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 Суспільство
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Все про:День Незалежності (249) парад (158)

 В офіційному Марші Гідності на День Незалежності візьмуть участь 350 військовослужбовців. ФОТО

На плацу Окремого президентського полку відбулося перше тренування військовослужбовців ЗС України в тому складі, в якому 24 серпня вони йтимуть Майданом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на інформагентство Міністерства оборони "Армія Inform".

"Цьогоріч в урочистостях візьмуть участь понад 350 військовослужбовців із Сухопутних військ, Сил спеціальних операцій, Десантно-Штурмових військ, Військово-Морських Сил, Військово-Повітряних Сил, ветерани АТО/ООС", - сказав заступник начальника управління морально-психологічного забезпечення командування Сухопутних військ полковник Сергій Нагорний.

В офіційному Марші Гідності на День Незалежності візьмуть участь 350 військовослужбовців 01

У марші візьмуть участь тільки ті, хто відзначився на службі або має відомчі чи державні нагороди. Окремою "коробкою" промарширують ветерани, відзначені бойовими нагородами за участь в АТО/ООС.

В офіційному Марші Гідності на День Незалежності візьмуть участь 350 військовослужбовців 02

Також нарівні з чоловіками в розрахунку ЗСУ візьмуть участь дві жінки-військовослужбовці. Вони йтимуть у "коробці" Сухопутних військ.

"Хода Гідності відрізнятиметься новим форматом. Замість традиційного військового параду з демонстрацією бойової техніки й авіації - мінімальна кількість військових і відмова від показу арсеналу озброєнь", - повідомляє "Армія Inform".

В офіційному Марші Гідності на День Незалежності візьмуть участь 350 військовослужбовців 03

При цьому сценарій дійства "не визначений заздалегідь, а коригується на ходу", - уточнили в інформагентстві.

Завтра на злітній смузі заводу Антонова відбудеться масштабна репетиція за участю всіх членів військових і інших формувань.

В офіційному Марші Гідності на День Незалежності візьмуть участь 350 військовослужбовців 04

Читайте також: Формування делегацій у регіонах для виїзду до Києва на День Незалежності покликане допомогти тим, хто хоче "приєднатися до урочистостей", - Офіс президента

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24 серпня в столиці відбудуться офіційний Марш Гідності, в якому візьмуть участь представники влади, та народний Марш захисників з участю ветеранів АТО і ООС.

Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський заявив, що параду на День Незалежності на Хрещатику цього року не буде. 300 млн гривень, які могли б піти на його проведення, виплатять як премії військовослужбовцям, пообіцяв глава держави.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав українців вийти 24 серпня на парад, щоб ушанувати подвиг українських героїв.

Дивіться також: "Ми хочемо додати трохи видовищності", - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко. ФОТОрепортаж

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв шукати кошти, яких вистачило б і на проведення параду, і на виплати військовослужбовцям. Але в підсумку 15 липня Зеленський підписав указ про святкування Дня Незалежності, який не передбачає проведення параду.

30 липня глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що замість параду на День Незалежності відбудеться Хода гідності - "захід у європейському стилі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143913
 
   
 Топ коментарі
 
Зебеня, ти ж казав, що парада не буде, а тільки хода зеклоунів. А тут вже намалювались військові... Так це наступна твоя брехня. Але зедебіли схавають і це...
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ЗЕленский единственный в мире главнокомандующий, который боится свою армию.
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Ходу відкриватиме членомкомандуючий не лісапєті.
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Hattifattener (25%)‏ @hatifnatowie 8 часов назад

Колись історики напишуть, що у ці дні кілька порядних людей серед журналістів могли змінити історію. Але не знайшлось жодного. #**********
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В такому разі в багатьох країнах совок.
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А 5-ий соевий Анал буде разом з жопоблоками,чи окремо?
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Питали у Пітера-рясного,каже що не він,але детектор буде там проходити.От і сумніви від того,бо брехло пожиттєве.
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Ходу відкриватиме членомкомандуючий не лісапєті.
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5 копійок Значить так і є.Зараз взагалі ліві хочуть в сюди зробити совок,так що все ходиться. В официальном Шествии Достоинства на День независимости примут участие 350 военнослужащих - Цензор.НЕТ 7870
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Так для того и давали гражданство ублюдкам, что бы они потом убивали украинцев и все списывали на граданский конфликт.
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Советники по культуре - они такие.

Хотя грузины с криминалом - это пол беды. Вот когда русне нараздаёт гражданство...
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Зебеня, ти ж казав, що парада не буде, а тільки хода зеклоунів. А тут вже намалювались військові... Так це наступна твоя брехня. Але зедебіли схавають і це...
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абсолютно верно подмечено - у Зеленского наблюдается полное отсутствие стратегических планов. одни жалкие попытки экспромта.
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А что даст парад???? Понимаю, что Россия сильнее Украины, но имея такое оружие как у России Украина нанесла бы удар по России. Потому что, оно бы было обречено к мировой войне между странами. Все дело в ментальности. Мне бы очень хотелось бы что Украина до конца бы завершила бы строительство Противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" как оружие реального сдерживания России. И этот ПРК "Нептун" должен быть нацелен на "шхуны" которые стоят в Крым. И в случае резких движений топить
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сценарий действа "не определен заранее, а корректируется на ходу"

