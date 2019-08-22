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Все про:пожежа (1762) Тернопільщина (189) ДСНС (2033)

 Вночі в Тернопільській області горіла школа: вогонь охопив 600 кв. м будівлі, жертв немає, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Вночі в с. Манаїв Зборівського району Тернопільської області горіла школа. Вогонь охопив 600 м.кв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Тернопільській області.

"22 серпня о 01:29 на пункт зв’язку 17-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу в приміщенні ЗОШ І-ІІ ступенів в с. Манаїв Зборівського району. На момент прибуття вогнеборців полум'я охопило частину другого поверху і горища школи, на площі близько 600 м.кв." - сказано в повідомленні.

Вночі в Тернопільській області горіла школа: вогонь охопив 600 кв. м будівлі, жертв немає, - ДСНС 01

Вже о 03:05 пожежу вдалося локалізувати, а о 6:35 горіння на площі 600 кв.м було повністю ліквідовано.

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"Під час гасіння пожежі врятовано будівлю школи. На місці пожежі загиблих та травмованих не виявлено", - сказано в повідомленні.

Вночі в Тернопільській області горіла школа: вогонь охопив 600 кв. м будівлі, жертв немає, - ДСНС 02

Вогнем знищено покриття школи, меблі та шкільний інвентар на площі 600 м.кв, пошкоджені стіни та стеля другого поверху будівлі на площі 250 м.кв. Загальна площа пожежі 600 м.кв.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Вночі в Тернопільській області горіла школа: вогонь охопив 600 кв. м будівлі, жертв немає, - ДСНС 03

Фото: пресслужба ДСНС

Довідка: будівля школи двохповерхова, стіни цегляні, перекриття дерев’яне, покриття шифер по дерев’яній обрешітці. В школі навчалося 35 дітей, найближча школа розташвоана в с. Перепельники, що на відстані 8 км від с. Манаїв.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144155
 
 
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"здание школы двухэтажное, стены кирпичные, перекрытие деревянное, покрытие шифер по деревянной обрешетке. В школе обучалось 35 детей, ближайшая действующая школа находится в с. Перепельники, что в 8 км от с. Манаев" - це і є причиною пожежі ? Так хочеться закрити нерентабельну школу ?
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35 детей в 11летке?.Какие знания и учителя?.Школа с пластиковыми окнами,большая,а детей -0.Обезлюдело село. Поминки по селу.
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