 В офіційному Марші Гідності на День Незалежності візьмуть участь 350 військовослужбовців. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на інформагентство Міністерства оборони "Армія Inform".

"Цьогоріч в урочистостях візьмуть участь понад 350 військовослужбовців із Сухопутних військ, Сил спеціальних операцій, Десантно-Штурмових військ, Військово-Морських Сил, Військово-Повітряних Сил, ветерани АТО/ООС", - сказав заступник начальника управління морально-психологічного забезпечення командування Сухопутних військ полковник Сергій Нагорний.

У марші візьмуть участь тільки ті, хто відзначився на службі або має відомчі чи державні нагороди. Окремою "коробкою" промарширують ветерани, відзначені бойовими нагородами за участь в АТО/ООС.

Також нарівні з чоловіками в розрахунку ЗСУ візьмуть участь дві жінки-військовослужбовці. Вони йтимуть у "коробці" Сухопутних військ.

"Хода Гідності відрізнятиметься новим форматом. Замість традиційного військового параду з демонстрацією бойової техніки й авіації - мінімальна кількість військових і відмова від показу арсеналу озброєнь", - повідомляє "Армія Inform".

При цьому сценарій дійства "не визначений заздалегідь, а коригується на ходу", - уточнили в інформагентстві.

Завтра на злітній смузі заводу Антонова відбудеться масштабна репетиція за участю всіх членів військових і інших формувань.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24 серпня в столиці відбудуться офіційний Марш Гідності, в якому візьмуть участь представники влади, та народний Марш захисників з участю ветеранів АТО і ООС.

Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський заявив, що параду на День Незалежності на Хрещатику цього року не буде. 300 млн гривень, які могли б піти на його проведення, виплатять як премії військовослужбовцям, пообіцяв глава держави.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав українців вийти 24 серпня на парад, щоб ушанувати подвиг українських героїв.

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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв шукати кошти, яких вистачило б і на проведення параду, і на виплати військовослужбовцям. Але в підсумку 15 липня Зеленський підписав указ про святкування Дня Незалежності, який не передбачає проведення параду.

30 липня глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що замість параду на День Незалежності відбудеться Хода гідності - "захід у європейському стилі".