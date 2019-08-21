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 Грузинів, які одержали громадянство України за участь в АТО, затримали за розбійний напад. ФОТОрепортаж

У Київській області затримали трьох колишніх співробітників МВС Грузії, які брали участь у бойових діях на сході України.

Про затримання повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

"За зухвалий озброєний розбійний напад на будинок жителя Бориспільщини затримано банду іноземців! Поліцейська операція "Перехоплення" та незручності для учасників дорожнього руху, цілодобові оперативно-розшукові заходи та невідкладні слідчі дії, погоня за озброєними зловмисниками та блискавичне затримання! Саме так "відпочивали" на Київщині в суботу та неділю кримінальна поліція, слідчі, КОРД та поліцейські Бориспільського ВП", - написав він.

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Видання "Грузія онлайн" повідомляє, що затримані - 43-річний Міріан Гочадзе, 41-річний Тенгіз Занадзе та 33-річний Леван Хуцішвілі.

Усі вони - колишні співробітники правоохоронних органів Грузії. Міріан Гочадзе до 2013 року був начальником загону спеціального призначення МВС і залишив Грузію після зміни влади. Тенгіз Занадзе також працював в органах МВС із 2004 по 2013 рік, а Леван Хуцішвілі, який працював у МВС із 2006 року, був начальником одного з управлінь у прикордонній поліції.

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Після переїзду з Грузії всі троє брали активну участь у бойових операціях на Сході України, а останні кілька років займалися приватним бізнесом.

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За даними "Грузія онлайн", на минулих вихідних вони проникли в будинок підприємця і, погрожуючи власнику вогнепальною зброєю, зв'язали його, після чого забрали з дому гроші та викрали належний йому автомобіль. Напад зловмисники спланували після того, як бізнесмен заборгував їм велику суму грошей, яку відмовлявся виплачувати.

Грузинів, які одержали громадянство України за участь в АТО, затримали за розбійний напад 06Грузинів, які одержали громадянство України за участь в АТО, затримали за розбійний напад 07

Читайте: Зеленський спростив отримання громадянства для політбіженців з РФ та іноземців - захисників України

При цьому Занадзе і Хуцішвілі вже не є громадянами Грузії. Їхні імена є в списку іноземців, які отримали українське громадянство 27 червня. Згідно з текстом указу президента, розміщеного на сайті глави держави, обидва є "особами, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України".

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Грузинів, які одержали громадянство України за участь в АТО, затримали за розбійний напад 09



Грузинів, які одержали громадянство України за участь в АТО, затримали за розбійний напад 10

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143975
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленскій здєсь савсєм ні прі чьом Грузин, получивших гражданство Украины за участие в АТО, задержали за разбойное нападение - Цензор.НЕТ 6156 єто усьо проїскі парахаскотов
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Надо определится, либо они бандиты, либо свой долг выбивали?
Два эти понятия, между собой не вяжутся.
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Армян защищает грузин в Украине, новый анекдот. Выбивать свой или чужой это в любом случае ПРЕСТУПЛЕНИЕ в Украине. Хотите беспредел? Валите домой.
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я акцентировал на непорядочности должника, а у кредитора у каждого свои способы и свои "планки". Каждый из них сам для себя решает - преступить ему закон или нет.
Но ведь это никак не оправдывает должников!
Посмотрите на ленте: что ни день - то муж жену, что она его, и почти всегда насмерть.
Ни за что людей кромсают, а если разобраться то причины то и не было толком...
Так что, я хоть и расист, но в данной статье национальность не имеет особого значения.
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В чотирьох озброєні калашами це по-чоловічому ? Як колишні правоохоронці мали б вигадати якийсь розумний спосіб, а не у війнушку бавитися
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А с чем обращаться в органы? Что одолжил денег знакомому, а он морозится и говорит не чего не брал и отдавать не чего не буду?
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Як колишні менти могли б з нашими ментами відшукати якийсь спосіб. Заява була б потрібна чисто формально. Принаймні мали б в відмазку для суду. А так, таку дурню утнули. Хреново бути ідіотами !
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Потерпевший тогда и на наших ментов заяву накатал)
Дурня согласен, много людей вот так, за свои деньги, попадают)
Как говорится хочешь потерять друга, одолжи ему денег
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Не смешите меня.....
У нас есть правоох органы? У нас есть нормальные суды?
Если идти законным методом - то это 2-5 лет судов, трат на адвокатов!
Еще докажи что должник брал кредит, за этот период все активы на жену (с которой разведется) не переписал!
Потом судись с бывш женой ! Еще 5 лет.... И можешь них-я не доказать!
Все это тупое блеяние про законные методы - это несут бред люди, которые не были в таких ситуациях.
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Это коммент несерьёзного человека.

