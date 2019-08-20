 Кіберполіція затримала організатора групи, що викрала з банківських рахунків українців 1,5 млн гривень. ФОТОрепортаж

Працівники Придніпровського управління кіберполіції спільно з детективами поліції Дніпропетровщини під процесуальним керівництвом прокуратури області, викрили учасників злочинної групи у викраденні коштів з банківських рахунків громадян України, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції. Зазвичай жертвами обману ставали вчителі, працівники медустанов, різноробочі, тому у своїх схемах використовували саме їхні зарплатні картки.

Працівники кіберполіції за участю служби безпеки АТ "Альфа-Банк" встановили: до складу групи входило четверо мешканців Кривого Рогу. Організатором була 40-річна жінка, яка створила всю злочинну схему і координувала дії виконавців.

За її схемою, всі факти викрадення коштів були пов'язані з деактивацією роботи SIM-карти фінансового номера клієнтів банку (номер, який прив'язують до банківського рахунку для перевірки і проведення операцій). Персональні дані громадян для створення дубліката SIM-картки зловмисники вибирали переважно з соціальних мереж (прізвище, ім'я, дата народження, близькі контакти, телефон тощо).

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Маючи всю необхідну інформацію, спільники створювали дублікати, за допомогою яких і отримували доступ до банківських рахунків потерпілих. А система віддаленого керування рахунками надавала їм дозвіл на проведення банківських операцій без відома власників.

За попередніми даними, злочинними діями групи завдано збитків близько 1,5 млн гривень. Більшу частину отриманих грошей зловмисники програвали в різних онлайн-казино і на спортивних ставках.

Для зручності і швидкої координації дій, вони навіть орендували офіс у Кривому Розі. Пізніше в офісі, квартирі учасників групи і їхніх автомобілях поліцейські провели одночасно вісім санкціонованих обшуків. Вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, понад тисячу дублікатів SIM-карт, близько сотні банківських карток, зброю і чорнові записи.

Слідчі кваліфікували подію за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) КК України. Двох підозрюваних затримали в порядку статті 208 КПК України. Їм обрано запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави. Вирішується питання про оголошення підозри їхнім спільникам.









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