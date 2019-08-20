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 Кіберполіція затримала організатора групи, що викрала з банківських рахунків українців 1,5 млн гривень. ФОТОрепортаж

Для управління банківськими рахунками і викрадення коштів зловмисники використовували мобільні номери, прив'язані до банківських рахунків громадян. Попередня сума збитків - 1,5 млн гривень. Організатору та його співучаснику вже оголошено про підозру.

Працівники Придніпровського управління кіберполіції спільно з детективами поліції Дніпропетровщини під процесуальним керівництвом прокуратури області, викрили учасників злочинної групи у викраденні коштів з банківських рахунків громадян України, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції. Зазвичай жертвами обману ставали вчителі, працівники медустанов, різноробочі, тому у своїх схемах використовували саме їхні зарплатні картки.

Працівники кіберполіції за участю служби безпеки АТ "Альфа-Банк" встановили: до складу групи входило четверо мешканців Кривого Рогу. Організатором була 40-річна жінка, яка створила всю злочинну схему і координувала дії виконавців.

За її схемою, всі факти викрадення коштів були пов'язані з деактивацією роботи SIM-карти фінансового номера клієнтів банку (номер, який прив'язують до банківського рахунку для перевірки і проведення операцій). Персональні дані громадян для створення дубліката SIM-картки зловмисники вибирали переважно з соціальних мереж (прізвище, ім'я, дата народження, близькі контакти, телефон тощо).

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Маючи всю необхідну інформацію, спільники створювали дублікати, за допомогою яких і отримували доступ до банківських рахунків потерпілих. А система віддаленого керування рахунками надавала їм дозвіл на проведення банківських операцій без відома власників.

За попередніми даними, злочинними діями групи завдано збитків близько 1,5 млн гривень. Більшу частину отриманих грошей зловмисники програвали в різних онлайн-казино і на спортивних ставках.

Для зручності і швидкої координації дій, вони навіть орендували офіс у Кривому Розі. Пізніше в офісі, квартирі учасників групи і їхніх автомобілях поліцейські провели одночасно вісім санкціонованих обшуків. Вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, понад тисячу дублікатів SIM-карт, близько сотні банківських карток, зброю і чорнові записи.

Слідчі кваліфікували подію за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) КК України. Двох підозрюваних затримали в порядку статті 208 КПК України. Їм обрано запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави. Вирішується питання про оголошення підозри їхнім спільникам.

Кіберполіція затримала організатора групи, що викрала з банківських рахунків українців 1,5 млн гривень 01

Кіберполіція затримала організатора групи, що викрала з банківських рахунків українців 1,5 млн гривень 02
Кіберполіція затримала організатора групи, що викрала з банківських рахунків українців 1,5 млн гривень 03
Кіберполіція затримала організатора групи, що викрала з банківських рахунків українців 1,5 млн гривень 04
Кіберполіція затримала організатора групи, що викрала з банківських рахунків українців 1,5 млн гривень 05

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Кіберполіція затримала організатора групи, що викрала з банківських рахунків українців 1,5 млн гривень 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143910
 
 
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А ахмєтафа..кернеса...труху і соєфава ротердама..нє задержала ..Бо зе бєня епоха..
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На порошенко в США открыли дела, а знаете за что? Он украл деньги американских налогоплательщиков. Нет, я хочу чтобы вы подключили все знания истории, осознали основы американской ментальности, ценности прав человека, и что для американцев это значит. А потом вспомнили "Спасти рядового Райана" и другие шедевры американского патриотизма. Ладно кино, вспомните что совсем недавно чтобы освободить незаконно задержанного американца в Турции, конгресс, сенат, Белый Дом, вводят санкции против огромной страны. Ещё раз. Вся правительственная машина США вводит санкции против целой большой важной на востоке страны. ЗА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА..
А теперь произнесите, Порошенко украл деньги АМЕРИКАНСКИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ.
Скажите звучит?
Поэтому Сэм Кислин приехал собрать доказательную базу на преступления этого клептомана, и поверьте он соберет.
Кіберполіція затримала організатора групи, що викрала з банківських рахунків українців 1,5 млн гривень - Цензор.НЕТ 176
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Сэм Кислин бывший одессит. Таких Кремль покупает с потрохами.
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82-х летний Сем Кислин запустил "распятого мальчика".
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где харчеваться будешь? Или думаешь петрусь тебя с зоны нанимать будет?
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наверно все таки в чмоскву инкогнито... типа Кокорин...
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Первое интервью дал конечно "Страна.ua". Кому ж ещё. Всё схвачено.
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Семен (Сэмюэль) Захарович (Зусович) Кислин ("Сэм") - заведующий шикарным гастрономом (во времена совка), который был в Одессе на углу Дерибасовской и Преображенской.
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