввечері 22 серпня 06
Репетиція Ходи Гідності відбулась у Києві ввечері 22 серпня 07
Репетиція Ходи Гідності відбулась у Києві ввечері 22 серпня 08
Репетиція Ходи Гідності відбулась у Києві ввечері 22 серпня 09
Репетиція Ходи Гідності відбулась у Києві ввечері 22 серпня 10
Репетиція Ходи Гідності відбулась у Києві ввечері 22 серпня 11
Репетиція Ходи Гідності відбулась у Києві ввечері 22 серпня 12
Репетиція Ходи Гідності відбулась у Києві ввечері 22 серпня 13
Репетиція Ходи Гідності відбулась у Києві ввечері 22 серпня 14
Репетиція Ходи Гідності відбулась у Києві ввечері 22 серпня 15

Фото, відео - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144312
 
   
 Топ коментарі
 
Однозначно, що Вофка Сцикун прийме участь в статусі "достоинства" . А якже інакше ? Він і буде там головним "достоинством". Правда мєлковатим і дещо обрізаним. Але для зєбілів то і так сойдьот 😁
 показати весь коментар
 
"Шествие достоинства"?... Далі можна і не продовжувати 😁😁😁😁😁😁😁
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Це навіть не совок. Бо при совку військова служба правопорядку, простіше кажучи, патруль до цивільних не чіплявся, як це видно на одному з фото.
 показати весь коментар
 
 
У вепсах ходять не військові. Там навіть багато таких, що й в армії не служили. То всі колишні калюстровані мусора.
 показати весь коментар
 
100 відсотків. Де червоні краватки у піонерів? І чому військові наче штучними виглядають? Показуха низького рівня
 показати весь коментар
 
 
Стовідсотково все зроблено для того щоб показати Україну в жалюгідному світлі . Особливо жалюгідно організована хода дітей в білому і червоних майках . Печуть сльози сорому за нашу Україну . Зєбіли , ви такі дупоголові зєбіли . Далі буде ще гірше .
 показати весь коментар
 
 
Камброд Зоря eeea8e01 Слабких ніхто не поважає.А цей марш всі побачуть.
 показати весь коментар
 
Сам ты совок! Карнавалы в Бразилии тоже совок? Таких "совков" по белу свету полно! В Германии тоже есть такие шевствия! И что? Совок?)))))
 показати весь коментар
 
Потвора твоя мама, що народила таку потвору як ти!
 показати весь коментар
 
Карнавали в Бразілії з якого приводу проводяться ??????? З приводу свята Держави Бразілянки цицьками ментеляють ?
 показати весь коментар
 
Мда....Тут я бачу на форумі одні недорозвинені!
 показати весь коментар
 
Бадоев есть, а где Жання Бадоева? Участвует в постановке? А Регина Тодоренко и Коля Серьга? Без них день незалежности - это фигня какая-то, а не праздник.
 показати весь коментар
 
 
Подивись, в тебе бутилка із дупи вилізла, поправ.
 показати весь коментар
 
 
Ха-ха-ха! Смешные вы, фанаты клоуна. Так усердно строите из себя украиномовных патриотов, но при этом вас не смущает, что День Независимости устраивает абсолютно пророссийский Бадоев, снимающий клипы для украинофобки Лободы.
 показати весь коментар
 
 
Якщо гарант сциться прийняти військовий парад у якості головнокмандувача, то навіщо перетворювати святкування на цирк...?
 показати весь коментар
 
 
Однозначно, що Вофка Сцикун прийме участь в статусі "достоинства" . А якже інакше ? Він і буде там головним "достоинством". Правда мєлковатим і дещо обрізаним. Але для зєбілів то і так сойдьот 😁
 показати весь коментар
 
 
от скажи мені, порохобот, ти українець? Ще мабуть і віруючий. Ти знаєш, шо вся влада від Бога? Чому ти ідеш проти Бога?
 показати весь коментар
 
Був НФ роман де в безумців магтів , мізки проростали зеленими водорослями . Такий симбіоз приводив до безумства , зате їм в пустелі непотрібна була вода . .
 показати весь коментар
 
 
Уявляю, як військовим з відзнаками, отриманими і за бойові дії в тому числі виконувати команди людини, яка не є не те що військовим, а й взагалі державним службовцем. Мало того, маю підозру, що ця людина навіть строкову службу не проходила, як і військову кафедру у виші,якщо має його за плечима.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Безукоризненно с точки зрения Морали,Украины,Достоинства.Но.Ща подъедет самосвал с "овном.От петиных или от путиных,хз.
 показати весь коментар
 
