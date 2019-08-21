 Сьогодні в Києві попрощаються з померлим волонтером і ветераном АТО Ігорем Тіторенком (Антип Глимов). ФОТО

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав Народний Герой України Анатолій Адамовський, передає Цензор.НЕТ.

"19 серпня пішов з життя (через зупинку серця) Ігор Тіторенко (Ontipiy Petrovich Glymov), 1978 р.н. (40 років), 11 БТРО "Київська Русь". ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ! Допомогти: 5168 7551 0184 4310, Тiторенко Дмитро", - повідомив він.

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Церемонія прощання з ветераном Ігорем Тіторенком відбудеться сьогодні об 11:00 на Байковому кладовищі Києва біля крематорію.

"Ми забираємо тіло о 10.00 на Запорожця, потім - Байкове, потім Теплий, ламповий. Прощатися будемо там", - повідомив Сергій Огородник.

Ігор Тіторенко. Позивний - Антип Петрович Глимов. До війни серйозно захоплювався військовою історією, зокрема історією стрілецької зброї. Реконструктор. На фронт пішов добровольцем, 19.07.14 р., майстер стрілецької зброї служби РАО 11 БТРО Київська Русь, брав участь у боях в р-ні Дебальцевого. Узимку 14/15 був бійцем-добровольцем аеророзвідки, воював у р-ні ДАП. Усю війну займався питаннями камуфляжу. Сам розробляв патерни і наносив їх на техніку та зброю. Понад 50 робіт - джипи, вантажівки, бронеавтомобілі, МТЛБ, Шилки. Фарбував автомати, снайперські гвинтівки, кулеметні верстати. Створив "Бібліотеку Батьки Махно" - збірник повчань зі стрілецької справи, настанов з ремонту тощо, що стосуються стрілецької зброї. У міру сил і можливостей усі п'ять років війни допомагав фронту. УБД і нагород не мав.







