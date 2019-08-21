EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Пожежа в готелі в Одесі Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, Фоторепортаж
  1593  7
Матеріали за темою:
Все про:армія (2543) будівництво (409) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (46) ЗСУ (323)

 Ремонт та облаштування військового містечка 128-ї ОГШБр на Закарпатті завершиться в грудні. ФОТОрепортаж

Реконструкція і будівництво на території військового містечка № 13 у Мукачеві першого цілісного комплексу в ЗСУ може завершитися в грудні цього року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в мережі Facebook 128-ї ОГШБр "Закарпатський легіон".

"Невдовзі під замком Паланок повстане перший у ЗСУ цілісний комплекс (а не окремі будівлі) для військовослужбовців, який включатиме: три казарми (одна з них покращеного планування); житловий будинок на 41 квартиру; сучасні їдальню, центр дозвілля (клуб), учбовий корпус, фізично-оздоровчий комплекс та спортивний майданчик", - йдеться в повідомленні.

Особливий акцент під час будівництва робиться на приміщення фізичної підготовки. Передбачені гімнастичний зал, ринг, майданчик для кросфіту у фізично-оздоровчому комплексі та спеціальна розроблена у бригаді смуга перешкод на спортивному майданчику.

"Військовослужбовці бригади матимуть змогу зустріти Новий рік у новій та сучасній домівці. Маємо надію, що змін у фінансуванні проєкту не відбудеться, і вже у грудні цього року за планом будівництво буде завершене", - зазначили в пресслужбі бригади.

Нагадаємо, що цього року Міністр оборони України Степан Полторак кілька разів особисто відвідав та проконтролював хід будівництва містечка. Також Полторак повідомив, що в 2019 році на ремонт і облаштування Мукачівського військового госпіталю буде виділено 45 млн грн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїнів 128-ї ОГШБр, які повернулися на ротацію з Донбасу, урочисто зустріли в Мукачеві: за час перебування в зоні ООС бригада втратила 11 військовослужбовців. ФОТОрепортаж

Ремонт та облаштування військового містечка 128-ї ОГШБр на Закарпатті завершиться в грудні 01
Ремонт та облаштування військового містечка 128-ї ОГШБр на Закарпатті завершиться в грудні 02
Ремонт та облаштування військового містечка 128-ї ОГШБр на Закарпатті завершиться в грудні 03
Ремонт та облаштування військового містечка 128-ї ОГШБр на Закарпатті завершиться в грудні 04
Ремонт та облаштування військового містечка 128-ї ОГШБр на Закарпатті завершиться в грудні 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143940
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
95 теж далеченько, але "повстанці" чогось сцуться від неї.
 показати весь коментар
 
 
Вважаю, що така нерухомість має бути у власності міноборони. Військові мають право жити в ньому пожиттєво, і після виходу на пенсію, але не мають права продавати і здавати в оренду. Тоді така нерухомість буде не цікава для командирів.
 показати весь коментар
 
 
Ремонт и оборудование военного городка 128-й ОГШБр на Закарпатье завершится в декабре

===============
Неправда! Порох обікрав армію..Зубожіння...Усі солдати голі босі.
 показати весь коментар
 
 
неправда! Петро Олексійович ще й зараз допомагає армії своїми коштами! )))
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору