 Схованку із "втраченою в боях" зброєю знайшли в покинутій школі в зоні ООС. ФОТО

Зброю зберігали в покинутій школі в одному із селищ Новоайдарського району Луганської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Співробітники СБУ, залучені до операції Об’єднаних сил, вилучили автомат Калашникова АК-74, два підствольні гранатомети, три гранати Ф-1, сім гранат РГД-5, сорок пострілів до ВОГ-25, 1220 патронів калібру 5.45 мм, глушник до автомата Калашникова. Арсенал направлено на експертизу", - йдеться в повідомленні.

Порушено провадження за ч. 1 ст. 413 Кримінального кодексу України (втрата військового майна).

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Загалом від початку року на території Луганської та Донецької областей СБУ вилучила з незаконного обігу майже 50 000 одиниць стрілецької зброї, боєприпасів, патронів і вибухових пристроїв, а також понад 15 кілограмів вибухівки, додали в пресслужбі.







