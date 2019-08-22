 Податківці вилучили на Харківщині велику партію незаконно ввезених в Україну сигарет. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

В рамках проведення операцій "Акциз-2019", "Рубіж", "Бастіон" і розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.204 КК України було встановлено, що на території регіону здійснюється незаконне зберігання сигарет без марок акцизного податку України, які були ввезені в країну поза митним контролем.

На підставі постанови суду проведено огляд у складському приміщенні, де зберігався вказаний товар.

За результатами вжитих заходів було виявлено, вилучено та передано на відповідальне зберігання 27 тис. 320 пачок сигарет іноземного виробництва без акцизних марок вартістю майже 820 тис. грн.









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В даний час вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.

Триває слідство.