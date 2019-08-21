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 Поліція Київщини затримала озброєну групу грабіжників елітних квартир. ФОТОрепортаж

В різні місця країни намагалися втекти від правосуддя жителі Києва. У затриманні банди брали участь працівники Управління карного розшуку поліції Київщини, спецпідрозділ КОРД, бійці полку поліції особливого призначення і слідчі-детективи. Спецоперація пройшла без застосування табельної вогнепальної зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації поліції Київської області.

У повідомленні зазначається: "Так, озброєна організована банда нападала на елітні помешкання громадян Київщини та інших регіонів. Погрожуючи власникам фізичною розправою, вони виносили гроші, сейфи з коштовностями, дорогоцінні речі.

Поліція затримала нападників в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання зловмисників, виявили та вилучили зброю, вибухівку та частково награбоване майна. Також у якості речового доказу вилучено автівку, на якій пересувались зловмисники. 

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Поліцією відкрито кримінальне провадження за ст. 257 (Бандитизм) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Нині вирішується питання про оголошення підозри затриманим чоловікам.

Також, продовжуються обшуки за місцем проживання нападників та місцем переховування награбованого майна".

Поліція Київщини затримала озброєну групу грабіжників елітних квартир 01
Поліція Київщини затримала озброєну групу грабіжників елітних квартир 02
Поліція Київщини затримала озброєну групу грабіжників елітних квартир 03
Поліція Київщини затримала озброєну групу грабіжників елітних квартир 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144101
 
   
 Топ коментарі
 
ЬІлітні не жалько, то всьо крадії.
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Якщо вони чистили квартири тої еліти, котра назвалась елітою після розгрому сивочолого , то це не грабіжники- це Робін Гуди ..
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ну по статістіке 73% пограбованих помешкань - це помешкання зебілів. Статистика річ упряма Полиция Киевщины задержала вооруженную группу грабителей элитных квартир - Цензор.НЕТ 3039
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Кінець епохи бідності . На справу вже з гранатометами холять, це рівень
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То є лише предмет, схожий на гранатомет так же, як і на авторучку. Поряд з предметом, схожим на сумку з виручкою.
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Якщо вони чистили квартири тої еліти, котра назвалась елітою після розгрому сивочолого , то це не грабіжники- це Робін Гуди ..
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ну по статістіке 73% пограбованих помешкань - це помешкання зебілів. Статистика річ упряма Полиция Киевщины задержала вооруженную группу грабителей элитных квартир - Цензор.НЕТ 3039
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По статістікє, в інтерпрітаціі одного сивочолого любітєля кохвєт і халяви, в Украііні тепер 8% иліти а всі інші бидло. Так шо із зебілами ви тут прогадали.
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Какато пофіг...
Кожаные куртки- 3, портсигары златыя -4..
Усьо наЖидо непасильным трудом..
Я Плакаль и Рыдаль..
😢
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Це там вісім зелених долярів конфіскували на останньому фото? Решту розбійники роздали вже бідним ( мусорам )!
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Бедность порождает бунт и преступления - Аристотель.
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Как всегда.. были бы простые владельцы, а не элитные , никто бы и не нашел , да и не искали бы толком....Ну нашли, а теперь как всегда куча судов, переносов процсса, отводы судей и по итогу оправдание.. ничего нового!
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отпустите их - это робингуды)))))))))))))))))))
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Скромнее надо жить, не выпячиваться и замки ставить попроще.
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Спасибо за зеленую травку на газоне! А то бы лежали в багнюке...
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Їх туди перенесли для гарного фото. Полиция Киевщины задержала вооруженную группу грабителей элитных квартир - Цензор.НЕТ 2243 а так напевно на асфальті валялися
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і лежать якось дивно..Не по зросту Полиция Киевщины задержала вооруженную группу грабителей элитных квартир - Цензор.НЕТ 359 На пєрвий і второй-поваляйсь!
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Петр Диброва 19fd0268 Спасибо за зеленую травку на газоне!
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За зелену траву спасіба Зєлєнському!
При Порошенку такого не було. Полиция Киевщины задержала вооруженную группу грабителей элитных квартир - Цензор.НЕТ 6636
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Ничёссе! Аж 8 долларов купюрами номиналом 1 из ылитных квартир поцупылы.
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Мусорам не отстегивали с каждой квартиры, инфа 300%
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Эпоха Порошенки - беспредел и грабеж. Осенью будет понятно, кто есть кто и сколько кому дадут. Обрадую порохососов. Петя вас сдаст первыми - бабло по ведомости получали, как при совке. За оскорбление действующего президента впаяют по гланды.
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