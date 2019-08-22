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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:податкова міліція (1289) цигарки (396) Харківщина (768) ДФС (2297)

 Податківці вилучили на Харківщині велику партію незаконно ввезених в Україну сигарет. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Харківській області спільно зі співробітниками СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області вилучили з незаконного обігу велику партію тютюнових виробів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

В рамках проведення операцій "Акциз-2019", "Рубіж", "Бастіон" і розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.204 КК України було встановлено, що на території регіону здійснюється незаконне зберігання сигарет без марок акцизного податку України, які були ввезені в країну поза митним контролем.

На підставі постанови суду проведено огляд у складському приміщенні, де зберігався вказаний товар.

За результатами вжитих заходів було виявлено, вилучено та передано на відповідальне зберігання 27 тис. 320 пачок сигарет іноземного виробництва без акцизних марок вартістю майже 820 тис. грн.

Податківці вилучили на Харківщині велику партію незаконно ввезених в Україну сигарет 01
Податківці вилучили на Харківщині велику партію незаконно ввезених в Україну сигарет 02
Податківці вилучили на Харківщині велику партію незаконно ввезених в Україну сигарет 03
Податківці вилучили на Харківщині велику партію незаконно ввезених в Україну сигарет 04

Дивіться також: "Акциз - 2019": в Харкові податківці вилучили партію контрафактних сигарет вартістю 1 млн грн. ФОТО

В даний час вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.

Триває слідство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144264
 
 
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шобы вывезти шо нить ненужное сначала нужно ввести шонить ненужное
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Є пропозиція опалювати цигарками котельні в зимовий період.
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И мбу привлекли???? Та тут на каждом углу... например, покупал сегодня арбуз на Г.Труда (сбу, мне обещана доляха!!!), так на выходе к Познани 2 лотка. На автобусной станции 1 лоток. Радиорынок 2 лотка. И это только на 1 участке 100 х 50 метров. Нахера вот эти героические реляции? Взял бы за жопу участкового, он бы всю схему высветил под угрозой понижения в звании от старшего до простого прапорщика...
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"незаконное хранение сигарет?" Налоговая полиция и СБУ! Да вы "круто" работаете! Возле каждого выхода метро и подземных переходах стоят лотки с контрабандными сигаретами, а вы, оказывается, хранением занимались. А продажа вас не интересует? Или вы откат получили, чтобы торговцев под статью не подводить?
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