это они о военном параде ? или о польке?
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Коректують на ходу також вилупки мінстеця-вони не маршируватимуть на Святі окремою колоною,щоб не спалитися
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Тебе аланчик бадоев уже мрпарадные стринги выдал? Продефилируешь походкой "от бедра"?
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О Мишике Питерковом не спрашивай-там тыкало пока не выросло за 20 лет -слыхал,как языком ляпал у ГБР
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Салаутдин Це щоб москалів насмішити,та й не тільки москалів.Бо про це напишуть різні видання у світі.
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Покажут, как правильно ходить
Т.е. чистый КАРДЕБАЛЕТ(((
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А самое важное, что покажут куда "правильно" идти
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ЗЕленский единственный в мире главнокомандующий, который боится свою армию.
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шествие военнослужащих - это уже парад
а вот гей-парад... это таки шествие...
поэтому как бы и чтобы не пытались сделать по-новому, по-своему и через... и хрен знает как по-веселее, по-зрелищнее и еще как-то там... - парад останется парадом, какое б убогое им не ... режиссировало (я имел ввиду бадоева)))) а вы что хотели подумать))))
поэтому... не хрен было выделываться, чтоб потом все равно вернуться к понятному параду.. а вот после него... хоть шоу, хоть концерт, хоть кордебалет!!!
Слава славной Украине !!!
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А они что капитулянты, по приказу , или может за 1 - 2 штуки гр. сребреников для Иуд.
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А Пітер-ряса буде в хрестному ході з адептами секти "Свідки покращення"?
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Аркадий Бабченко

Третий день не могу подобрать челюсть от новости, что парад будет режиссировать чувак, снимавший клипики для любительницы Путина Лены Темниковой, резидента ватного "Камеди Клаб" Артура Пирожкова, для лица российского евровидения Сережи Лазарева и для Аниты Цой. Аниты, порт май френч, Цой. Жены пресс-секретаря Лужкова. В 2016 году. Уже два года как идет война. Снимает ей клипики. В России.
А теперь будет ставить парад в Киеве.
Я в такой степени аухевания нахожусь все эти три дня, что, кажется, впервые в своей жизни не могу найти слов.
Я совершенно не понимаю, в каком мире они живут.
Это какая-то совсем отдельная, параллельная, какая-то своя Вселенная с Артурами Пирожковыми, лигами, камедями и **** по роялю. Которым они теперь будут ставить парад.
Да что ж за ******** кабаре-то...
Ваш Дед Ванга - лох педальный.
Он в самом обдолбаном укурочном бреду не мог предположить такого *******.
Эй, ребят. Придите в себя. Вы что, реально считаете, что на балет попали? Что между армией страны, воюющей за независимость, и Леной, *****, Темниковой - нет никакой разницы?
Вы уничтожаете смыслы - вы понимаете это?
Очнитесь. Астанавитесь.
Спокойной ночи.

ЗЫ: Он еще и Полине Гагариной клипы снимал.
В 2018 году.
"В 2018 году зарегистрирована как доверенное лицо Владимира Путина[25], в ходе президентских выборов 2018 года вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в его поддержку[26].
В 2018 году была доверенным лицом кандидата в мэры в Москвы Сергея Собянина[27].
С 2018 года - член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству".
****** ж ты ****** по голове-то, а...
ЗЫЫ: Ну и Стасу Пьехе. В 2016.
"6 февраля 2012 года был официально зарегистрирован как доверенное лицо кандидата в Президенты РФ, Председателя Правительства РФ Владимира Путина[15].
В августе 2015 года по рекомендации одесской обладминистрации Стасу Пьехе отказали во въезде на Украину. Как отмечено на официальном сайте одесской ОГА это было сделано «из-за его поддержки оккупации Крыма и оголтелой пропутинской пропаганды»[16].
В 2018 году был доверенным лицом кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина[17]".
У меня всё.
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Ведана, чому не запікселили ненормативщину? Самі ж знаєте, що буде? Хоча шкода, бо влучно все сказано.
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Я просто скопіювала з фб.
Якщо адмін потре - поставлю зірочки.
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на взлетке КБ "Антонова"" -должен быть на Ан-12- скромный боевичок..
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Куме,навіщо ви берізку рубаєте? Така молоденька, а ви її геть! - Ой, куме, серце кров'ю обливається, але прийдуть москалі, побачать і скажуть: "Родіна"
Ось так і з порохоботами-не зрубаєш-москаль аркаша скаже:"Ми же братья"
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Здравия всем! Что то напомнило старый добрый фильм Гладиатор! Приторианцы- э о не Армия, это охрана императора! Так и полк Президента Украины! Но кто то же должен Зе команду охранять, телохранители сами не справятся, нац гвардия тоже, она будет занята Зебильным народом! Вообще то конечно плевок страшный ,именно военным! Такое простить нельзя, я бы не простил! В душе я бы тоже делал все, ведь присяга дается не президенту а Народу Украины. Это как в том рассказе про праведников- если есть хотя бы один представитель народа , то за него стоит умирать!
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