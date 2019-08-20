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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:енергетика (369) вугілля (236) Бутусов Юрій (1020) ДТЕК (34) Роттердам+ (25)

 Собівартість вугілля, видобутого на державних шахтах, становить 3966 грн/т, а вугілля з Колумбії та США коштує 1913 грн/т. ІНФОГРАФІКА

Ціна вугілля за схемою "Роттердам+Донбас" становить 1741 грн за тонну, а вугілля з Колумбії та США коштує 1913 грн/т, з ПАР - 1811 грн/т. Водночас собівартість вугілля, видобутого на державних шахтах, становить 3966 грн/т.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Слайди зі вчорашньої наради з енергетики в Офісі Президента. Ціни на вугілля. Такі матеріали були роздані керівництву правоохоронних органів - гадаю, це думка ДТЕК, з огляду на російську мову. Схема "Роттердам+Донбас" особливо привертає увагу", - розповів журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": АМКУ так і не визнав, що ДТЕК є монополістом і зловживає своїм впливом, - Загребельська розповіла, в яких "антимонопольних муках" народжувався "Роттердам+"

Згідно з даними на наведеному слайді, ціна вугілля, яке продають українські держшахти, становить 2,5 тис. грн за тонну (за собівартості 3,9 тис. грн), ціна вугілля за схемою "Роттердам+Донбас" становить 1741 грн за тонну, вугілля з Колумбії та США коштує 1913 грн/т, з ПАР - 1811 грн/т. Вугілля за схемою просто "Роттердам" становить 1275 грн/т.

Водночас ефективна ціна вугілля з огляду на ціни на електроенергію в новому ринку (ринок на добу) становить 1714 грн/т.

Собівартість вугілля, видобутого на державних шахтах, становить 3966 грн/т, а вугілля з Колумбії та США коштує 1913 грн/т 01

Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в рамках розслідування кримінального провадження за формулою "Роттердам+" в серпні 2019 року повідомило про підозру раднику директора "ДТЕК Східенерго" Лісовому та генеральному директору "ДТЕК Мережі" Гелюху.

8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьом особам, причетним до введення так званої формули "Роттердам+", зокрема ексглаві Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Дмитро Вовк назвав дії НАБУ "абсурдними", а справу "Роттердам +" - "розкрученою медійно-юридичною бульбашкою".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143797
 
 
 Топ коментарі
 
а уголь, купленный по схеме "вРоттердам +" стоит 1275 грн.. Упс! кто-то облажался..
получается, Зекоманда отменила "вРоттердам +" что бы покупать дороже..
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так что это получается...что Порох закупал по меньшей цене по Р+
а зеЛеная падаль хочет брать дороже(без якобы коррупционных схем)
здем извинений Бутусова/Иванова/Бигусиа и прочих перед Порохом
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Роттердам + , самая низкая цена,, оказываеццо .!! Себестоимость угля, добытого на госшахтах, составляет 3 966 грн/т, а уголь из Колумбии и США стоит 1 913 грн/т - Цензор.НЕТ 8731 .
Себестоимость угля, добытого на госшахтах, составляет 3 966 грн/т, а уголь из Колумбии и США стоит 1 913 грн/т - Цензор.НЕТ 1534 .
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так что это получается...что Порох закупал по меньшей цене по Р+
а зеЛеная падаль хочет брать дороже(без якобы коррупционных схем)
здем извинений Бутусова/Иванова/Бигусиа и прочих перед Порохом
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похоже твій пеця такий же брехун як і колишній наперсточник.
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Фьючерс на энергетический уголь USD/MT CIF ARA 4 квартал 2019 - $59 (1534 грн).
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А вальцман в 4-му кварталі 2019 теж рулитиме, чи таки ціни змінюються в часі?
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Звісно, вказані. Наприклад, сумарний IQ порохоботів = 0.
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У вугільному секторі відбулася "зачистка": команду Ігоря Кононенка замінили люди, яких пов'язують з Ігорем Коломойським, а деякі держпідприємства вже переключилися на роботу з групою "Приват"

