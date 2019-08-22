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Все про:Держприкордонслужба (2218) контрабанда (982)

 Прикордонники Сумського загону припинили спробу незаконного переправлення парашутів із РФ в Україну, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

21 серпня в межах проведення спеціальної прикордонної операції "Кордон-2019" прикордонники Сумського загону припинили спробу переміщення з Росії парашутів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

За даними відомства, інформацію про можливу протиправну діяльність завчасно отримав дільничний інспектор прикордонної служби. Тому можливий напрямок було посилено додатковими силами.

Прикордонники Сумського загону припинили спробу незаконного переправлення парашутів із РФ в Україну, - Держприкордонслужба 01

Невдовзі, патрулюючи ділянку державного кордону в районі населеного пункту Зноб-Трубчевське, прикордонний наряд виявив 10 пакунків. Вони були неподалік кордону.

Прикордонники Сумського загону припинили спробу незаконного переправлення парашутів із РФ в Україну, - Держприкордонслужба 02

Під час огляду правоохоронці виявили в них парашути серії С-5К (рятувальні). Товар намагалися незаконно перемістити з Росії в Україну. Також під час огляду прилеглої місцевості прикордонники спостерігали такі ж пакунки на території суміжної держави.

Також читайте: Власник "Мрії", яка постачала паливо для підрозділів ЧФ РФ, закликав Зеленського і Баканова втрутитися в ситуацію

Прикордонники Сумського загону припинили спробу незаконного переправлення парашутів із РФ в Україну, - Держприкордонслужба 03

Як зазначається, заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння протиправної діяльності, тривають.

Прикордонники Сумського загону припинили спробу незаконного переправлення парашутів із РФ в Україну, - Держприкордонслужба 04
Фото: пресслужба Держприкордонслужби

Також повідомлено взаємодіючі структури

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144146
 
   
 Топ коментарі
 
Прыгать с кацапским парашутом это какой-то наверно новый вид мега экстрима
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Это уже первый звоночек. Жаль ,что Зеленский пребывает в блаженной прострации и не понимает угрозы продвижения рос. армии и нового захвата наших территорий.
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Это уже первый звоночек. Жаль ,что Зеленский пребывает в блаженной прострации и не понимает угрозы продвижения рос. армии и нового захвата наших территорий.
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Нечего братский народ обворововать. Парашуты пригодятся еще для российских десантников?
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Может это мокши подбросили чтоб доверчивые парашютисты последний раз прыгнули...
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Заинтересовал контрабас! Необычностью. Первый раз о таком слышу. А кому он нужен, кто-нибудь в курсе? У меня, дилетанта, кроме предположения о возможной переделке и последующем использовании для морских аттракционов- ничего в башку не приходит.
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Подпольщики наделают их них тысячи кружевных женских трусиков. Они скрепу не удерживают. Прикордонники Сумського загону припинили спробу незаконного переправлення парашутів із РФ в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7313
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Это не военные парашюты, а спортивные... Надо быть абсолютным "долбаком", чтобы пользоваться подобной продукцией, от которой зависит жизнь, произведённой в России, где "Круглое" носят, а "квадратное" - катают..."
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Ага! Таки катают. Я ни разу на подобные попытки не отваживался, хотя точно помню, на побережье- квадратные, на прицепе у катеров!
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То, скорее всего, П-9-е... Вообще-то, прочитай : "Парашюты "крыло"... Там найдёшь, знакомое...
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Это спасательный парашют, там же написано и сфотографировано.
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А как ты определил "спасательность ", парашюта?
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А чем "спасательный" отличается от "замедляющего падение"?...
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Ты о парашютах или о понятиях? Если о понятиях - спасательный предназначен спасать, а замедляющий - замедлять. Если о парашютах - любой парашют замедляет падение. Нажми.
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Це працює служба постачальників МО, не заважайте....
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хахах а парашутах спрятались парашутисты)) гыыы Пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконной переправки парашютов из РФ в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2344
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Заменить на мешки с капустой и отправить дальше. Пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконной переправки парашютов из РФ в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7911
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пам"ятаю, при совку, коли була можливість скористатися списаними парашутами,
моя бабця, шила з них стицьові) сумки, замість авосек)), для продуктів і тд)))
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Прыгать с кацапским парашутом это какой-то наверно новый вид мега экстрима
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Штирлиц шел по улицам Берлина и ничто не выдавало в нем русского разведчика: ни рация за спиной, ни волочащийся сзади парашют.
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Да это же наша ДРГ Кровавого Пастора, Сени Кролика, Зоряна и Шкиряка после выполнения задания в Северодвинске возвращала в бухгалтерию своей в\ч парашюты на предъяву, а то вычтут из зарплаты.
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Насколько я помню, С-5 к это авиационные парашюты. Использовались в катапультных креслах (С- спасательный, К- катапультный).
Я то первые прыжки делал на Д-5, потом Д1-5у, потом на Т-4, далее ПО-9. Крайние уже на фирменных "Парафойлах".
Честно говоря нахер кому эти поджопные парашюты всрались, тем более без паспортов?
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