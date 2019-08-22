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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Миколаїв (361) ОДА (651) допомога (852) Антитерористична операція (4976)

 "Майданчик мрій": учасники АТО з Миколаєва, скориставшись допомогою ОДА, відкрили центр сімейного відпочинку. ФОТОрепортаж

Надання одноразової допомоги для започаткування власної справи учасникам антитерористичної операції, яка вже два роки поспіль діє на Миколаївщині, об'єднує учасників АТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Миколаївської ОДА, один з таких проєктів було урочисто презентовано в Корабельному районі Миколаєва в середу, 21 серпня.

Минулого року за підтримки Миколаївської облдержадміністрації родина Параскунів – Сергій (переможець обласного конкурсу на відкриття власної справи учасниками АТО 2018 року) та Антоніна розпочали родинний проєкт "Магазин щастя". Позитивні результати їхньої роботи надихнули на створення нового родинного проєкту - спільно із переможцем 2019 року Андрієм Коваленком родина Параскунів створила центр родинного відпочинку "Майданчик мрій".

Майданчик мрій: учасники АТО з Миколаєва, скориставшись допомогою ОДА, відкрили центр сімейного відпочинку 01

У відомстві зазначили, що Миколаївська область – єдина в Україні, де була започаткована та ефективно працює програма підтримки демобілізованих учасників антитерористичної операції. Упродовж 2 років з обласного бюджету Миколаївщини для надання одноразової допомоги на відкриття власної справи учасникам антитерористичної операції виділено кошти у розмірі 2 млн грн.

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Майданчик мрій: учасники АТО з Миколаєва, скориставшись допомогою ОДА, відкрили центр сімейного відпочинку 02

З 2018 року щороку в області оголошується конкурс проєктів серед учасників антитерористичної операції для надання одноразової допомоги для відкриття власної справи. Рекомендована вартість проєктів - у межах 50 тис грн. Допомога має єдиноразовий характер і є безповоротною.

Майданчик мрій: учасники АТО з Миколаєва, скориставшись допомогою ОДА, відкрили центр сімейного відпочинку 03

У 2018 році на конкурс надійшло 33 проєкти учасників антитерористичної операції, у 2019 році - 28 проєктів учасників антитерористичної операції. Проєкти надходили з усієї Миколаївщини. Галузі, які вони охоплюють, доволі різноманітні: металопереробна та деревообробна промисловість, ремонт побутової техніки, бджільництво, відкриття кав’ярні, монтаж електричних систем, вирощування птиці, косметологія, тренажерний зал, надання консалтингової допомоги, ремонтні роботи, вирощування зелені тощо.

Майданчик мрій: учасники АТО з Миколаєва, скориставшись допомогою ОДА, відкрили центр сімейного відпочинку 04

За результатами конкурсу впродовж 2 років у Миколаївській області власну справу відкрили 40 учасників антитерористичної операції.

Майданчик мрій: учасники АТО з Миколаєва, скориставшись допомогою ОДА, відкрили центр сімейного відпочинку 05
Майданчик мрій: учасники АТО з Миколаєва, скориставшись допомогою ОДА, відкрили центр сімейного відпочинку 06
Майданчик мрій: учасники АТО з Миколаєва, скориставшись допомогою ОДА, відкрили центр сімейного відпочинку 07
Майданчик мрій: учасники АТО з Миколаєва, скориставшись допомогою ОДА, відкрили центр сімейного відпочинку 08
Фото: Миколаївська ОДА / Facebook

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144194
 
   
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Я много раз уже говорил, что надо открывать станции юных техников. Это ещё эффективнее.
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