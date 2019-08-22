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Все про:Китай (233) контрабанда (984) бурштин (336) ДФС (2297)

 Під виглядом подушок: зловмисники намагалися вивезти до Китаю 60 кг бурштину, але їх спіймали. ФОТО

Двоє студентів з Китаю намагалися вивезти на батьківщину 60 кг бурштину в коробках із логотипом виробника подушок.

Горе-контрабандисти вилітали з "Борисполя", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Державну фіскальну службу.

"Обоє іноземців, студенти різних українських вищих навчальних закладів, відлітали на батьківщину і для проходження митного контролю обрали спрощену систему - "зелений коридор", чим гарантували, що товари, які переміщуються ними через митний кордон України не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження з вивезення з митної території України", - сказано в повідомленні.

Камені виявили в особистих речах студентів.

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"Бурштин був у картонних фабричних коробках для білизни українського виробництва з написами "Екологічно чиста, не вбирає запахи, не викликає алергічних реакцій, піддається вологій обробці" в мішечках прямокутної форми на застібці-блискавці", - повідомили в ДФС.

Бурштин вилучили. Складено протоколи про порушення митних правил за статтею 483 Митного кодексу України.

Під виглядом подушок: зловмисники намагалися вивезти до Китаю 60 кг бурштину, але їх спіймали 01
Під виглядом подушок: зловмисники намагалися вивезти до Китаю 60 кг бурштину, але їх спіймали 02
Під виглядом подушок: зловмисники намагалися вивезти до Китаю 60 кг бурштину, але їх спіймали 03
Під виглядом подушок: зловмисники намагалися вивезти до Китаю 60 кг бурштину, але їх спіймали 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144282
 
 
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Странно. Наполнитель подушки и янтарь соответствуют по объёму и весу. Может собака нашла.
😆
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Интересно на границе в Китае что бы сказали ??
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похоже все договорились по откатам с янтаря ***********.
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не жестковата подушечка?
хотя китайцам по винту, они и вверх ногами спать могут.
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Дешевий бурштин - кусанка , його повно на внутрішньому ринку .
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Кстати, больше всего на бурштыне повернуты именно китаезы. Больше всего скупщиков именно они.
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