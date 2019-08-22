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Все про:Аваков (1211) МВС (1303) пам'ять (601)

 1671 правоохоронець загинув під час виконання службових обов'язків за роки незалежності, 25% з них - від початку АТО. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У МВС вшанували пам'ять працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків.

Церемонія вшанування пам'яті відбулася на Солом'янській площі столиці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації МВС України.

"Напередодні Дня незалежності України ми віддаємо шану правоохоронцям, які поклали власне життя, захищаючи права й свободи людей. Охоронці держави від військової агресії, відстоювачі незалежності та територіальної цілісності, справжні патріоти, які готові жертвувати своїм життям заради інших, заради країни. З сумом і повагою згадуємо наших з вами колег, чиї імена викарбувані тут, на меморіальних плитах", - сказав Арсен Аваков.

1671 правоохоронець загинув під час виконання службових обовязків за роки незалежності, 25% з них - від початку АТО 011671 правоохоронець загинув під час виконання службових обовязків за роки незалежності, 25% з них - від початку АТО 02

Міністр внутрішніх справ повідомив, що за роки незалежності України під час виконання службових обов’язків загинув 1671 правоохоронець. З початку проведення АТО на сході України загинули 455.

"Сьогодні ми вклоняємося матерям, вдовам, дітям правоохоронців, які віддали життя за справу боротьби зі злочинністю та військовою агресією. Мужність і самовідданість працівників внутрішніх справ: поліцейських, гвардійців, прикордонників, рятувальників назавжди стане прикладом самовідданого служіння своєму народові та зразком справжнього патріотизму. Це приклад для нашої молоді", - сказав міністр внутрішніх справ.

1671 правоохоронець загинув під час виконання службових обовязків за роки незалежності, 25% з них - від початку АТО 031671 правоохоронець загинув під час виконання службових обовязків за роки незалежності, 25% з них - від початку АТО 041671 правоохоронець загинув під час виконання службових обовязків за роки незалежності, 25% з них - від початку АТО 05

У боротьбі з російськими окупантами за територіальну цілісність України в зоні АТО/ООС загинули 455 працівники органів внутрішніх справ, 1920 поранено, 34 зникли безвісти, у 341 встановлено інвалідність, 1 полонений, 243 неповнолітні дитини залишилися без батька.

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1671 правоохоронець загинув під час виконання службових обовязків за роки незалежності, 25% з них - від початку АТО 06

Увічнили пам’ять загиблих колег й заступники міністра внутрішніх справ, керівництво Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, Державної прикордонної та міграційної служб, Національної академії внутрішніх справ, ветерани ОВС і рідні загиблих правоохоронців.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144195
 
 
 Топ коментарі
 
«Мусора - не люди!» (с) Арсен Аваков

лицемер 99 уровня 1671 правоохранитель погиб при исполнении служебных обязанностей за годы независимости, 25% из них - с начала АТО - Цензор.НЕТ 4871 1671 правоохранитель погиб при исполнении служебных обязанностей за годы независимости, 25% из них - с начала АТО - Цензор.НЕТ 3445 1671 правоохранитель погиб при исполнении служебных обязанностей за годы независимости, 25% из них - с начала АТО - Цензор.НЕТ 3849
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пишите правду до конца а сколько перешло на сторону врага?????????????
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я мєнтов не дуже того... тому любу інфу про них перевіряю.
скажу чесно брехня:
1671 від них 25%, або четверть--417,75
як мент може вмирати по частинам?
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«Мусора - не люди!» (с) Арсен Аваков

лицемер 99 уровня 1671 правоохранитель погиб при исполнении служебных обязанностей за годы независимости, 25% из них - с начала АТО - Цензор.НЕТ 4871 1671 правоохранитель погиб при исполнении служебных обязанностей за годы независимости, 25% из них - с начала АТО - Цензор.НЕТ 3445 1671 правоохранитель погиб при исполнении служебных обязанностей за годы независимости, 25% из них - с начала АТО - Цензор.НЕТ 3849
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Я против того, чтобы обсирать всех. Есть люди и Люди, и они во всех слоях общества, не зависимо от места службы, работы и жизни. Если среди погибших были Люди, то слава им и земля пухом, и не нужно уравнивать их с "мусорами" - мусор есть везде.
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я би з вами цілком міг погодитись, тільки за 70 років , хороших я бачив виключно у кіно
в житті знав тільки двох ,скажем так нейтральних, але вони не вислужили там всього строку--не витримали, все остально---просто гімно.
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У меня тоже нет положительного опыта, но надежда ещё не умела...
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пишите правду до конца а сколько перешло на сторону врага?????????????
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Этих скотов надо ставить к стенке, начиная от собакова и до последнего постового.
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