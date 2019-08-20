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 Фоторепортаж
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 Кремлівський таран, альтернативні варіанти ходи на День Незалежності. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Кремлівський таран, альтернативні варіанти ходи на День Незалежності. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Як же так?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зима буде складною через низькі запаси вугілля та спори з "Газпромом", - Герус

Кремлівський таран, альтернативні варіанти ходи на День Незалежності. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Що не ясно?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми хочемо додати трохи видовищності", - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко. ФОТОрепортаж

Кремлівський таран, альтернативні варіанти ходи на День Незалежності. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Ура, товариші!

Кремлівський таран, альтернативні варіанти ходи на День Незалежності. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Кульмінація

Кремлівський таран, альтернативні варіанти ходи на День Незалежності. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Десь в аеропорту Борисполя...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дружина Нетаньяху не хотіла проявити неповагу до України, і ніщо не може затьмарити важливість візиту, - Офіс Зеленського про ситуацію під час зустрічі прем'єра Ізраїлю

Кремлівський таран, альтернативні варіанти ходи на День Незалежності. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Кремлівський таран

Кремлівський таран, альтернативні варіанти ходи на День Незалежності. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Варіант розвитку ситуації

Кремлівський таран, альтернативні варіанти ходи на День Незалежності. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Вечір в Умані...

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143894
 
   
 Топ коментарі
 
"Можем повторить":
Американский сертификат помощи голодающим советским детям. «Покупатель сего накормил одного маленького голодного сироту». США. 1923 г.
Кремлевский таран, альтернативные варианты шествия на День Независимости. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6131


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Останнім часом на РашФекалії кнопка "Пуск" видає на "летючі" лапті не лише команду "Старт", а й, про всяк випадок, команду "Самознищення". Самознищення відбувається за непердбачуваною траекторією... Кремлівський таран, альтернативні варіанти ходи на День Незалежності. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4817

У Сєвєродвінську щоправда самознищення затягнулося місяців десь так на 9...
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"Можем повторить":
Американский сертификат помощи голодающим советским детям. «Покупатель сего накормил одного маленького голодного сироту». США. 1923 г.
Кремлевский таран, альтернативные варианты шествия на День Независимости. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6131


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Потом ці «дєті» 73 роки намагались знищити США..
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"Благодарность" по-кацапски, да
А они ж иначе не умеют.
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ПАЛЫТЫКА - ЭТО...ТАКАЯ ЖЕ ..."СОЛЁННАЯ ВЕЩЬ"....ЯК У ПАШИ....
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"Режим Путина трещит по швам". - иноСМИ
Кремлівський таран, альтернативні варіанти ходи на День Незалежності. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 872
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И куда не пойдёт работать везде итог одинаковый.Кремлівський таран, альтернативні варіанти ходи на День Незалежності. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5249 Кремлівський таран, альтернативні варіанти ходи на День Незалежності. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4821
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АСТАННЯ НАДИЯ БУЛА...(НЕ САВЧЕНКО!)...
"ВА ИМЯ ДВОРЦА, ЛАРЦА...И МЁДНЫХ ТРУБ (23см)"...
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ОЦЭЙ!....ЧЫ...Я ВЖЭ...."ЙЫХ" (хУ...и) НЭ ПАМЯТАЮ...Кремлевский таран, альтернативные варианты шествия на День Независимости. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3082
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ПИШЛЫ??? ГАааааааа??!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Барыгу-то прогнали. А вот его Гройсю, Югу-алкаша-кумплокулола и прочую шваль- пока еще нет. Да и барыга, по ходу, пока еще не сидит...
Соевые кукрыниксы опять перестарались (фотожаба, как обычно, манипулятивная). Кремлівський таран, альтернативні варіанти ходи на День Незалежності. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3574 Интересно, а когда у Бутусова закончится с ними контракт? Кремлівський таран, альтернативні варіанти ходи на День Незалежності. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2951
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