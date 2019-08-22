 Прикордонники Сумського загону припинили спробу незаконного переправлення парашутів із РФ в Україну, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

За даними відомства, інформацію про можливу протиправну діяльність завчасно отримав дільничний інспектор прикордонної служби. Тому можливий напрямок було посилено додатковими силами.

Невдовзі, патрулюючи ділянку державного кордону в районі населеного пункту Зноб-Трубчевське, прикордонний наряд виявив 10 пакунків. Вони були неподалік кордону.

Під час огляду правоохоронці виявили в них парашути серії С-5К (рятувальні). Товар намагалися незаконно перемістити з Росії в Україну. Також під час огляду прилеглої місцевості прикордонники спостерігали такі ж пакунки на території суміжної держави.

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Як зазначається, заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння протиправної діяльності, тривають.



Фото: пресслужба Держприкордонслужби

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