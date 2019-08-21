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 Події, Київські новини, Фоторепортаж
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 Стрілянина в центрі Києва: чоловік заступився за підлітків і зазнав вогнепального поранення в руку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці встановлюють деталі інциденту, внаслідок якого киянин дістав вогнепальне поранення руки. Працівники поліції впродовж години затримали зловмисників. Тривають слідчі дії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"До поліції вчора ввечері надійшло повідомлення про те, що на вулиці Івана Мазепи чути постріли. На виклик виїхали екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

На місці події правоохоронці поспілкувалися зі свідками та очевидцями, а також із потерпілим. Попередньо встановлено, що двоє невідомих звинувачували двох підлітків у зґвалтуванні неповнолітньої. Перехожий, який помітив конфлікт, вирішив вступитися за підлітків, унаслідок чого між учасниками події розпочалася штовханина: при цьому один зі зловмисників вистрілив чоловіку в руку", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що після того, як пролунали постріли, невідомі зникли з двору на авто "Сузукі".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уночі біля станції метро "Голосіївська" в Києві сталася стрілянина: госпіталізовано трьох чоловіків, - поліція. ВIДЕО

У столиці відразу ввели оперативний план "Перехоплення", тож на пошуки орієнтували всі наряди поліції, і вже за годину працівники полку поліції особливого призначення №1 зупинили авто в Подільському районі столиці і затримали трьох осіб. Це - місцеві мешканці, 1998, 1996 і 1978 років народження. Їх затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Стрілянина в центрі Києва: чоловік заступився за підлітків і зазнав вогнепального поранення в руку 01

На місці події, де пролунали постріли, правоохоронці виявили пістолет, попередньо – травматичний, та дев’ять патронів до нього. Окрім цього, під час огляду машини, у якій перебували фігуранти, правоохоронці вилучили одну стріляну гільзу і дві бити.

За цим фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Стрілянина в центрі Києва: чоловік заступився за підлітків і зазнав вогнепального поранення в руку 02

Правоохоронці проводять слідчі дії з усіма учасниками конфлікту, зокрема перевіряють достовірність про зґвалтування неповнолітньої.

Стрілянина в центрі Києва: чоловік заступився за підлітків і зазнав вогнепального поранення в руку 03
Фото: Відділ комунікації поліції Києва

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143945
 
 
 Топ коментарі
 
понаїхало сепарів-переселенців...
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а українською зможеш повторити, кацапьонок? )))
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андрюша, а ти заспокоївся ?
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не надо провокаций ************ ты паРашинская.
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а українською зможеш повторити, кацапьонок? )))
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подпись ставится не в конце предложения, а в конце текста. Исправься, поставь слово кацапьонок после дужок. Бу-га-га.
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Судя по Вашей подписи, Вы - Сергей Лавров, в девичестве Калантарян.
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То, что в тюрьмах свободных мест много, не радует, а настораживает.
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Так они наехали на подростков, чтобы капусту срубить, или действительно было изнасилование?
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"правоохранители изъяли одну стреляную гильзу и две биты"

У нас унікальна країна - практично ніхто не грає в бейсбол, зате у всіх спортмагазинах повно бейсбольних біт, і продажі їх лише ростуть.
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если раньше халиганка была руками,ну иногда и ногами то сейчас с ножами и как минимум резиновые пули - результаты просто страшные ,чем неуверенней в себе и истеричней чел тем он быстрее стрелает или ножом начинает махать - безумие
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