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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Луганщина (1821) податкова міліція (1289) вугілля (239) ДФС (2296)

 Центр мінімізації митних платежів, через який з окупованих територій ввозилося вугілля під виглядом імпортного, ліквідовано на Луганщині. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Луганській області спільно з працівниками спецпідрозділу податкової міліції, які залучені до Операції об’єднаних сил, припинили діяльність центру мінімізації митних платежів, який обслуговував "імпорт" вугілля з тимчасово непідконтрольних територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

У межах проведення операцій "Рубіж", "Бастіон" та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено групу осіб, які організували схему ввезення із тимчасово непідконтрольних територій вугілля під виглядом імпортного, занижуючи при цьому його митну вартість.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Собівартість вугілля, видобутого на державних шахтах, становить 3966 грн/т, а вугілля з Колумбії та США коштує 1913 грн/т. ІНФОГРАФІКА

Для здійснення незаконної діяльності фігуранти створили низку підконтрольних підприємств-імпортерів та підприємств-нерезидентів, між якими укладали договори з ввезення на митну територію України вугілля нібито виробництва Російської Федерації за контрактоутримувачами країн ЄС. При цьому до митних органів подавали документи, у яких вказували недостовірні дані щодо походження, маркування, якості, вартості та країни виробництва вугілля, занижуючи його митну вартість, та, відповідно, ухиляючись від сплати митних платежів.

Таким чином, протягом 2018-2019 років за заниженими показниками якості та вартості на територію України було "імпортовано" вугілля на понад 100 млн грн.

За результатами обшуків, проведених у приміщеннях суб’єктів "центру", вилучено первинні бухгалтерські та реєстраційні документи, чорнові записи, печатки підконтрольних СГД (у т.ч. підприємств-нерезидентів).

Центр мінімізації митних платежів, через який з окупованих територій ввозилося вугілля під виглядом імпортного, ліквідовано на Луганщині 01
Центр мінімізації митних платежів, через який з окупованих територій ввозилося вугілля під виглядом імпортного, ліквідовано на Луганщині 02
Центр мінімізації митних платежів, через який з окупованих територій ввозилося вугілля під виглядом імпортного, ліквідовано на Луганщині 03
Центр мінімізації митних платежів, через який з окупованих територій ввозилося вугілля під виглядом імпортного, ліквідовано на Луганщині 04

Нині вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3144024
 
 
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28.05.2017 (no.pdf 2463) "Укрзалізниця" і "Укренерго" витратили в ОРДЛО 836 мільйонів гривень
"Про ешелони з ************, які заходять з боку РФ, не писав тільки ледачий - інфраструктуру для їх доставки до лінії фронту люб'язно оплачує український громадянин", - зазначає депутат.
Центр минимизацииЕсли звезды зажигаются и далее по тексту.Менять нужно Налоговый кодекс
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Гребаная соя, жрите пэтькин ротердам+, жрите, идиоты
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Це прокляті зебіли возили уголь!! При Порошенку такого не було!! Верніть нам Порошенку!!
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Ну так это и есть настоящий Роттердам+, купить у оккупатнов и продать как импортный.
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Новые руководители крупнейшей энергогенирирующей компании "Центрэнерго", поставленные командой украинофобов ЗЕбилов сразу после прихода экс-клоуна ..резидента к власти, тут же принялись за преступные схемы, связанные с закупкой угля у наших проклятых врагов -коллаборационистов. Продажные ЗЕбилы впёрли своего генерального директора "Центрэнерго" В.Потапенко. Директором по материально-техническому обеспечению компании стал его кум А.Уваров. Именно они и начали игнорировать закупку угля у украинских государственных шахт, которые находятся на подконтрольной Киеву территории. Вместо этого начали покупать уголь добытый из оккупированной проклятым кремлём бандитской резервации "лугандония - днр". Об этом уже вовсю хвастаются кровавые нелюди сепаратисты - террористы которые откровенно заявляют что вырученные бабки "укропов" тепеь идут на беспощадную войну с этими "укропами"
Предприятия "Центрэнерго" силами фирмы "Нафта Форс" начали завозить уголь марки Т 0-50, согласно подписанному новому договору. И "официально" якобы закупают этот уголь в Кемерово, а отгружают с ООО ГОФ Прокопьевская", что само по себе является нонсенсом, ведь раньше у проклятых оккупантов уголь этих марок не покупали, обходясь добытым в Украине. Так с такими продажными "Слугами " оккупантов и сепаратистов -терористов а не "Слугами" украинского народа и до капитуляции скоро дойдём.....
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