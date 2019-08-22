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Все про:хабар (2732) Львів (1082) СБУ (4652) Укртрансбезпека (23)

 Чиновники "Укртрансбезпеки" у Львові торгували дозволами на міжнародні перевезення. ФОТОрепортаж

Співробітники відомства штучно створили дефіцит дозволів на міжнародні вантажні перевезення і продавали їх підприємцям. Винним загрожує від 8 до 12 років за ґратами.

Незаконну "схему" розкрили в СБУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу.

"Фігуранти провадження створили штучний "дефіцит дозволів", які натомість комерсанти могли придбати за окрему плату. Зловмисники також "закривали очі" на факти порушення автоперевізниками вимог Закону України "Про автомобільний транспорт"", - сказано в повідомленні.

За місцем роботи, вдома і в машинах фігурантів пройшли обшуки. Правоохоронці виявили документацію, печатки та великі суми грошей.

Провадження розслідують за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція за цією статтею передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.

Також читайте: Чиновника "Укртрансбезпеки" затримано на Волині за систематичне вимагання хабарів з перевізників. ФОТО

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Чиновники Укртрансбезпеки у Львові торгували дозволами на міжнародні перевезення 02
Чиновники Укртрансбезпеки у Львові торгували дозволами на міжнародні перевезення 03
Чиновники Укртрансбезпеки у Львові торгували дозволами на міжнародні перевезення 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144262
 
 
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Эх, не такие же уж и плохие господа Свинарчуки...
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Да сколько же у нас в стране -- проверяющих и запрещающих!!
"Эту страну --- погубит коррупция!"
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Фото из родового гнезга очередной **********, без которой "строна зовалетца"Чиновники "Укртрансбезопасности" во Львове торговали разрешениями на международные перевозки - Цензор.НЕТ 5985
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да не может этого быть. они же все мыролюбцы и отреформированы.
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Судя по тапочкам -- это у него на дому... неплохую зарплату получают чиновники... но, надо еще повысить, а то начнут взятки брать!!
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давно пора издавать закон украины о гужевом транспорте, шоб не было злоупотреблений
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вот тут то они и начнутся! овес -- не того сорта, тормозят только три копыта, я уже не говорю -- про развал-схождение!))
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Этому скандалу уже неделя!
По ТВ показывали расследование!
Так это шо.....
Журналисты показали расследование, СБУ вдруг проснулось и через неделю "очередная ПЭРЭМОГА"
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