На днях угольный магнат Виталий Кропачев снял с себя полномочия неофициального куратора государственного энергетического сектора. Долго "святое место" пустым не оставалось.
Как стало известно ЭП, с первых дней июля роль "смотрящего" примерил на себе другой донецкий бизнесмен - Виталий Беляков. Широкой публике это имя ничего не скажет, но на рынке оно очень хорошо известно.
Свою историю успеха новый куратор отрасли начал писать с традиционной страницы - с кадровых зачисток глав государственных угольных компаний. Шахтами дело не ограничилось. Неделю назад под контроль Белякова попало многострадальное госпредприятие "Центрэнерго"

В контексте этого бекграунда становление Белякова в роли нового угольного "смотрящего" выглядит как реванш уже позабытой империи "Семьи", но, как оказалось, восхождение Белякова имеет другую природу.
"Из ДРФЦ Беляков уходил с конфликтом. В "ДНР" (ОРДЛО. - ЭП) он невъездной. Последние несколько лет он жил в Крыму, потому что считал, что в Киеве на него заведут дела. Возвращение Белякова санкционировал Коломойский", - говорит источник ЭП из Минэнергоугля.
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хто заправляє Минэнергоугля? уряд чи Зеленський?
у Зеленського свого уряду ще навіть нема,буде і беляков залишиться тоді й будеш про схеми писати
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цей дебіл Владимир Николенко вчергове проявив себе.
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Порошенко доплачував зі своєіі кишені за вугілля, щоб народ Украііни жив гарно!! А прокляті зебіли, які живуть на территоріі Украііни яку створив Петро Олексійович, все просрали!!
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Очень ждем? Там еще труба и бурят львовский богдан с разумковым сказки по Г+Г рассказывали про Ротердам -нажива? Да Г+Г не плохо перед порохом извинится,всяким мазурам ,таранам и падалкам за озвученую брехню!!
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1. Порох що закупляв, какао-боби?
2. Ти часовий період бачиш? І якщо радує ротердам, то ахмєтці при вальцмані ++ рисували
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Saw Ewas 1a26b1e6. Х**ло Порошенка ненавидить, як і ти. Совпаденіє ?
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Це х-ло тобі повідомило після поцілунку в пупок?
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Прахобот ти що ватник?? Получається що дотувалося з бюджету і йшло баризі і азметці в карман... Спитай їхню шестірку вовка
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А це дивлячись яке вугілля. Якщо з Колумбії "бельій коксующийся", так би мовити - то набагато дорожче...
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Це Ви про те вугілля, після якого соромно здавати аналізи?
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Коли здавати паркан сечі та крові з відня не просто встидно, але ще й "чревато боком"...
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а уголь, купленный по схеме "вРоттердам +" стоит 1275 грн.. Упс! кто-то облажался..
получается, Зекоманда отменила "вРоттердам +" что бы покупать дороже..
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ринат с петей еще свои деньги доплачивали,дякулы подтвердят

