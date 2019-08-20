 Кремлівський таран, альтернативні варіанти ходи на День Незалежності. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Як же так?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зима буде складною через низькі запаси вугілля та спори з "Газпромом", - Герус
Що не ясно?
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми хочемо додати трохи видовищності", - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко. ФОТОрепортаж
Ура, товариші!
Кульмінація
Десь в аеропорту Борисполя...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Дружина Нетаньяху не хотіла проявити неповагу до України, і ніщо не може затьмарити важливість візиту, - Офіс Зеленського про ситуацію під час зустрічі прем'єра Ізраїлю
Кремлівський таран
Варіант розвитку ситуації
Вечір в Умані...
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У Сєвєродвінську щоправда самознищення затягнулося місяців десь так на 9...
Американский сертификат помощи голодающим советским детям. «Покупатель сего накормил одного маленького голодного сироту». США. 1923 г.
А они ж иначе не умеют.
ПАЛЫТЫКА - ЭТО...ТАКАЯ ЖЕ ..."СОЛЁННАЯ ВЕЩЬ"....ЯК У ПАШИ....
"ВА ИМЯ ДВОРЦА, ЛАРЦА...И МЁДНЫХ ТРУБ (23см)"...
Это - жабофоты!
Соевые кукрыниксы опять перестарались (фотожаба, как обычно, манипулятивная). Интересно, а когда у Бутусова закончится с ними контракт?