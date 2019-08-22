 "Дихати - питання життя і смерті": Запоріжжя вночі огорнув смог. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє паблік "Запоріжжя - місто екологічного лиха", передає Цензор.НЕТ.

"Дихати - питання життя і смерті, ніколи ще в тебе не було більш важливої ​​справи, ніж ця... Запоріжжя о 12 ночі #дышимглубже", - йдеться в повідомленні, до якого прикріплені фото міста, оповитого смогом.

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