Если тебе как коммерсу нужна большая сумма - ты или идёшь в банк, или идёшь к "браткам". Если идёшь к "браткам" - ты или лох, или настолько опасен, что "братков" защимят твои более крутые друзья.

Со стороны "братков" - если даёшь в долг коммерсу - ты или уверен, что задавишь его в случае чего, или ты сам лох.

Серьёзные люди, которые "крупную сумму денег" не сп*здили и не на дороге нашли, любые товарно-денежные отношения подкрепляют таким количеством бумажек, что шанс потерять деньги практически нулевой, разве что заёмщик сам из силовиков и суд будет на его стороне.

Чего серьёзные люди не делают - так это не врываются со стволами в дом и не угоняют машину, т.к. такими действиями они получат не деньги, а море проблем с ментами, судами и друзьями коммерса.
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БРЕХНЯ!
Щас просто лень искать! Но несколько очень серъезных людей имели проблемы из за рейдерского возврата долгов!
Кернес- первое что пришло..... А ведь не только он!
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А это как раз из категории "сам из силовиков". Когда люди из власти - мвд - суда - даже зачуханного горисполкома н.п. Нижняя Пердь начинают грызню - закон курит в стороне и решают связи.
А тут вроде не тот случай. По крайней мере пока никто из людей с чинами не засветился.
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Тупе бекання як раз в тих, хто виправдовує колишнього мусора, який займається резидивізмом і саме через цю дурню готовий чісти за грати. Як колишні менти могли б з нашими ментами відшукати якийсь спосіб. Заява була б потрібна чисто формально. Принаймні мали б відмазку для суду. А так, таку дурню утнули
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Ты за базаром то следи!
https://ru.wiktionary.org/wiki/рецидивизм

Ты готов доказать что они уже по этой статье проходили?
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Мусора не люди. Забрати назад громадянство і відправити на батьківщину. В нас тут свого бидла вистачає
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точно!!!охрінелі грузіни!!!гроші хочуть повернуть...навіщо їм ті гроші,забрати пашпорти і хай в АТО повертаються...і в загалі,усіх,хто хоче борги повернути,усіх в АТО!!!Треба писати президенту пітіцію,шоб прийняли такий закон...
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Ти нормальне ? Пропонуєш влаштовувати бантизм за найліпшої нагоди, як на паРаші ? Через таку ментальність в Україні досі панують бандитські поняття. І до чого тут АТО ? Згріб все до купи. Може вже тре навчитися вітділяти мух від котлет ?
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судити ,як простого громадянина, ніяких скачух. ніяких пом'якшень за участь в ато.
треба знайти в себе мужність і відгородити котлети від мух.
а краще після відсидки викинути додому взад,
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Ну хоть звания "Героя Украины" не раздаёт, как порох
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Они работали в НОВОЙ РЕФОРМИРОВАННОЙ полиции Грузии, которой все так хвастались?
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Скоро приїжджих бандитів,буде ще більше.
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А кто то удивлен? Нормальный человек в другую страну воевать не поедет.. он будет сидеть дома с семьей, ходить на работу и растить своих детей.. так что все эти *добровольцы* такие же как и по другую сторону большей частью обычный криминал.
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А они что какие то особые..? Русских много по обе стороны конфликта я не за первых и не за вторых если что..
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Ти трішки не розумієш чому вони втекли з Грузії. Все дуже просто; вони причетні до тих репресій, що творив там Саакашвілі.
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Ті, хто виправдовує грузинів, - 100% гопота! Бо лише тупі бидло-гопи можуть бути переконаними, що борг з людини можна вибивати такими способами (якщо цей борг взагалі був)...
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По-перше затримані - громадяни України. По друге чи є їм виправдання? НІ!
І третє чи є такі взаємини між боржниками і кредиторами дивиною?: Теж ні. Тому, що коли не працюють Суди (вважай держава) то говорить власна уяа про справедливість. І етнічне походження тут ні до чого. А Бандит Сороченко, котрий бив АТОшника і вихваляв Путіна кращий? Чим саме? Тим, що має українські а не грузинські корені?
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Ви впевнені, що вони подавали до суду?
І так, що Сороченко бандит, що ці грузини - бандити. Різниця лише в тому, що участь в АТО буде для них пом'якшуючою обставиною...
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Совершению преступлений, оправдания нет.
Но важно правильно квалифицировать данное преступление и действовать согласно закона.
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а чего тут квалифицировать:

