 Чиновники "Укртрансбезпеки" у Львові торгували дозволами на міжнародні перевезення. ФОТОрепортаж

Незаконну "схему" розкрили в СБУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу.

"Фігуранти провадження створили штучний "дефіцит дозволів", які натомість комерсанти могли придбати за окрему плату. Зловмисники також "закривали очі" на факти порушення автоперевізниками вимог Закону України "Про автомобільний транспорт"", - сказано в повідомленні.

За місцем роботи, вдома і в машинах фігурантів пройшли обшуки. Правоохоронці виявили документацію, печатки та великі суми грошей.

Провадження розслідують за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція за цією статтею передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.

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