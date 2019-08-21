 Грузинів, які одержали громадянство України за участь в АТО, затримали за розбійний напад. ФОТОрепортаж

Про затримання повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.
"За зухвалий озброєний розбійний напад на будинок жителя Бориспільщини затримано банду іноземців! Поліцейська операція "Перехоплення" та незручності для учасників дорожнього руху, цілодобові оперативно-розшукові заходи та невідкладні слідчі дії, погоня за озброєними зловмисниками та блискавичне затримання! Саме так "відпочивали" на Київщині в суботу та неділю кримінальна поліція, слідчі, КОРД та поліцейські Бориспільського ВП", - написав він.
Видання "Грузія онлайн" повідомляє, що затримані - 43-річний Міріан Гочадзе, 41-річний Тенгіз Занадзе та 33-річний Леван Хуцішвілі.
Усі вони - колишні співробітники правоохоронних органів Грузії. Міріан Гочадзе до 2013 року був начальником загону спеціального призначення МВС і залишив Грузію після зміни влади. Тенгіз Занадзе також працював в органах МВС із 2004 по 2013 рік, а Леван Хуцішвілі, який працював у МВС із 2006 року, був начальником одного з управлінь у прикордонній поліції.
Після переїзду з Грузії всі троє брали активну участь у бойових операціях на Сході України, а останні кілька років займалися приватним бізнесом.
За даними "Грузія онлайн", на минулих вихідних вони проникли в будинок підприємця і, погрожуючи власнику вогнепальною зброєю, зв'язали його, після чого забрали з дому гроші та викрали належний йому автомобіль. Напад зловмисники спланували після того, як бізнесмен заборгував їм велику суму грошей, яку відмовлявся виплачувати.
При цьому Занадзе і Хуцішвілі вже не є громадянами Грузії. Їхні імена є в списку іноземців, які отримали українське громадянство 27 червня. Згідно з текстом указу президента, розміщеного на сайті глави держави, обидва є "особами, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України".
Но ведь это никак не оправдывает должников!
Посмотрите на ленте: что ни день - то муж жену, что она его, и почти всегда насмерть.
Ни за что людей кромсают, а если разобраться то причины то и не было толком...
Так что, я хоть и расист, но в данной статье национальность не имеет особого значения.
Дурня согласен, много людей вот так, за свои деньги, попадают)
Как говорится хочешь потерять друга, одолжи ему денег
У нас есть правоох органы? У нас есть нормальные суды?
Если идти законным методом - то это 2-5 лет судов, трат на адвокатов!
Еще докажи что должник брал кредит, за этот период все активы на жену (с которой разведется) не переписал!
Потом судись с бывш женой ! Еще 5 лет.... И можешь них-я не доказать!
Все это тупое блеяние про законные методы - это несут бред люди, которые не были в таких ситуациях.
Если тебе как коммерсу нужна большая сумма - ты или идёшь в банк, или идёшь к "браткам". Если идёшь к "браткам" - ты или лох, или настолько опасен, что "братков" защимят твои более крутые друзья.
Со стороны "братков" - если даёшь в долг коммерсу - ты или уверен, что задавишь его в случае чего, или ты сам лох.
Серьёзные люди, которые "крупную сумму денег" не сп*здили и не на дороге нашли, любые товарно-денежные отношения подкрепляют таким количеством бумажек, что шанс потерять деньги практически нулевой, разве что заёмщик сам из силовиков и суд будет на его стороне.
Чего серьёзные люди не делают - так это не врываются со стволами в дом и не угоняют машину, т.к. такими действиями они получат не деньги, а море проблем с ментами, судами и друзьями коммерса.
Щас просто лень искать! Но несколько очень серъезных людей имели проблемы из за рейдерского возврата долгов!
Кернес- первое что пришло..... А ведь не только он!
А тут вроде не тот случай. По крайней мере пока никто из людей с чинами не засветился.
https://ru.wiktionary.org/wiki/рецидивизм
Ты готов доказать что они уже по этой статье проходили?
треба знайти в себе мужність і відгородити котлети від мух.
а краще після відсидки викинути додому взад,
І третє чи є такі взаємини між боржниками і кредиторами дивиною?: Теж ні. Тому, що коли не працюють Суди (вважай держава) то говорить власна уяа про справедливість. І етнічне походження тут ні до чого. А Бандит Сороченко, котрий бив АТОшника і вихваляв Путіна кращий? Чим саме? Тим, що має українські а не грузинські корені?
І так, що Сороченко бандит, що ці грузини - бандити. Різниця лише в тому, що участь в АТО буде для них пом'якшуючою обставиною...
Но важно правильно квалифицировать данное преступление и действовать согласно закона.
- приобретение и использование огнестрела
- шантаж и вымогательство с угрозой причинения вреда для жизни и здоровья
- создание устойчивой криминальной группировки
и пр...
По сумме статей в нормальной стране, вроде США, эти носороги вполне могли сесть пожизненно.
Приехали они к должнику, а он говорит денег пока нет, возьмите пока машину) потом бьется головой об косяк, вызывает ментов и рассказывает страшную историю про бандитов с оружием ( жена свидетель)
А у грузинов на каждый ствол есть разрешение ( это не проблема если пройдете медкомиссию и проверку в мвд)
Вроде в АТО не то чтобы много платят, да и на родине они в МВД не генералами были.
К реальным словам Андрея Небитова
добавили левую информацию (из Грузии) с фамилиями
НО пипл хавает, аж за ушами трещит