 РПГ, протипіхотна міна, гранати і 4 тис. набоїв: на Луганщині виявлено схрон, облаштований учасником НЗФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, опублікованому в Facebook.

"Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил, вилучили зі схованки, неподалік лісосмуги, три ручні протитанкові гранатомети, протипіхотну міну МОН-50, два заряди до міномета калібру 120 мм, три гранати РПГ-22. Також виявлено дев’ятнадцять корпусів гранат РГД, РГ-42 та Ф1, три запали для ручних гранат, 3240 патронів калібру 5,45 мм та майже сімсот патронів калібру 7,62 мм", - йдеться в повідомленні.

За оперативною інформацією, схрон у 2014 році облаштував учасник незаконних збройних формувань, який перебуває в розшуку за ст. 260 Кримінального кодексу України (створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та переховується на тимчасово окупованій території Луганщини.

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У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Зазначається, що заходи з виявлення місця протиправного зберігання військових засобів ураження проводилися спільно з поліцією.



Фото: пресслужба СБУ