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 Події
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Все про:Держприкордонслужба (2215) контрабанда (980) корабель (559) Херсон (263)

 Капітан "Мрії", яка постачала паливо для підрозділів ЧФ РФ, відмовився добровільно прямувати в українські порти, - ДПСУ. ФОТО

Капітан арештованого корабля "Мрія" відмовився добровільно прямувати в українські порти.

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.

"Капітан відмовився добровільно прямувати в порт міста Херсон чи іншого найближчого порту України, тобто взагалі відмовився виконувати рішення суду і фактично самоусунувся від виконання своїх обов'язків з керування судном і командою", - розповіли в ДПСУ.

Прикордонники зазначили, що корабель продовжує перебувати в територіальних водах України.

Капітан Мрії, яка постачала паливо для підрозділів ЧФ РФ, відмовився добровільно прямувати в українські порти, - ДПСУ 01

Капітан Мрії, яка постачала паливо для підрозділів ЧФ РФ, відмовився добровільно прямувати в українські порти, - ДПСУ 02
Фото: dpsu.gov.ua

Нагадаємо, 10 серпня 2019 року, в ході кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію, прокуратура АР Крим провела обшук в м. Херсон на судні "Мрія", яке підозрюється у перевезенні контрабанди нафтопродуктів. У червні 2015 це ж судно, але під назвою "Вілга", поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ в м. Севастополь.

19 серпня 2019 року, Херсонський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції з приводу арешту судна "Мрія", на судно накладено арешт.

Детальніше про ситуацію навколо судна "Мрія-Вілга" читайте в статті Юрія Бутусова "Чому "Мрію-Вілгу" намагаються сьогодні врятувати від арешту в Херсоні?".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143899
 
   
 Топ коментарі
 
Завтра обьявят что судно течением вынесло из укранских тер.вод...и теперь уже нет возможности арестовать судно...
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У меня есть говорящие утюг и паяльник,могу дать ,он сразу согласиться Капитан "Мрии", поставлявшей топливо для подразделений ЧФ РФ, отказался добровольно следовать в украинские порты, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 3152
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Відбуксирувати портовськими буксирами в порт насильно, за допомоги ДПСУ і військового спецназу. Оголосити що корабель в результаті теракту втратив керування, через відсутність капітана і створює небезпеку для суден в морському районі! Капітана як міжнародного терориста, який лишив судно без управління - в тюрму на 15 років! Судно як засіб терористичного акту - конфіскувати на користь держави!
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Завтра обьявят что судно течением вынесло из укранских тер.вод...и теперь уже нет возможности арестовать судно...
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Відбуксирувати портовськими буксирами в порт насильно, за допомоги ДПСУ і військового спецназу. Оголосити що корабель в результаті теракту втратив керування, через відсутність капітана і створює небезпеку для суден в морському районі! Капітана як міжнародного терориста, який лишив судно без управління - в тюрму на 15 років! Судно як засіб терористичного акту - конфіскувати на користь держави!
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У меня есть говорящие утюг и паяльник,могу дать ,он сразу согласиться Капитан "Мрии", поставлявшей топливо для подразделений ЧФ РФ, отказался добровольно следовать в украинские порты, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 3152
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Я виртуоз в обращении с паяльником. Обращайтесь. Помогу.
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Как бы кингстоны не открыли, а то еще и фарватер перекроют...
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Ну оставьте капитана в том месте и пусть вольно следует куда доплывёт, а калошу пригоните в порт сами.
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за останній місяць затримали вже два кораблі а при пеці спокійно торгували з агресором
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Зебилы пальчиком погрозят и отпустят
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От проблема.((( Как дети малые, честное слово, вы ещё на колени упадите и попросите его слёзно, может он сжалится над вами, немощными. Тьфу, блин, противно читать, сопли утрите, "силовики".
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Ага, як наче на тому кориті їздить ніхто не вміє.😀
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та поставте за штурвал будь-якого укр. штурмана, пару матросів для швартування до стінки тай все , невже так складно?
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Не к добру сюда они зачастили.Значит есть план.
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недієздатні прикордонники , ще б заплакали , щоб їх пожаліли .Тьху на них , отакі й окупантів пропускали .
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Бритва Оккама‏ @RazortongueN1

С врачей, которые принимали пострадавших в Северодвинске, взяли подписку о неразглашении. Следующие, кто будут давать подписку о неразглашении, будут врачи, которые будут лечить этих врачей. Несмотря на то, что все уже давно в курсе, включая американцев.
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Походу намечается спецоперация сбу схожая по сюжету на побег еврейского наркобарона в аэропорту Борисполя.
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Пора обращаться за помощью к Сомалийским пиратам, те за свои лампасы не боятся.
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Я чогось,може не розумію,а в нас взагалі хоч яка-не яка влада є взагалі?
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Когда надо что-то замутить,тогда есть,а так нету.Власть говоришь...откуда..если за то что кто-то украл в супермаркете буханку хлеба по ому что просто есть хочет,жить не на что ,тогда треха как с куста,а то и больше,тут власть есть,а когда ктото лярды гребёт в карман,тогда и отпустят и за рубеж сами отправят то тут уже по другому.Бабкамт поделился и свободен.А ты говоришь власть..И этому корыту спокойно,выражая озабоченность дадут выйти в нейьютральные воды.А там уже усё.)
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И что дальше,ну отказался и что? Будете молча наблюдать как этот врун-гель спокойно отдрейфует в нейтральные воды,а вы будете его продолжать уговаривать???
Ндаа...от это селевики....да с вас уже не просто смеются,с вас уже в истерическом хохоте заходится весь здравомыслящий мир...То наркобаран спокойно линяет с аэропорта от сбушников,то арестованное судно спокойно сваливает в разу,то сепаратисты свободно выходят из под ареста...Самая спокойная страна в мире...даже блевонуть не хочется от такого расклада ...
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