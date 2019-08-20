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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Київ (6400) мітинг (488) Антимонопольний комітет (149) Терентьєв (25)

 Розслідування "замовили конкуренти": під АМКУ мітингують представники "Муніципальної охорони". ФОТО

Представники "Муніципальної охорони" вийшли на протест під стіни Антимонопольного комітету України у зв'язку з розглядом справи про порушення конкурентних умов на ринку охоронних послуг Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав глава АМКУ Юрій Терентьєв.

"5 серпня 2019 року Київське обласне територіальне відділення АМКУ відкрило справу щодо антиконкурентних дій Київради, що полягають у наданні КП "Муніципальна охорона" переваг, які ставлять його у привілейоване становище стосовно конкурентів, що призводить до обмеження конкуренції на ринку охоронних послуг у Києві", - написав він.

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Він зазначив, що "шкоди для конкуренції в цьому, на думку Київської влади, немає... Але ж при цьому самі "вартові", які прийшли сьогодні на "мирний мітинг" під АМКУ, вважають, що "їх замовили конкуренти"... Яких у них - за думкою місцевої влади - нема...".

Розслідування замовили конкуренти: під АМКУ мітингують представники Муніципальної охорони 01

Фото: Терентьєв/Facebook

Розслідування замовили конкуренти: під АМКУ мітингують представники Муніципальної охорони 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143800
 
 
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а тут уже русскіє бєгут ідут, расслєдовать нас будут

Расследование "заказали конкуренты": под АМКУ митингуют представители "Муниципальной охраны" - Цензор.НЕТ 7989
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это они на радостях ночью в Киеве стрельбу устроили?
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