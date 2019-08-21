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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Львівщина (931) сільське господарство (95) Національна гвардія (568) АЧС (7)

 Нацгвардію залучили до боротьби зі спалахом африканської чуми свиней на Львівщині. ФОТОрепортаж

Із 19 серпня 2019 року поблизу села Кавське Стрийського району, де 16 серпня було зафіксовано падіж поголів'я у зв’язку із наявністю збудника африканської чуми свиней (АЧС), з метою проведення карантинно-обмежувальних заходів на ветеринарно-поліцейських постах залучили військовослужбовців Національної гвардії України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії

"На дорогах на в’їзді до епізоотичного осередку, на виконання рішення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії для запобігання розповсюдження збудника АЧС, нацгвардійці цілодобово несуть службу на постах разом із працівниками поліції та за участю працівників управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Нині в районі залучені всі сили для недопущення розповсюдження африканської чуми свиней", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На великій свинофермі на Львівщині виявили африканську чуму свиней

Нацгвардію залучили до боротьби зі спалахом африканської чуми свиней на Львівщині 01
Нацгвардію залучили до боротьби зі спалахом африканської чуми свиней на Львівщині 02
Нацгвардію залучили до боротьби зі спалахом африканської чуми свиней на Львівщині 03
Нацгвардію залучили до боротьби зі спалахом африканської чуми свиней на Львівщині 04
Нацгвардію залучили до боротьби зі спалахом африканської чуми свиней на Львівщині 05
Нацгвардію залучили до боротьби зі спалахом африканської чуми свиней на Львівщині 06
Нацгвардію залучили до боротьби зі спалахом африканської чуми свиней на Львівщині 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143931
 
 
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Це усе добре. Але чуму не зупинити якщо продовжувати контакти з кацапстанм☹️
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Лучше бы их привлекли к борьбе с восточными свиньями....
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краще їх притягнути до боротьби з рузькаю чумою в Україні...
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А главного свынопотама проверили? Может он и является источником распространения чумы?
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То есть свиней из заражённого района не выпускать они могут, а подсвинков типа Гонтарёвой и Вовка-нет?
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Цілком з Вами згоден. Просто комусь вигідно придушити розвиток свинараства в цьому регіоні, бо не продається потрібне "м'ясо"
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"Нацгвардию привлекли к борьбе со вспышкой африканской чумы свиней на Львовщине." - и что, они задержат и обезвредят распространителей вируса африканской чумы?
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