 "Майданчик мрій": учасники АТО з Миколаєва, скориставшись допомогою ОДА, відкрили центр сімейного відпочинку. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Миколаївської ОДА, один з таких проєктів було урочисто презентовано в Корабельному районі Миколаєва в середу, 21 серпня.

Минулого року за підтримки Миколаївської облдержадміністрації родина Параскунів – Сергій (переможець обласного конкурсу на відкриття власної справи учасниками АТО 2018 року) та Антоніна розпочали родинний проєкт "Магазин щастя". Позитивні результати їхньої роботи надихнули на створення нового родинного проєкту - спільно із переможцем 2019 року Андрієм Коваленком родина Параскунів створила центр родинного відпочинку "Майданчик мрій".

У відомстві зазначили, що Миколаївська область – єдина в Україні, де була започаткована та ефективно працює програма підтримки демобілізованих учасників антитерористичної операції. Упродовж 2 років з обласного бюджету Миколаївщини для надання одноразової допомоги на відкриття власної справи учасникам антитерористичної операції виділено кошти у розмірі 2 млн грн.

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З 2018 року щороку в області оголошується конкурс проєктів серед учасників антитерористичної операції для надання одноразової допомоги для відкриття власної справи. Рекомендована вартість проєктів - у межах 50 тис грн. Допомога має єдиноразовий характер і є безповоротною.

У 2018 році на конкурс надійшло 33 проєкти учасників антитерористичної операції, у 2019 році - 28 проєктів учасників антитерористичної операції. Проєкти надходили з усієї Миколаївщини. Галузі, які вони охоплюють, доволі різноманітні: металопереробна та деревообробна промисловість, ремонт побутової техніки, бджільництво, відкриття кав’ярні, монтаж електричних систем, вирощування птиці, косметологія, тренажерний зал, надання консалтингової допомоги, ремонтні роботи, вирощування зелені тощо.

За результатами конкурсу впродовж 2 років у Миколаївській області власну справу відкрили 40 учасників антитерористичної операції.









Фото: Миколаївська ОДА / Facebook