 
"Шествие достоинства"?... Далі можна і не продовжувати 😁😁😁😁😁😁😁
 показати весь коментар
 
 
Всё фуфло. Я бы Поплавскому доверил это кино. Самогон, сало, картоха в мундирах, девки от 90 кг на подпевке, с 4 размером штук 400 на подтанцовке, крапива везде, глечики с медовухой и хлопцы с гарматкой шмалят без конца! И не только с гарматки. И крошить караваи и отправлять посылками в Израиль---хай жрут как тюрю! Отак от.
 показати весь коментар
 
 
Не гони. У Поплавского тёлочки, что надо. Какие 90 кг?
 показати весь коментар
 
Ну так не годиться - попереду йде головнокомандуючий на коняці зі скіпетром і з кокардами, за ним 450 депутанів з барабанами, а потім вже рядове військо. Так буде справжнісінько як в атаку йдуть - попереду одні герої, і на совковий парад не схоже.
 показати весь коментар
 
 
прикольна наступна фотка солдатика після *по барабану*
 показати весь коментар
 
 
Напівпарад "хода" під командуванням фарбованого московського гея.
 показати весь коментар
 
 
Гей вообще-то итальянский. Я так понял вы против всего европейского. Против итальянских режиссеров, против геев.
 показати весь коментар
 
Ахаха... пардон это его бывшая жена и дочь италийки.
 показати весь коментар
 
Напрасно Вы. Очень хороший достойный парад! Я все видел вживую Слава Украине!
 показати весь коментар
 
Интересно в этом году на день Независимости (раз уж военные будут принимать участие) тоже будет приветствие: Слава Украине?!............
 показати весь коментар
 
 
Не-не-не, ни-и-и-изя! Мы - за мир! Без Украины.
 показати весь коментар
 
 
В прошлом году было.....и если честно - было до слез, как гордо военные отвечали Героям Слава!........
 показати весь коментар
 
 
я представил себе это жалкое "Героям ..." от 350(!) подневольных человек, когда на альтернативном марше 3500(!!!!) ветеранов пройдут в "коробках" и вот там точно будет и Слава и Воля!
 показати весь коментар
 
 
Я так зрозумів, що це дійство - безкоштовне? А як же гонорар бодаєвим, думаю не менше справжнйого параду!
 показати весь коментар
 
 
Какое у зелёной погани достоинство - такое и шествие...
 показати весь коментар
 
 
А портреты Зеленского, Богдана, Разумкова и прочего политбюро благородный народ в руках нести будет?
 показати весь коментар
 
 
может и мавзолей тогда построить по такому случаю? Репетиція "Ходи Гідності" відбулась у Києві ввечері 22 серпня - Цензор.НЕТ 1560
 показати весь коментар
 
Приноси! Или ты не народ, а тролль ольгинский?
 показати весь коментар
 
а що то за крашений там з окулярами, якому військовий "сповідається"? 100% нетрадиційної орієнтації... таке ж неголене і обшарпане, як пане преЗЕденте з коханцем Бодькою... гидота при владі...
 показати весь коментар
 
 
А Добронравов из "Сватов", Киркоров, Повалий, Анка Лорак и прочая промосковская слякоть, работающая ртом, наверное тоже пойдет в колонне, сразу за зеленой соплей? Или в одном ряду с ним? Нет, вы только представьте - шута, который со сцены сравнивал нашу страну с актрисой немецких порнофильмов, который вместе со своим "кварталом" потешался с Голодомора, а теперь будет возглавлять колонну "достоинства" на День Независимости Украины... Эта слякоть символ унижения Украины, но только не символ ее достоинства ...
 показати весь коментар
 
 
А чем тебе "Анка Лорак" не подходит? Она вместе с Вакарчуком в 1999 агитировала за Кучму.. Ты и против Вакарчука?
 показати весь коментар
 
Мене цікавить лише одне запитання - Військовим (якщо вони насправді є військові, а не якісь там ряжені клоуни ) приймати участь в цьому "шествии достоинства" пєтуха і говнокомандующєго Вофкі Сцикуна - не в западло? 😕
 показати весь коментар
 
 
а Герой України також зеленому клоуну буде честь віддавати? за те, що той преЗЕдент від армії ховався і Україну повією називав? соромно... дожилися... не знайшлося в Україні ПАТРІОТА на президентство... сепара вибрали...
 показати весь коментар
 