Себестоимость угля, добытого на госшахтах, составляет 3 966 грн/т, а уголь из Колумбии и США стоит 1 913 грн/т - Цензор.НЕТ 3194
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Не нужно отвлекаться - говорите по теме и именно по этому факту. Так кто лох? Себестоимость угля, добытого на госшахтах, составляет 3 966 грн/т, а уголь из Колумбии и США стоит 1 913 грн/т - Цензор.НЕТ 7539
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Вам вже нічого не дійде, тому полеміку з вами повинен вести вузькопрофільний спеціаліст з медичної галузі. Коли вас будуть виписувати з дурки, на виході ви побачите симпатичного чоловіка з квітами. Це буду я. Собівартість вугілля, видобутого на державних шахтах, становить 3966 грн/т, а вугілля з Колумбії та США коштує 1913 грн/т - Цензор.НЕТ 1157
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Владимир Николенко 123e1460. Займись своими проблемами: "У сына депутата Мосгордумы Владимира Платонова нашли недвижимость на 4,6 млрд рублей" - ФБК.
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Треба купувати вугілля по 4000 грн, а різницю нехай доплотять ті, хто зробив це разом. Себестоимость угля, добытого на госшахтах, составляет 3 966 грн/т, а уголь из Колумбии и США стоит 1 913 грн/т - Цензор.НЕТ 7531
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А как же мародер и коррупция,если по Ротердам + самый дешевый уголь? Что теперь лохторату зели говорить,кто вор ,а кто брехло-популистское?
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******** тот уголь вообще нужен при экспорте атомной энергии?!?!
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на тот *** что гонять реакторы по мощности туда сюда дело немного не благодарное.
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маладес, а хто говорит про "гонять"?? её, тепловой ахметовской в таком объёме нужно, для "баланса"?? и придумать какие-то накопители низзя??
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Роттердам + , самая низкая цена,, оказываеццо .!! Себестоимость угля, добытого на госшахтах, составляет 3 966 грн/т, а уголь из Колумбии и США стоит 1 913 грн/т - Цензор.НЕТ 8731 .
Себестоимость угля, добытого на госшахтах, составляет 3 966 грн/т, а уголь из Колумбии и США стоит 1 913 грн/т - Цензор.НЕТ 1534 .
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а просто из Донбасса без ахмето-рошеновского "Роттердам+" сколько он стоит, есть цифирь??
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Так это ты зелебобикам своим вопрос задай.Такой есть в природе или нет.Ты в курсе ,что шахты даже в параше все уже лет 20 чьи то.
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ваточка, разжую вопросик: если есть сумма уголь + ахмето-парашенковская коррупционная прокладка, то есть же и сумма просто за уголь без ахмето-парашенковской коррупционной прокладки, понял, да??
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Однако нет.Кто купит если в Ротердам +дешевле в 2 раза.По такой же причине в 80-х Британия закрыла все свои угольные шахты и покупает его на бирже в Ротердаме.Так что прокладку себе на брехливый рот приклей.
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а "Роттердам+" дешевле за счет государства?? Британия, вероятно, покупает тот, который на самом деле от куда-то везут, а потом еще доставляют на остров, а не как твоё свидетель, в жопу укушенный, покупало цапский и приписывало "лишний киллометраж"??
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Ты этот бред Г+Г оставь,а то у них кризис жанра.Все новости про пожары да про аварии на дорогах ,еще зелю с любовью ,уже как параша тв вещают.Так что подкинь им тему !
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Иди в школу 1-2 класс,там буквы показывают!Выучи для начала 2или 3,а дальше легче будет.Можешь у зеледопов спросить.
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Вам же написали - 3 966 грн/т,. При схеме Ротердам+ существенно дешевле, но разницу субседировало государство. Поэтому и прикрыли Ротердам +, что бы ДНР и России платить больше.
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ааа, вот где собака порылась.... то есть, пи*дили два раза: у населения и державы??
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При сывочолом офшорнике и лук стоял дороже бананов из Колумбии (Эквадора). Вальцмано-Ахметовские денежные клопы сейчас обоснуют, что себестоимость 1 кг нашего угля больше 1 кг золота.
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Так это уже твой зеля обосновывает,ты перепутал ,президент уже клоун!
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та на зелю надежды мало, што он обоснует, и твая парашенка хоть из страны сбежит, если уж не сядет, а ждать следующего не хочется
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Смотрю тебя кацарылый порох возбуждает,что уже успел тебе в штаны наложить?
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да, хочу твоего кацарылого пороха в клетке увидеть, причем уже лет пятнадцать, а не "с недавна"))
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ну, так вешай - сушилка на балконе, на том, што в детской
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Слышишь.любитель клоуна алфавит выучи.
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а што с алфавитом, изменился?? и с чего ты взяло, што я "любитель клоуна"?? только зелёный может противопоставить себя такому монументальному гиганту как петрлексеич!! да??))
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Дешевле все не рентабельные шахты закрыть и платить шахтерам зп, и остануться еще деньги на закупку дополнительного угля вместо добываемого!!!
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ну в Британии так и сделала Маргарет Тетчер, за что ее возненавидели люмпены зато сейчас все уважают.
И в Польше так же сделали.
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Буду эту статью зебилам в их тупые морды тыкать.
Горящими пуканами можно будет отапливать помещения.
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Нічого ти не докажеш. Он, дивись, як зебіл Caleb Quad дебільничає і плутає, шукає, де "ахмето-парашенковская коррупционная прокладка"...
Розумієш, всім зебілам допоможе лоботомолотилка. І те - не факт. Можливо, лише гільотина.
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Коррупция ! У нас везде заложена тройная цена за откаты на каждом шагу и это при том что зарплаты шахтеров в америке побольше будут !
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Там уголь как в Кузбасе на открытых карьерах добывают ,а у нас на глубине 2-6км.
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Сжигание уголя - это преступление перед человнчеством! Поэтому Бог и попустил разрушение Донбасса под ноль.
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Если нам начали вешать лапшу, что Вротдам+ является благом, значит Ахметов нашел подход и к новой власти(((
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Изучите первоисточники. Эксперты говорят, что через Ротердам+ цена ниже, чем напрямую с Донбасса.
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у Вас в голові завелись експерти? приймайте літій вчасно
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Ты же курс доллара и сколько стоит бензин смотришь? Так открой биржевую страницу в инете ,там так же в режиме реального времени ,для особо не одаренных цена угля по маркам .
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Опа, нежданчик))))
Что скажите, зебилы?
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Учитывая что цены на США тут без логистики, кто-то не умеет пользоваться гуглем:
https://markets.businessinsider.com/commodities/coal-price

