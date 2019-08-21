 Ремонт та облаштування військового містечка 128-ї ОГШБр на Закарпатті завершиться в грудні. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в мережі Facebook 128-ї ОГШБр "Закарпатський легіон".

"Невдовзі під замком Паланок повстане перший у ЗСУ цілісний комплекс (а не окремі будівлі) для військовослужбовців, який включатиме: три казарми (одна з них покращеного планування); житловий будинок на 41 квартиру; сучасні їдальню, центр дозвілля (клуб), учбовий корпус, фізично-оздоровчий комплекс та спортивний майданчик", - йдеться в повідомленні.

Особливий акцент під час будівництва робиться на приміщення фізичної підготовки. Передбачені гімнастичний зал, ринг, майданчик для кросфіту у фізично-оздоровчому комплексі та спеціальна розроблена у бригаді смуга перешкод на спортивному майданчику.

"Військовослужбовці бригади матимуть змогу зустріти Новий рік у новій та сучасній домівці. Маємо надію, що змін у фінансуванні проєкту не відбудеться, і вже у грудні цього року за планом будівництво буде завершене", - зазначили в пресслужбі бригади.

Нагадаємо, що цього року Міністр оборони України Степан Полторак кілька разів особисто відвідав та проконтролював хід будівництва містечка. Також Полторак повідомив, що в 2019 році на ремонт і облаштування Мукачівського військового госпіталю буде виділено 45 млн грн.

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