 Під виглядом подушок: зловмисники намагалися вивезти до Китаю 60 кг бурштину, але їх спіймали. ФОТО

Горе-контрабандисти вилітали з "Борисполя", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Державну фіскальну службу.

"Обоє іноземців, студенти різних українських вищих навчальних закладів, відлітали на батьківщину і для проходження митного контролю обрали спрощену систему - "зелений коридор", чим гарантували, що товари, які переміщуються ними через митний кордон України не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження з вивезення з митної території України", - сказано в повідомленні.

Камені виявили в особистих речах студентів.

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"Бурштин був у картонних фабричних коробках для білизни українського виробництва з написами "Екологічно чиста, не вбирає запахи, не викликає алергічних реакцій, піддається вологій обробці" в мішечках прямокутної форми на застібці-блискавці", - повідомили в ДФС.

Бурштин вилучили. Складено протоколи про порушення митних правил за статтею 483 Митного кодексу України.