Средняя цена 48.80 долларов
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вище написано про дії М.Тетчер. цим все сказано--давно пора забути про те, що домбас нас усих кормить, правда, ім із наших кишень буквально на неділі видали із закромов родини-100 млн на зп
питання: нафіга така робота? вугілля витягнуто із пекла--,а грошей навіть на зп нема.
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думаю в англії крали набагато менше, а шахти просто закрили нах
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Закрити діло нехитре. Тепер он вугільні електростанції закривають, до блекауту дозакривались.
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у нас поки хитре.
палити вугілля заради ел енергії в 21 сторіччі-- взагалі варварство .
а з урахованням його ціни--кацапське варварство.
для електрики є атомні станціії скажете небезпечно? так, але ж вони уже є.
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Тільки АЕС не використати для оперативного маневру в енергосистемі. І наявних АЕС геть недостатньо, взимку буває вдвічі більше споживання ніж їхній виробіток.
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Вот уже в который раз приходится цитировать классика:
"Что ж такое? Как же так?" (М.Жванецкий)
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выходит, если ты покупаешь для страны уголь по самой выгодной рыночной цене, то для твоего народа ты мародер?!
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Очередной обсерон зебобиков...жиденьким в красные труселя.
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А спросить у зебилов. А они готовы сидеть без эл.энергии, отпления зимой, гор. воды, но зато быть честными или платить ещё раз так.
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из 33 украинских госшахт прибыльно лишь 4.Дотации из бюджета порядка 3, 7 млрд гривен(2019 г).При этом даже этих денег не хватает на зарплаты.И этого убыточного угля также не хватает.Вывод, закупать за границей.На каком основании?Для этого и ввели формулу Роттердам, чтобы иметь индикативную цену.Но в основном закупается тот же украинский уголь из ЛНДР, который идет как российский, по цене 1500 гривен в среднем.
Вывод?
Вывод - посадить ПЕТЮ И ВОВКА
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Сегодняшняя активность власти в отношении Порошенко вызывает стойкое ощущение дежавю. Тот же принцип даже не использования, а пользования правоохранительных органов. Демонстрируемая стратегия - не «есть доказательства, посадите Порошенко», как это было у Януковича с Тимошенко, а еще более лихая: «нужно посадить Порошенко, где доказательства?». И НАБУ с ГБР, а теперь и ГПУ, послушно отрабатывают, хватая всех, вольно или невольно, попадающих под раздачу. Лес рубят - щепки летят, как сказал бы опытный дровосек Андрей Портнов, руководящий процессом.
Впрочем, не всем процессом. Сакральное для власти дело «Роттердам+» курирует сам Богдан. Тут личное - потому что обида Коломойского. А кроме того «уберем Роттердам» - одна из фишечек кампании Зеленского и целая сюжетная линия в «Слуге народа». Надо отвечать за базар перед избирателями.
Управление Богдана следствием по «Роттердам+» нужно, потому что за два года никаких доказательств незаконности формулы ведомство Сытника не нашло. Даже наоборот. Вот почему нужен процессуальный надзор Богдана. Сами не справляются. И их можно понять, потому что задачи непростые.
Детективам надо доказать недоказуемое и продемонстрировать стране, что учебники по экономике писали отъявленные коррупционеры. Хитрые старые прохиндеи с профессорскими степенями, которые подло, в сговоре и явно с целью обогащения придумали такие понятия, как «импортный паритет», «индикатив», «биржевой индекс». Как когда-то другие мерзавцы придумали буржуазную лженауку генетику, но вовремя были пресечены коллегами-правоохранителями. К сожалению, сегодня можно использовать не все методы дедов, которые защищали и правоохраняли. Но некоторые можно.
Например, можно взять в заложники попавшихся под руку чиновников НКРЭКУ и менеджеров ДТЭК. Объявить им подозрения, назначить многомиллионный залог и кошмарить, заставляя рассказать правду об ОПГ Порошенко-Ахметова. Попросить Баканова сделать «экспертизу» по делу, которая будет противоречить всем предыдущим экспертизам (а их было пять), в том числе, и заказанной НАБУ экспертизе Института экономики и прогнозирования НАНУ.
