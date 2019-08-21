 Центр мінімізації митних платежів, через який з окупованих територій ввозилося вугілля під виглядом імпортного, ліквідовано на Луганщині. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.
У межах проведення операцій "Рубіж", "Бастіон" та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено групу осіб, які організували схему ввезення із тимчасово непідконтрольних територій вугілля під виглядом імпортного, занижуючи при цьому його митну вартість.
Для здійснення незаконної діяльності фігуранти створили низку підконтрольних підприємств-імпортерів та підприємств-нерезидентів, між якими укладали договори з ввезення на митну територію України вугілля нібито виробництва Російської Федерації за контрактоутримувачами країн ЄС. При цьому до митних органів подавали документи, у яких вказували недостовірні дані щодо походження, маркування, якості, вартості та країни виробництва вугілля, занижуючи його митну вартість, та, відповідно, ухиляючись від сплати митних платежів.
Таким чином, протягом 2018-2019 років за заниженими показниками якості та вартості на територію України було "імпортовано" вугілля на понад 100 млн грн.
За результатами обшуків, проведених у приміщеннях суб’єктів "центру", вилучено первинні бухгалтерські та реєстраційні документи, чорнові записи, печатки підконтрольних СГД (у т.ч. підприємств-нерезидентів).
Нині вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.
"Про ешелони з ************, які заходять з боку РФ, не писав тільки ледачий - інфраструктуру для їх доставки до лінії фронту люб'язно оплачує український громадянин", - зазначає депутат.
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Предприятия "Центрэнерго" силами фирмы "Нафта Форс" начали завозить уголь марки Т 0-50, согласно подписанному новому договору. И "официально" якобы закупают этот уголь в Кемерово, а отгружают с ООО ГОФ Прокопьевская", что само по себе является нонсенсом, ведь раньше у проклятых оккупантов уголь этих марок не покупали, обходясь добытым в Украине. Так с такими продажными "Слугами " оккупантов и сепаратистов -терористов а не "Слугами" украинского народа и до капитуляции скоро дойдём.....