Кто это придумал, чтобы в начале шли раненные, а потом семьи погибших ?
Те, кто был ранен и кто потерял родных и близких должны ПРИНИМАТЬ ПАРАД.
Они должны сидеть на самых почётных местах, а проходящие должны отдавать им честь.
Зеленский должен до земли им поклониться, это они защитили страну и
дали ему возможнось стать её президентом,
а не кривляться перед путиным, шойгу и лавровым на корпоративе "славянского братства".
 показати весь коментар
 
 
Интересно! А во сколько раз дороже это "шествие позора" чем парады Порошенко?
 показати весь коментар
 
кругом дети, много детей, хотя у нас 5 лет война и дети здесь не к месту
 показати весь коментар
 
алан бадоев вылил на украинскую армию ушат помоев.
 показати весь коментар
 
 
Это как надо ненавидеть Украину, чтобы в начало шествия поставить тех,
кто на костылях, на одной ноге, с одной рукой ?
Почему они должны томиться на ногах под солнцем - чтобы кому-то стало плохо ?
Они должны сидеть в максимальном комфорте и почёте.
 показати весь коментар
 
 
Того року були представники з навтовських армій.А цього року,краще би взагалі ніякої ходи не було.
 показати весь коментар
 
"Режисерська задумка" у тому, щоб натівских частин на Хрещатику не було.
Щоб Соловйов та Кісєльов могли сказати: НАТО від України відвернулось .
Європа від України - втомилась.
Україна і сама втомилась - вже нема параду, навіть пішого - нема ніякого.
Було "шествіє втоми і зневіри".
Оце вам Бєня-патріот ...
 показати весь коментар
 
Прийшов час про НАТО забувати , як і про євроінтеграцію . Зєлєбєні сформували в ВРУ самий маленький комітет по євроінтеграції на 7 калік .
 показати весь коментар
 
 
а нашо те нато
воно заважає торгівлі з рашкою.
 показати весь коментар
 
 
Зеленский: "Я лично как гражданин Украины, я за НАТО."

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10507932-zelenskiy-vystupaet-za-prodolzhenie-kursa-ukrainy-na-vstuplenie-v-es-i-nato.html
 показати весь коментар
 
Така традиція в кварталівців , говорити одне , а робити протилежне . Зменшити розмір комітету по євроінтегрції до найменшого мінімуму - семи осіб ні про що не говорить ? Наступним кроком зєлєбєнів стануть слова про НАТО - "Не на часі" . Вуля вже таке раз говорила в Брюселі .
 показати весь коментар
 
Військовий парад, коли очі від гордості сльозами наливаються - це не бездарне штучне шоу. Зелені дурні
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Участники та гості столиці!У порохоботному середовищі почалася епідемія чумки.Характеризується гарячкою та високою інтоксикацією.Будьте уважні та обережні при спілкуванні!
 показати весь коментар
 
Причем здесь интоксикация? Главком клоун, нач.штаба трус, глава рнбо бухгалтер, если начнется" весело"клованы воевать не пойдут, на порохоботов все свалят, а с таким командованием что то не хочется.
 показати весь коментар
 
 
Порохоботи-на ротацію на фронт!Збір на Майдані відразу після Маршу в День Незалежності!
 показати весь коментар
 
Коломойський витягнув з України стільки грошей,
що міг би спокійно профінансувати найяскравіший парад за всі роки.
З новітніми танками, з прольотом натівських літаків.
 показати весь коментар
 
 
Парад у минулому році дивилися тут у Канаді з гордістю... З гордістю за Україну! Навіть сльози на очах були. Сльози радості і гордості за нашу АРМІЮ! Цього року буде якась клоунада, повернення у Совок... Шкода... Кого ви вибрали, українці???
 показати весь коментар
 
Путєн категорично заборонив зєлєбєням проводити військовий парад , остільки такі речі об'єднують націю і зміцнюють віру в свою країну . А таке путєну як серпом по помідорах . Камо грядеші зєлєбєню і 73% нерозумних ?
 показати весь коментар
 
 
В Україні на виборах перемагає той, хто рахує голоси.
Як заповідав великий гуманіст і організатор трьох голодоморів "грузин" Сталін.
Чому "Сталін", а не Сталінадзе чи Сталіновелі ?
Бо такий з нього "грузин" ..
 показати весь коментар
 
Если бы я сбежал в Канаду, я бы тоже смотрел Украину только по телевизору и плакал от умиления. Репетиція "Ходи Гідності" відбулась у Києві ввечері 22 серпня - Цензор.НЕТ 4049
 показати весь коментар
 
