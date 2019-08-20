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Все про:хабар (2729) Черкащина (277) фермер (38)

 Посадовець Держгеокадастру вимагав 18 тисяч від черкаського фермера, - СБУ. ФОТО

Посадовець Держгеокадастру в Черкаській області вимагав хабар від керівника місцевого фермерського господарства.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Правоохоронці встановили, що чиновник вимагав від фермера 18 000 гривень. За цю суму зловмисник обіцяв комерсанту надати позитивний висновок за результатами перевірки режиму використання земель та не притягувати його до адміністративної відповідальності за нібито самовільне захоплення земельних ділянок.

Співробітники СБУ задокументували факт отримання посадовцем першого траншу неправомірної вигоди. Правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання частини хабаря у розмірі шість тисяч гривень. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту справи про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії. Заходи з викриття зловмисника проводились спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом військової прокуратури Черкаського гарнізону. 

Читайте також: ДБР: Митника на Івано-Франківщині затримано за вимагання $2,5 тис. хабаря

Посадовець Держгеокадастру вимагав 18 тисяч від черкаського фермера, - СБУ 01
Посадовець Держгеокадастру вимагав 18 тисяч від черкаського фермера, - СБУ 02
Посадовець Держгеокадастру вимагав 18 тисяч від черкаського фермера, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143887
 
 
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У "Слузі народу" запропонували давати матеріальні винагороди особам, які викриватимуть факти корупції, блин теперь можно натыкать шпионской аппаратуры по таможням .гор- рай советам. по больничкам и др, и снимать по 10% и самое главное шпионская аппаратура окупиться Чиновник Госгеокадастра требовал от 18 тысяч от черкасского фермера, - СБУ - Цензор.НЕТ 5981
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Від члєна вуха тобі дадуть, а не 10% премії...
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блин теперь можно натыкать шпионской аппаратуры по таможням .гор- рай советам. по больничкам и др, и снимать по 10%)))

Це мабуть я писав?
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требовал от 18 тысяч от черкасского фермера. яснопонятно..
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