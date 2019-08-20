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 Суспільство
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Все про:Крим (7320) ОДА (647) Херсон (263) КПВВ (35) Гусєв Юрій (4)

 Введення в експлуатацію оновлених КПВВ "Каланчак" і "Чонгар" заплановано на 15 листопада, - Херсонська ОДА. ФОТОрепортаж

Питання облаштування пунктів в'їзду-виїзду "Каланчак" і "Чонгар" і початку проведення будівельних робіт голова обласної державної адміністрації Юрій Гусєв підняв під час міжвідомчої наради, яка відбулася на території КПВВ.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Херсонської ОДА.

Зазначається, що КПВВ "Чонгар" влітку щодня перетинають 6-7 тис осіб, в інші періоди року - 2,5-3 тис. Зараз на об'єкті налагоджена робота медичного пункту, куди, за словами лікарів, люди звертаються щодня. У зв'язку зі значною відстанню від КПВВ до "нуля", під час спілкування з Юрієм Гусєвим люди висловили потребу в налагодженні перевезень, особливо літніх людей та осіб з маленькими дітьми.

Завершено роботи з розробки проекту для будівництва тимчасових контрольно-пропускних пунктів "Каланчак" і "Чонгар". Розпочато роботи з винесення земельних ділянок на Чонгарі, а потім такі ж роботи здійснюватимуться щодо Каланчака.

У сервісних зонах планується побудувати центри надання адміністративних послуг, для цього необхідно запроектувати проведення якісного зв'язку на КПВВ.

ДП "Укрінтеравтосервіс" вже оголосило проведення відкритих торгів із закупівлі робіт у вказаних об'єктах.

Введення в експлуатацію контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Каланчак" і "Чонгар" на адміністративній межі з тимчасово окупованою АР Крим заплановано 15 листопада.

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Введення в експлуатацію оновлених КПВВ Каланчак і Чонгар заплановано на 15 листопада, - Херсонська ОДА 01
Введення в експлуатацію оновлених КПВВ Каланчак і Чонгар заплановано на 15 листопада, - Херсонська ОДА 02
Введення в експлуатацію оновлених КПВВ Каланчак і Чонгар заплановано на 15 листопада, - Херсонська ОДА 03
Фото: khoda.gov.ua

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143907
 
 
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И каждому кто с Крыма каравай на рушнике. Ну очень кстати обновление.
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