Ты не бежал от НКВД - ты бежал бы туда записаться - да, Піхто ?
 показати весь коментар
 
То есть все кто остаются в Украине, работают на НКВД?
 показати весь коментар
 
А ты не был пионером и комсомольцем? Взносы не платил ?
Вот и помолчи.
 показати весь коментар
 
Я вас понял. Не надо было быть пионером(работать на НКВД), надо было сбежать в Канаду. Как говорят на канадчине, my bad.
 показати весь коментар
 
Та ні... Українці тут вже більше ста років... Бігли ще від вбивці-Сталіна... Тобі не зрозуміти, бачу... Різниця в тому, що тут у Канаді люди за вільну і сильну Україну... А не як деякі діди Піхто, які підтрумують ЗЕлене фуйло, яке здає всі здобутки кремлівському фуйлу......
 показати весь коментар
 
Сбежал и сбежал, че теперь-то корчить патриота.
 показати весь коментар
 
нажаль, патріотів за кордоном більше ніж в Україні... от такі піхто і вибрали ЗЕлене непорозуміння...
 показати весь коментар
 
Что бы ни произошло в Украине, это никак не повлияет ни на вас, ни на ваших детей, значит для вас это просто игра, от не*уй делать.
 показати весь коментар
 
В минулому році парад з технікою обійшовся в 36 млн. Тепер мабуть тільки один Бадоєв стільки запросив...
"Завжди по-різному. Кліп може коштувати 250, і 50, і 30 тисяч доларів - менше не буває", - зізнався Бадоєв.
"Ми знімали проект для Лари Фабіан за 3 мільйони доларів", - сказав Алан
Репетиція "Ходи Гідності" відбулась у Києві ввечері 22 серпня - Цензор.НЕТ 8032
 показати весь коментар
 
 
Вот и писсдуй к Ларе Фабиан, и ублажай все её хотелки.
 показати весь коментар
 
 
Видишь ли мой 8%-ный головастик.. Для Бадоева этот парад будет замечательным пиаром-рекламой себя. Ему ВЫГОДНО БЕСПЛАТНО руководить парадом, что бы потом повысить ценники для частных заказчиков.
 показати весь коментар
 
Меня нет ни в каких процентах - я выборы проигнорировал - всё равно это сплошной цирк.
Потому пишу то, что вижу, и что думаю.
Для Бадоева этот парад будет индульгенцией на дальнейшую работу в России.
Сговняй Украине парад, и мы тебе разрешим зарабатывать на Лораках и Отвалиях.
Чтобы ты понимал.
 показати весь коментар
 
Волосатьій тверк от Разгона Майданова? Гойпарад от Коляденка? Гимн из рта Каролиньі? Зездец.
 показати весь коментар
 
Катруся Стріладля ДІЯ
·

МАРШ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ
ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ !!!!
Українська Добровольча Армія формує колону для участі у марші 24 серпня!

1. Збір людей буде проводитись з 10.00 у парку ім. Тараса Шевченка у м.Києві. Орієнтиром для збору будуть прапори УДА.
2. Початок Маршу о 11.30 (від Червоного корпусу КНУ).
3. Рівняння біля ЦУМу до 12.00.
4. Початок формування фінальної формації на Майдані - 12.30.
5. Завершення формування формації на Майдані - 13.00.
6. Завершення перформансу - 13.30.
7. Початок руху до Михайлівської площі о 13.30.
Контактна особа - Друг Сокіл
Тел.: 098 734 24 23Репетиція "Ходи Гідності" відбулась у Києві ввечері 22 серпня - Цензор.НЕТ 500
 показати весь коментар
 
 
Вони більше скидаються на полонених - нікому так більше не здається ?
Полонені хабаду йдуть головною вулицею столиці ...
Це такий витончений "гумор" не будемо казати якого саме народу ?
 показати весь коментар
 
.

я - Нормальный!!!
и мне все это нравиться
 показати весь коментар
 
Про наболіле; Чим відрізняється Порошенко від призедента№6, а тим що він був за українців, за мову, віру і героїв, як Бандера, Шухевич. А №6 за 3по по-жрать, по-ржать, по-срать і герої такі ж, квартал, свати!
 показати весь коментар
 
 
ага..и за саакашвили гонялся и труханову сулил большое политическое будущее Репетиція "Ходи Гідності" відбулась у Києві ввечері 22 серпня - Цензор.НЕТ 4426
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору