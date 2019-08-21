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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:виставка (155) СБУ (4651) прапор (190)

 У СБУ відкрилася виставка історичних прапорів і бойових знамен України. ФОТОрепортаж

У Києві з нагоди Дня Державного Прапора та 28-ї річниці Незалежності України в СБУ відкрилася виставка історичних прапорів і бойових знамен, що символізують боротьбу українців за незалежність нашої держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під час заходу, який відбувся в Центрі культури і мистецтв Служби безпеки, була представлена ​​унікальна колекція експонатів Національного музею історії України.

У СБУ відкрилася виставка історичних прапорів і бойових знамен України 01

"Сьогодні ми вшановуємо український прапор, який є священним оберегом, символом непереможності та єдності нашого народу", – зауважив під час відкриття виставки заступник Голови Служби Олександр Карпенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Місцеві патріоти підняли прапор України в окупованому Судаку на знак пам'яті за 4 загиблими на Донбасі українськими воїнами, - радник голови Херсонської ОДА Ковальов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У СБУ відкрилася виставка історичних прапорів і бойових знамен України 02

Також представники Галузевого державного архіву СБУ ознайомили присутніх з матеріалами архівної кримінальної справи 1966 року стосовно українців, які підняли синьо-жовте знамено над державною установою та були засуджені тоталітарним режимом.

У СБУ відкрилася виставка історичних прапорів і бойових знамен України 03

Генеральний директор Національного музею історії України Тетяна Сосновська провела для учасників заходу короткий екскурс і розповіла про походження та шлях кожного експонату представленої колекції.

У СБУ відкрилася виставка історичних прапорів і бойових знамен України 04

Довідка. Для відвідувачів виставка працюватиме з 20 до 29 серпня на другому поверсі Центру культури та мистецтв Служби безпеки України (м. Київ, вул. Ірининська, 6).

У СБУ відкрилася виставка історичних прапорів і бойових знамен України 05
Фото: пресслужба СБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143924
 
   
 Топ коментарі
 
А червоно-чорного стяга бояться.
Прикро. І не добре.
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Ці прапори повинні бути в АП чи ОП чи ЗЕофісі, а не пінгвіни чи дошки з розлитими фарбами, там повинен панувати дух державності а не квартального балагану
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А червоно-чорного стяга бояться.
Прикро. І не добре.
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Ці прапори повинні бути в АП чи ОП чи ЗЕофісі, а не пінгвіни чи дошки з розлитими фарбами, там повинен панувати дух державності а не квартального балагану
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то ж зовсім не твоє собаче діло, які там картини і що там повинно бути
у тебе на дверях висить прапор України?
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ну у меня над столом висит . я уже имею право высказывать свое мнение ? или еще какое требование нужно выполнить ? там дом в жовто-блакитний покрасить или татуху в форме трезубца набить ? ты хамло ЗЕленое с какого перепугу решил что имеешь право указывать кому есть дело а кому нет ?
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В канторі зебєні їх бояться як вогню, патамушта членомкомандуючий по роялю бігун від армії.
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Это будет считаться надруганием над флагом.
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Що поробиш чо ЗЕторчку більше за прапор пінгвіни подобаються. Значить символ ЗЕкоманди буде пінгвін.
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Два человека которым Зеленский дал гражданство Украины 2 месяца назад, задержаны полицией после ограбления дома.
(C)
@donikroman
🤔😱
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Виходить що ОУН, УПА не боролись за державність України. Ось результат приходу до влади криворізької шпани.
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"Українці традиційно називають свій прапор «жовто-блакитним» - сказуються гени поколінь. На мові геральдики (науки про герби) та вексилології (науки про прапори) це значить, що жовтий колір є головним (тому в описі прапору він називається першим по черзі, зображується вгорі) а блакитний є допоміжним (тому називається другим, зображується внизу прапора і використовується на гербі як тло).
Нинішній прапор України називається синьо-жовтим, тому верхня його половина є синьою (головний колір), а нижня - жовтою (допоміжний колір). Тому, згідно з законами геральдики, на державному гербі мав би зображатися синій Тризуб на жовтому тлі. Проте в дійсності ми маємо жовтий Тризуб на синьому тлі - і це вірно. Але тоді головний, жовтий колір має бути угорі нашого прапору, а не навпаки."
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Наше знамено жовто блакитне а не синьо жовте. З синьо жовтим ми ще довго будемо об єктом а не суб єктом світової політики.Запитайте у геральдистів....чи правильне у нас знамено.. Будете здивовані...Та й Майдан проходив не під синьо - жовтим..а під жовто- блакитним знаменом.
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