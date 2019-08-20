 Введення в експлуатацію оновлених КПВВ "Каланчак" і "Чонгар" заплановано на 15 листопада, - Херсонська ОДА. ФОТОрепортаж

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Херсонської ОДА.

Зазначається, що КПВВ "Чонгар" влітку щодня перетинають 6-7 тис осіб, в інші періоди року - 2,5-3 тис. Зараз на об'єкті налагоджена робота медичного пункту, куди, за словами лікарів, люди звертаються щодня. У зв'язку зі значною відстанню від КПВВ до "нуля", під час спілкування з Юрієм Гусєвим люди висловили потребу в налагодженні перевезень, особливо літніх людей та осіб з маленькими дітьми.

Завершено роботи з розробки проекту для будівництва тимчасових контрольно-пропускних пунктів "Каланчак" і "Чонгар". Розпочато роботи з винесення земельних ділянок на Чонгарі, а потім такі ж роботи здійснюватимуться щодо Каланчака.

У сервісних зонах планується побудувати центри надання адміністративних послуг, для цього необхідно запроектувати проведення якісного зв'язку на КПВВ.

ДП "Укрінтеравтосервіс" вже оголосило проведення відкритих торгів із закупівлі робіт у вказаних об'єктах.

Введення в експлуатацію контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Каланчак" і "Чонгар" на адміністративній межі з тимчасово окупованою АР Крим заплановано 15 листопада.

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Фото: khoda.gov.ua