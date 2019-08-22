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Все про:зброя (1386) СБУ (4652) операція Об'єднаних сил (1500)

 Схованку із "втраченою в боях" зброєю знайшли в покинутій школі в зоні ООС. ФОТО

У будівлі зберігалися автомат, два гранатомети, гранати, патрони та глушник. Зброю відправили на експертизу.

Зброю зберігали в покинутій школі в одному із селищ Новоайдарського району Луганської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Співробітники СБУ, залучені до операції Об’єднаних сил, вилучили автомат Калашникова АК-74, два підствольні гранатомети, три гранати Ф-1, сім гранат РГД-5, сорок пострілів до ВОГ-25, 1220 патронів калібру 5.45 мм, глушник до автомата Калашникова. Арсенал направлено на експертизу", - йдеться в повідомленні.

Схованку із втраченою в боях зброєю знайшли в покинутій школі в зоні ООС 01

Порушено провадження за ч. 1 ст. 413 Кримінального кодексу України (втрата військового майна).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РПГ, протипіхотна міна, гранати і 4 тис. набоїв: на Луганщині виявлено схрон, облаштований учасником НЗФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Схованку із втраченою в боях зброєю знайшли в покинутій школі в зоні ООС 02

Загалом від початку року на території Луганської та Донецької областей СБУ вилучила з незаконного обігу майже 50 000 одиниць стрілецької зброї, боєприпасів, патронів і вибухових пристроїв, а також понад 15 кілограмів вибухівки, додали в пресслужбі.


Схованку із втраченою в боях зброєю знайшли в покинутій школі в зоні ООС 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144218
 
 
 Топ коментарі
 
Як міну знайдуть - відразу в рай.
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Плохо хранили, судя по состоянию автомата.
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да уж....Майдан3 будет не с цветами. не зря авЗЕлин хочет в здание с вертолетной площадкой!
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лугандон стане раєм для чорних копачів з металодетекторами в майбутньому Схрон с "потерянным в боях" оружием нашли в заброшенной школе в зоне ООС - Цензор.НЕТ 6139
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не успеют, пецыны люди все тайники пометили путем задирания одной задней лапы.
тут даже к бабке не ходи==жадность победит осторожность
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Ну таки действительно то потеряно. в те года закапывали что бы сепары не взяли трофеем то . что не могли вынести и это не одиночные случаи в той неразберихе что была . а по выходу писать о закопанном это себе статью принимать. видно же по схованке что делалась в спешке .
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Закапывались и мины к миномётам и гранаты ящиками и снаряды . чё самое интересное если технику приходилось бросать то ни чё страшного но если перед этим её привёл в негодность то можно было заполучить порчу имущества и похер . что бросал
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Да ты прикалываешься. Это ж не партбилет и не радиостанция.
Что ж такое там произошло, что полный набор снаряжения на полтора солдата закопали, а не подорвали теми же 10ю (!) гранатами? Ну и даже по объёму это можно было унести в разгрузке и рюкзаке.
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Ты знаешь сколько на себя нагрузили в рюкзаки перед тем как выходить . что это тоже можно было играючи унести ? подрывать обозначая себя когда на соседней улице уже казаки ********** ?
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Хм
настолько много, что решили оставить противнику боевое оружие, офигительный набор боеприпасов и пбс? Да еще и успели закопать, но не успели заминировать.

Если коротко: кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - причину.
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когда рядом много врагов, а ты один и угроза попасть в плен, то уже человек думает о своей жизни, а не об играх в патриоты! и судить тут его нельзя... не известно, как сам бы поступил на его месте...
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Так и я не сужу, т.к. не знаю ситуации.
Если дело швах - стрелковое оружие не прячут, из него или отстреливаются, или бросают и бегут. Если стрелковое оружие прячут - значит на это было время, а значит можно было или унести, или привести в непригодное состояние.

имхо - прятали "на потом", скорее всего на продажу.
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это припрятано, чтобы не обвинили в "фашизме"! так оружие не прячут - ему уже хана, по фото! оно к использованию не пригодно, просто лежало в земле, еще и мочилось дождем, видимо! потому и напрашивается вывод - его просто "скинули"
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да уж....Майдан3 будет не с цветами. не зря авЗЕлин хочет в здание с вертолетной площадкой!
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Повезе Україні якщо він обійдеться без квітів " Гваздіка" , "Тюльпан" , "Квітник" .
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а вертолеты будут с противоракетами?
если даже бурштыноройки имеют пзрк
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Такая мелочь. Я помню новость была. Умудрились припрятать трофейную бронетехнику - БМП. 😉
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