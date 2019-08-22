 Схованку із "втраченою в боях" зброєю знайшли в покинутій школі в зоні ООС. ФОТО

Зброю зберігали в покинутій школі в одному із селищ Новоайдарського району Луганської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Співробітники СБУ, залучені до операції Об’єднаних сил, вилучили автомат Калашникова АК-74, два підствольні гранатомети, три гранати Ф-1, сім гранат РГД-5, сорок пострілів до ВОГ-25, 1220 патронів калібру 5.45 мм, глушник до автомата Калашникова. Арсенал направлено на експертизу", - йдеться в повідомленні.
Порушено провадження за ч. 1 ст. 413 Кримінального кодексу України (втрата військового майна).
Загалом від початку року на території Луганської та Донецької областей СБУ вилучила з незаконного обігу майже 50 000 одиниць стрілецької зброї, боєприпасів, патронів і вибухових пристроїв, а також понад 15 кілограмів вибухівки, додали в пресслужбі.
тут даже к бабке не ходи==жадность победит осторожность
Что ж такое там произошло, что полный набор снаряжения на полтора солдата закопали, а не подорвали теми же 10ю (!) гранатами? Ну и даже по объёму это можно было унести в разгрузке и рюкзаке.
настолько много, что решили оставить противнику боевое оружие, офигительный набор боеприпасов и пбс? Да еще и успели закопать, но не успели заминировать.
Если коротко: кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - причину.
Если дело швах - стрелковое оружие не прячут, из него или отстреливаются, или бросают и бегут. Если стрелковое оружие прячут - значит на это было время, а значит можно было или унести, или привести в непригодное состояние.
имхо - прятали "на потом", скорее всего на продажу.
если даже бурштыноройки имеют пзрк