И, наконец, объявить заочное подозрение экс-главе НКРЭКУ Вовку. Тут, правда, драма превращается в фарс. Офис президента сливает в СМИ информацию, что Вовк якобы скрывается от следствия - то ли в Лондоне, то ли во Франции. Вовк в ответ выкладывает в ФБ фото, свидетельствующие о том, что после увольнения он учился в бизнес-школе Гарварда (Harvard Business School) в общей сложности около полугода. Тут возникает вопрос: как же Вовка выпустили из страны? Ведь следствие длится с апреля 2017 года. И того же Вовка, и других членов Нацкомиссии вызывали на допросы, и они аккуратно на них ходили, и почему-то никто не пытался ограничивать свободу перемещения. Неужели только после инаугурации Богдана, простите, Зеленского, детективам НАБУ удалось выйти на след и осознать их преступную сущность?
Самое смешное, что ни в какой международный розыск, как об этом сообщают «источники в правоохранительных органах», читай, НАБУ, Вовк не объявлен. И даже в украинский не объявлен. Сегодня в суде адвокаты Вовка передали распечатку баз Интерпола и МВД, в которых отсутствует его фамилия. То есть, детектив подписал постановление о международном розыске, не заявив Вовка в украинский розыск. Интерпол объявляет человека в розыск только в том случае, если лицо находится в национальном розыске. Та же ситуация и с подозрением: прокуроры заявили, что отправили его по почте и вручили начальнику ЖЭКа. Защита же сообщила, что на самом деле повестка была вручена главе квартального комитета, который не имеет полномочий для ее передачи.
Таким образом, следствие даже не вручило подозрение гражданину, но уже хочет заочно назначить меру пресечения - содержание под стражей. Вовк, в свою очередь, похоже, уже все понял, и заявил, что не готов возвращаться в Украину, пока глава ОПУ руководит НАБУ, САП и судебной системой. Нехорошо с его стороны. Потому что договора об экстрадиции из США нет.
И даже если бы и был - любая правоохранительная структура западной страны будет бешено хохотать над дурнопахнущим анекдотом, который НАБУ называет дело «Роттердам+».
Еще раз о том, что расследует НАБУ. Независимый регулятор принимает решение в условиях энергетического кризиса, дефицита угля и ручного управления ценами на уголь ввести независимую от чиновников переменную - индекс европейской биржи. И это не решение по переименованию АП в ОПУ, чтобы вывести Богдана из-под люстрации. Это - коллегиальное решение независимого регулятора, принятое в соответствии с законом и согласованное Государственной регуляторной службой и АМКУ.
Это было решение, которое позволило стране выйти из энергетического кризиса 2014-2015 годов, обеспечить углем теплогенерацию, не допустить полного паралича госшахт и избежать блэк-аута. Действие формулы касалось сугубо промышленных потребителей и не оказывало влияния на тарифы для населения, как это, используя откровенно геббельсовские механизмы пропаганды, пытались донести СМИ Коломойского, а также закупленные пакетом антикоррупционеры и один эксперт. Пиар-кампания против формулы была начата Коломойским, потому что именно он был владельцем крупнейших энергопотребителей страны - ферросплавных заводов. И был заинтересован в ручном регулировании тарифов, как это для него было устроено при Азарове и сейчас.
«Роттердам+», конечно, было не только экономическим, но и политическим решением. Поскольку сохраняло Украине собственную угледобычу. Можно отказаться от своего угля и жить на импорте. Главным импортером будет - правильно, Россия. Которая всегда использует экспорт своих энергоносителей для политического давления и шантажа. Что в который раз продемонстрировало блокирование поставок угля на Луганскую ТЭС. Также миллиарды придется потратить на закрытие шахт и полное переформатирование существования целых регионов.
К слову, Сытник так и не сказал, каким образом был подсчитан мифический «ущерб» от формулы, если себестоимость добычи угля на многих госшахтах выше цены «Роттердам+». В Украине уголь добывается из глубоких пластов, в шахтах, а не в карьерах открытым способом. Конечно, карьерный уголь дешевле. Импортный паритет плюс доставка - это был минимум, который государство должно было сделать для сохранения добычи. Во всех странах, где есть добыча из глубоких пластов, государство поддерживает шахтеров.
И десерт. Во время действия «злочинной» формулы «Роттердам+» цены (на е/е) были на 25% ниже, чем сейчас, после введения рынка. Это, в принципе, все, что нужно знать об антикоррупционном расследовании НАБУ.

