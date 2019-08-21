 Нацгвардію залучили до боротьби зі спалахом африканської чуми свиней на Львівщині. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії

"На дорогах на в’їзді до епізоотичного осередку, на виконання рішення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії для запобігання розповсюдження збудника АЧС, нацгвардійці цілодобово несуть службу на постах разом із працівниками поліції та за участю працівників управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Нині в районі залучені всі сили для недопущення розповсюдження африканської чуми свиней", - йдеться в повідомленні.

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