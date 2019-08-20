 Посадовець Держгеокадастру вимагав 18 тисяч від черкаського фермера, - СБУ. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Правоохоронці встановили, що чиновник вимагав від фермера 18 000 гривень. За цю суму зловмисник обіцяв комерсанту надати позитивний висновок за результатами перевірки режиму використання земель та не притягувати його до адміністративної відповідальності за нібито самовільне захоплення земельних ділянок.

Співробітники СБУ задокументували факт отримання посадовцем першого траншу неправомірної вигоди. Правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання частини хабаря у розмірі шість тисяч гривень. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту справи про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії. Заходи з викриття зловмисника проводились спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом військової прокуратури Черкаського гарнізону.

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