Никакой экономикой тут не пахнет. Речь идет только о том, чтобы «догнать» Порошенко и наказать Ахметова. Зачем? Тут хорошо бы спросить Виктора Федоровича Януковича. Он бы много рассказал об аналогичном случае и о своих чувствах, когда «догонял» Тимошенко.



http://strasty.com.ua/grabli-yanukovicha/
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Американський мільярдер українського походження, економічний радник колишнього мера Нью-Йорка Рудольфа Джуліані, а з недавніх пір і «ворог Петра Порошенка № 1» Сем Кислін розповів, як експрезидент вивів з України 8 мільярдів доларів.

У 2018 Кисліну на п'ять років заборонили в'їзд в Україну за розпорядженням СБУ. Офіційна причина - «необхідність захисту економічних інтересів», неофіційна - усне «прохання» тодішнього президента Петра Порошенка, який злякався грошових розбірок з впливовим американцем. Той свого часу інвестував в державні облігації України десятки мільйонів доларів, при цьому з нього зажадали 3 млн доларів хабара. Після цього Кислін записав скандальне відеозвернення, в якому звинуватив Порошенка в геноциді українського народу.

- Ви були нев'їзним в Україні, і в попередньому інтерв'ю сказали, що головна причина - ваша обізнаність про корупційні схеми за участю оточення тепер уже експрезидента Петра Порошенка. І ось ви знову в Україні. Тобто заборону на в'їзд зняли?

- Тоді заборону ввели за усним розпорядженням Порошенко, і я вже написав заяву в суд на СБУ. Порошенко злякався, що я оприлюдню факти про його корупції, тому і не пустив мене в Україну. Нещодавно Служба безпеки, яка має вже нового керівника (Іван Баканов, - ред.), скасувала заборону.

- Для чого ви приїхали?

- Я приїхав зустрітися з новим керівництвом країни. У справі Порошенка в тому числі. Зараз проти нього йде розслідування, але при цьому прокурору (Луценко, - ред.) ніякого результату не буде. Він - своя людина в «сім'ї». Порошенко і Луценко - корупціонери, які працювали не на свій народ, а на свої кишені, і вкрали дуже багато грошей. Тільки Порошенко за час президентства вивів з України не менше 8 мільярдів доларів. Зокрема, тільки за відомими мені фактами через держкомпанію «Центренерго» було виведено від 700 до 800 млн доларів.

- Вам вдалося зустрітися з представниками нової влади? З ким саме?

- Так, вже з деким були офіційні зустрічі. З новим главою СБУ Іваном Баканова вже зустрічалися.

- Ви раніше були знайомі?

- Раніше їх не знав - я бізнесмен, вони - державні чиновники. Ми з різних світів. Але сподіваюся, що вони будуть здійснювати демократичну політику і головне - викорінять корупцію.

- Про що говорили з Бакановим?

- Все про те ж - корупція і як її подолати. Сьогодні Україні потрібні кардинальні зміни в законодавстві, повна заміна кадрів на всіх ключових позиціях в судовій, правоохоронній системах. А потім - залучення міжнародних інвесторів. Але спочатку потрібно розібратися зі старими справами - злочинами Порошенка і його оточення. І я можу посприяти із залученням міжнародних правоохоронних органів, які спільно з вашими СБУ, МВС та іншими правоохоронними структурами, зміну керівників яких уже анонсував президент, будуть вести розслідування проти старої влади. Щоб в результаті не тільки винні були покарані, але і в бюджет країни були повернуті мільярди доларів, які знаходяться на рахунках компаній, безпосередньо або побічно підконтрольних експрезиденту Порошенку.

