 Розслідування "замовили конкуренти": під АМКУ мітингують представники "Муніципальної охорони". ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав глава АМКУ Юрій Терентьєв.

"5 серпня 2019 року Київське обласне територіальне відділення АМКУ відкрило справу щодо антиконкурентних дій Київради, що полягають у наданні КП "Муніципальна охорона" переваг, які ставлять його у привілейоване становище стосовно конкурентів, що призводить до обмеження конкуренції на ринку охоронних послуг у Києві", - написав він.

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Він зазначив, що "шкоди для конкуренції в цьому, на думку Київської влади, немає... Але ж при цьому самі "вартові", які прийшли сьогодні на "мирний мітинг" під АМКУ, вважають, що "їх замовили конкуренти"... Яких у них - за думкою місцевої влади - нема...".

Фото: Терентьєв/Facebook