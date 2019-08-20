 В офіційному Марші Гідності на День Незалежності візьмуть участь 350 військовослужбовців. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на інформагентство Міністерства оборони "Армія Inform".
"Цьогоріч в урочистостях візьмуть участь понад 350 військовослужбовців із Сухопутних військ, Сил спеціальних операцій, Десантно-Штурмових військ, Військово-Морських Сил, Військово-Повітряних Сил, ветерани АТО/ООС", - сказав заступник начальника управління морально-психологічного забезпечення командування Сухопутних військ полковник Сергій Нагорний.
У марші візьмуть участь тільки ті, хто відзначився на службі або має відомчі чи державні нагороди. Окремою "коробкою" промарширують ветерани, відзначені бойовими нагородами за участь в АТО/ООС.
Також нарівні з чоловіками в розрахунку ЗСУ візьмуть участь дві жінки-військовослужбовці. Вони йтимуть у "коробці" Сухопутних військ.
"Хода Гідності відрізнятиметься новим форматом. Замість традиційного військового параду з демонстрацією бойової техніки й авіації - мінімальна кількість військових і відмова від показу арсеналу озброєнь", - повідомляє "Армія Inform".
При цьому сценарій дійства "не визначений заздалегідь, а коригується на ходу", - уточнили в інформагентстві.
Завтра на злітній смузі заводу Антонова відбудеться масштабна репетиція за участю всіх членів військових і інших формувань.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24 серпня в столиці відбудуться офіційний Марш Гідності, в якому візьмуть участь представники влади, та народний Марш захисників з участю ветеранів АТО і ООС.
Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський заявив, що параду на День Незалежності на Хрещатику цього року не буде. 300 млн гривень, які могли б піти на його проведення, виплатять як премії військовослужбовцям, пообіцяв глава держави.
Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав українців вийти 24 серпня на парад, щоб ушанувати подвиг українських героїв.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв шукати кошти, яких вистачило б і на проведення параду, і на виплати військовослужбовцям. Але в підсумку 15 липня Зеленський підписав указ про святкування Дня Незалежності, який не передбачає проведення параду.
30 липня глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що замість параду на День Незалежності відбудеться Хода гідності - "захід у європейському стилі".
Колись історики напишуть, що у ці дні кілька порядних людей серед журналістів могли змінити історію. Але не знайшлось жодного. #**********
Хотя грузины с криминалом - это пол беды. Вот когда русне нараздаёт гражданство...
это они о военном параде ? или о польке?
Т.е. чистый КАРДЕБАЛЕТ(((
а вот гей-парад... это таки шествие...
поэтому как бы и чтобы не пытались сделать по-новому, по-своему и
через... и хрен знает как по-веселее, по-зрелищнее и еще как-то там... - парад останется парадом, какое б убогое им не ... режиссировало (я имел ввиду бадоева)))) а вы что хотели подумать))))
поэтому... не хрен было выделываться, чтоб потом все равно вернуться к понятному параду.. а вот после него... хоть шоу, хоть концерт, хоть кордебалет!!!
Слава славной Украине !!!
Третий день не могу подобрать челюсть от новости, что парад будет режиссировать чувак, снимавший клипики для любительницы Путина Лены Темниковой, резидента ватного "Камеди Клаб" Артура Пирожкова, для лица российского евровидения Сережи Лазарева и для Аниты Цой. Аниты, порт май френч, Цой. Жены пресс-секретаря Лужкова. В 2016 году. Уже два года как идет война. Снимает ей клипики. В России.
А теперь будет ставить парад в Киеве.
Я в такой степени аухевания нахожусь все эти три дня, что, кажется, впервые в своей жизни не могу найти слов.
Я совершенно не понимаю, в каком мире они живут.
Это какая-то совсем отдельная, параллельная, какая-то своя Вселенная с Артурами Пирожковыми, лигами, камедями и **** по роялю. Которым они теперь будут ставить парад.
Да что ж за ******** кабаре-то...
Ваш Дед Ванга - лох педальный.
Он в самом обдолбаном укурочном бреду не мог предположить такого *******.
Эй, ребят. Придите в себя. Вы что, реально считаете, что на балет попали? Что между армией страны, воюющей за независимость, и Леной, *****, Темниковой - нет никакой разницы?
Вы уничтожаете смыслы - вы понимаете это?
Очнитесь. Астанавитесь.
Спокойной ночи.
ЗЫ: Он еще и Полине Гагариной клипы снимал.
В 2018 году.
"В 2018 году зарегистрирована как доверенное лицо Владимира Путина[25], в ходе президентских выборов 2018 года вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в его поддержку[26].
В 2018 году была доверенным лицом кандидата в мэры в Москвы Сергея Собянина[27].
С 2018 года - член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству".
****** ж ты ****** по голове-то, а...
ЗЫЫ: Ну и Стасу Пьехе. В 2016.
"6 февраля 2012 года был официально зарегистрирован как доверенное лицо кандидата в Президенты РФ, Председателя Правительства РФ Владимира Путина[15].
В августе 2015 года по рекомендации одесской обладминистрации Стасу Пьехе отказали во въезде на Украину. Как отмечено на официальном сайте одесской ОГА это было сделано «из-за его поддержки оккупации Крыма и оголтелой пропутинской пропаганды»[16].
В 2018 году был доверенным лицом кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина[17]".
У меня всё.
Якщо адмін потре - поставлю зірочки.
Ось так і з порохоботами-не зрубаєш-москаль аркаша скаже:"Ми же братья"