- Раніше в інтерв'ю ви розповідали, що звернулися до Держдепу США з проханням почати розслідування проти Порошенка. Вже є якісь результати?

- Так, розслідування йде, порушено кримінальні справи. Я зараз не можуть розкривати всі подробиці. Скажу лише, що розслідування йде не менше ніж за трьома статтями. Одна зі справ - щодо грошей МВФ. Точніше, щодо останнього траншу у мільярд доларів. Є підстави вважати, що всі ці гроші пішли не за призначенням, їх вивели у вигляді рефінансування на комерційні банки, а далі - вони розсмокталися по кишенях. Все це робилося за розпорядженням Порошенка.

Рекомендований МВФ директор департаменту НБУ Олександр Завадецький був незаконно звільнений зі своєї посади (на сьогоднішній день він відновлений судом). Тобто, не було контролю і прозорості за витрачанням коштів МВФ.

- Але ж ви минулого року вже знали, що в Україні - тотальна корупція. І все одно вклали гроші в держпідприємство - ОПЗ?

- Я підозрював, але точно не знав, що все настільки погано. Виходить, що це чергова моя втрата. Вже на євробонди проколовся. (Кислін у 2014 році через англійського брокера купив кіпрську компанію Opalcore Ltd за 8 млн доларів по дисконту. На її рахунках в українських банках розміщувалися бонди-облігації вартістю 20 млн доларів, які перебували під арештом. Разом з відсотками набігло близько 23 млн доларів. Але грошей він не отримав - ці кошти були конфісковані за вироком Краматорського суду у справі Януковича, - ред.)

Ніякого відношення до грошей Януковича і попереднього режиму ці інвестиції не мають.

Кому не розповідаю, ніхто не вірить в цю абсурдну історію. Причому тут Янукович, він що - на цих грошах розписався?
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дебіл, і в США вистачає своїх пройдисвітів. Манафорт - далеко не один з таких.
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"«Роттердам+», конечно, было не только экономическим, но и политическим решением. Поскольку сохраняло Украине собственную угледобычу."
шо за маразм, якщо мета захистити місцевий видобуток до для цього запроваджують ввізне мито, а не подарунки окремо взятому олігарху.
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де подарунко? Блд, зебіл, вам же толкують, з цифрами в руках, що українське вугілля - дорожче! Що Р+ обмежував на максимумі ціну на вугілля і, відповідно, ціну е/е для промисловості та населення! Бо при ринкових цінах на е/е - Ахметов мав би космічні прибутки!
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"Блд, зебіл"

"блд" це твоя фамільна риса, а що таке "зебіл" я не знаю

"толкують, з цифрами в руках, що українське вугілля - дорожче"

брешуть. віриш всьому що бачиш на екрані монітора?

"Ахметов мав би космічні прибутки"
Так і мав і має.
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роттердам вводили щоб прибрати схеми з рішаловим, коли держава оплачувала космічні ціни на вугілля з закладеною "долєю" рішал. Тепер все повернулось на круги своя, - Зебобіки башляють з бюджету по 4000 тисячі замість 1700 а на різницю їм знімуть новий сезон про Голоборотька)
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Если от экспорта угля из Колумбии будет польза, значит надо везти. Тем более там, не только уголь есть. Можно очень круто подняться.
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Сначала эту лапшу нужно с ушей снять и разобраться, где на"балово. Оно очевидно. Покупали уголек у сепаров по 700 грн., а сплавляли украинцам по 4000+дотации, как добытый в Украине. Везли через границу без таможни эшелонами, плюс под углем, что угодно - наркота, оружие и другие ахметовские нищаки. Порошенко с Ахметовым в разы увеличили свои состояния на крови. Таких бумажек петина контора нарисует сколько угодно.
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так єти бумажки ринат рисовал
......Цены на уголь. Такие материалы были розданы руководству правоохранительных органов - думаю, это мнение ДТЭКа, судя по русскому языку. Источник: https://censor.net.ua/p3143797
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