- приобретение и использование огнестрела
- шантаж и вымогательство с угрозой причинения вреда для жизни и здоровья
- создание устойчивой криминальной группировки
и пр...
По сумме статей в нормальной стране, вроде США, эти носороги вполне могли сесть пожизненно.
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А если вот такой вариант:
Приехали они к должнику, а он говорит денег пока нет, возьмите пока машину) потом бьется головой об косяк, вызывает ментов и рассказывает страшную историю про бандитов с оружием ( жена свидетель)
А у грузинов на каждый ствол есть разрешение ( это не проблема если пройдете медкомиссию и проверку в мвд)
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Послушаем Михо.Тот разъяснит.К полици доверия нет.
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ст.УК - бандитизм . А выбивали они долг , или просто захотели поживиться , уже роли не играет . Грузинів, які одержали громадянство України за участь в АТО, затримали за розбійний напад - Цензор.НЕТ 147 .
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То це презЕ роздає громадянсво злочинцям, чи це прзЕ кидає за грати героїв? Зебіли, чекаю пояснень
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Чогоб це? Зеленський давав громадянство за участь в АТО. То, що потім людина стала злочинцем вже інша справа. Так само злочинцем може стати українець будь якої національності. За злочин будуть відповідати за українським законом.
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Пофіг. За ВСЕ несе відповідальність ЗЕ !!!
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Этим демократические страны отличаются от махрового совка, где за все аспекты жизни отвечает Вождь
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Вобще если в Украине кто то задолжал кому то, нет механизма возврата долга, в судах ничего не добьетесь, даже если будет расписка. Что б отбить кровные нужно доказать что он шахрай, но это нереально если он задолжал только вам. Остается либо так, либо в лес.
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А откуда у грузин - участников АТО "крупная сумма денег", чтоб давать в долг предпринимателям в чужой стране?
Вроде в АТО не то чтобы много платят, да и на родине они в МВД не генералами были.
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компенсации получили по потере здоровья...
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А, ти, не знаєш звідки гроші беруться.Одні життя кладуть, а інші, мільйони в кишеню, спитай у кості грішина, тобто семена семенченка...
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а что беня своим титушкам мало платит, что те пошли на свои хлеба?)))
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Грузини вчинили правильно з хотродупим бізником.
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Грузины это примерно . что и дамбасяне . Во время войны все воры бежали в Грузию и с тех пор там сплошное по понятиям . больше всего воров законников именно из грузин и эти мрази уголовные другого не приемлют . Кусюка вспоминаете бежавшего в Москву . а это те же грузинские кусюки бежавшие к нам
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ОЧЕРЕДНОЙ ФЕЙК!!!!!!!!!!!
К реальным словам Андрея Небитова
добавили левую информацию (из Грузии) с фамилиями
НО пипл хавает, аж за ушами трещит
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Так он их кинуть решил правильно грузини сделали жаль попались
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Так для цього є суди, звертайтеся. А, може це брехня, що якийсь фермер, вирішив кинути цвіт грузинської правоохоронної системи міхо?
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Лишнее тому подтверждение , кто идёт в мусора ))))))
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Це,мабудь, друг міхо допоміг. Цікаво, чому грузинські правоохоронці, стають українськими бандюками?
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Чувак взял деньги у грузин,а потом их же и посадил вместе с ментами.Я все правильно понял?
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