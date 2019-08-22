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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Запоріжжя (513) смог (6) екологія (461)

 "Дихати - питання життя і смерті": Запоріжжя вночі огорнув смог. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі повідомляють про велику концентрацію диму і викидів у повітрі. Місто час від часу огортає смог.

Про це повідомляє паблік "Запоріжжя - місто екологічного лиха", передає Цензор.НЕТ.

"Дихати - питання життя і смерті, ніколи ще в тебе не було більш важливої ​​справи, ніж ця... Запоріжжя о 12 ночі #дышимглубже", - йдеться в повідомленні, до якого прикріплені фото міста, оповитого смогом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Масовий мор риби стався в річці Кам'янка під Кривим Рогом: місцеві жителі б'ють на сполох. ФОТОрепортаж

Дихати - питання життя і смерті: Запоріжжя вночі огорнув смог 01
Дихати - питання життя і смерті: Запоріжжя вночі огорнув смог 02
Дихати - питання життя і смерті: Запоріжжя вночі огорнув смог 03
Дихати - питання життя і смерті: Запоріжжя вночі огорнув смог 04
Дихати - питання життя і смерті: Запоріжжя вночі огорнув смог 05
Дихати - питання життя і смерті: Запоріжжя вночі огорнув смог 06
Дихати - питання життя і смерті: Запоріжжя вночі огорнув смог 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144141
 
   
 Топ коментарі
 
При Порошенко такого не было.
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А слабо лейтенанту Баканову послать своих псов на ахметовскую "Запорожсталь". В Кривом Рогу такого смога не бывает, но тем не менее Арселор Митал Стил постоянно кошмарят экологи
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Воздух отравлен , вода отравлена - всё это было в Запорожьё ещё и при коммуняках .
Так что , по-сути , ничего и не изменилось.
Просто вместо коммуняк бабки теперь загребает Ахметка , закрома Родины сменились закромами Ахметки , развитой социализм сменился клептократическим феодализмом , а так - всё по старому .
Народ ликует .
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А слабо лейтенанту Баканову послать своих псов на ахметовскую "Запорожсталь". В Кривом Рогу такого смога не бывает, но тем не менее Арселор Митал Стил постоянно кошмарят экологи
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Это экология от Порошенка и Гройсмана, который запретил проверки малого и среднего бизнеса, уничтожил санстанции и экологические проверки и дышите теперь чем хотите. А Зеленский и новая Рада пусть разбираются и садят этих идиотов за массовое отравление людей.
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Раніше як працювали заводи смог був завжди.
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Когда то проезжал на машине во время заката-облако над Запорожьем произвело самое гнетущее впечатление
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Только умственно неполноценное сообщество может гордиться уничтожением собственной среды обитания. Тем более, что выгоду от этого экологического беспредела получает кучка моральных уродов, проживающих отнюдь не в Запорожье, Мариуполе, Днепре, Каменском, Кривом Роге...
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А перед этим пафосным бредом слабоумные голосуют за клоунов у этих алигархов.
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Про що новина? Якщо писали її журналісти- то де розслідування? Які причини смогу? А почитати пабліки в соцмережах я й без ЦН можу. Непрофесійно.
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Предприятия ваших аферистов из зажиття должны зарабатывать своим хозяевам,они ваши - терпите и дышите глубже.
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Люди по привычке . по зарплате готовы жить на 10 - 15 лет меньше .а сколько таких городов ?
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а шо опять путен введи, очисти воздух?
запорожцы - вы там ето не то шо бы очень, но как бы и не первый раз...
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Не! На этот раз будет иное! На этот раз, весьма скоро, будет: "Беня приходи, Ахметку- выгоняй!". Вот увидите. Я это, со дня на день, в Мариуполе жду. И непременно дождусь!
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не надо так мрачно, хотя перспектив впереди я тоже не вижу....
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в Киеве это называется сезонная дымка...обычное явление
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Город под контролем у Ахметова . Даже не удивляет.
Ахметка купил Запорожсталь и сразу поверил все социальные программы на заводе , базы на море , строительство профилактория.
И никакой ФГИ на жто внимание не обращает
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Сорри - не поверил , А ПОХЕРИЛ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
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Він бізнес партнер Петра Олексійовича.
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а чем бот недоволен ?? это ж ахмет подельник твоего рошеновского божества, заплатив доляху мародеру вышел на новый уровень грабежа Украины
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и да ета - у тебя там де то цивири от ника отклеились - найди приклей взад к нику...
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То Богуслаєв добива страждальців;
--- Жилплоща сильно нада для китайців.
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ТАК ЦУКА БУСЛАЕВ , в период войны просит разрешение продать Мотор Сич китайцам. Нормально? И ни одна цука депутат не высказал протест ( ни старые ни новые) . И СБУ ТУПО НАБЛЮДАЕТ ЗА ЖТИМ ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ.
А китайцы - на самом деле кацапы
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Воооот! В Запорожье это не «экоцид», в Запорожье - ахметов, а дым от его заводов очень даже полезен. В отличие от того дыма, который выпускает индийский барыга Лакшми в крроге. Поэтому у бакановых к ахметову вопросов нет, а к индусам - много.
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Воздух отравлен , вода отравлена - всё это было в Запорожьё ещё и при коммуняках .
Так что , по-сути , ничего и не изменилось.
Просто вместо коммуняк бабки теперь загребает Ахметка , закрома Родины сменились закромами Ахметки , развитой социализм сменился клептократическим феодализмом , а так - всё по старому .
Народ ликует .
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Болт , вот вам и отличие ИНВЕСТОРА от банального бандюка. Инвестор Миттал вкладьівает миллиардьі в техперевооружение и реально снижает вредньіе вьібросьі в Кривом Роге , а Татарин умудряется по ночам отключать для єкономии газоочистку.
Кстати , наконец Запорожье приобрело современную передвижную газовую лабораторию для мониторинга, хотелось бьі узнать о первьіх результатах ее работьі.
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Ой открытие, на бабушкин домашний тел зафотали что то ночью))))) я живу в ЗП, это бывает...буряку ****** просто дать нужно)))
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В Запоре постоянний запах литейки...А тут на беду безветренная погода.
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Такие явления бывают при температурной инверсии в атмосфере, как во время знаменитого Лондонского смога. По хорошему, метеорологи должны оповещать о таких явлениях и заводы должны переводиться на режим минимальных выбрососов. Ну и оповещать людей с астмой и другими легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями для принятия профилактических мер.
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В Запорожье год тому назад вырубили сквер в САМОМ центре города - 600 деревьев, 2 га. При ПОЛНОМ попустительстве городских властей и мэра В.Буряка (ставленник дона Рината Ахметова), с благословения МинКульта (имею письменный ответ). . Кто вырубил? В.Кальцев - бизнесюк, недавно избранный депутатом ВР от Оккупационной платформы.
Вывод: жители Запророжья, проголосовавшите за Оккупационную платформу и Оппо блок, ТАК ВАМ, козлищам, и надо.
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Запорожье - заповедник гоблинов .
Во власти одно ворьё и моральные уроды .
Но народ ликует .
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За всіх не кажи, а тітшні тоді таки добряче наваляли!
https://www.youtube.com/watch?v=qvi5_E-fzDs
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В Запорожье Ахметов поставил на трубы фильтры, а Беня нет. Вот пусть теперь зебилы и нюхают, Зеля не будет звонить Баканову
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Баклан , у Коломойского на ЗФЗ єлектрометаллургия и ее вьібросьі рядом не стоят с "Запорожсталью" . Где вас набирают ?
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Запорожчане сначала нажрутся перед сном, а потом резко портится воздух.
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