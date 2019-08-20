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 Події, Фоторепортаж
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Все про:боєприпаси (924) Луганщина (1819) зброя (1384) СБУ (4648) сховок (40)

 РПГ, протипіхотна міна, гранати і 4 тис. набоїв: на Луганщині виявлено схрон, облаштований учасником НЗФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Під час заходів з боротьби з незаконним обігом засобів ураження в одному із селищ Станично-Луганського району Луганської області виявлено схрон зі зброєю та боєприпасами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, опублікованому в Facebook.

"Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил, вилучили зі схованки, неподалік лісосмуги, три ручні протитанкові гранатомети, протипіхотну міну МОН-50, два заряди до міномета калібру 120 мм, три гранати РПГ-22. Також виявлено дев’ятнадцять корпусів гранат РГД, РГ-42 та Ф1, три запали для ручних гранат, 3240 патронів калібру 5,45 мм та майже сімсот патронів калібру 7,62 мм", - йдеться в повідомленні.

РПГ, протипіхотна міна, гранати і 4 тис. набоїв: на Луганщині виявлено схрон, облаштований учасником НЗФ, - СБУ 01

За оперативною інформацією, схрон у 2014 році облаштував учасник незаконних збройних формувань, який перебуває в розшуку за ст. 260 Кримінального кодексу України (створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та переховується на тимчасово окупованій території Луганщини.

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У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

РПГ, протипіхотна міна, гранати і 4 тис. набоїв: на Луганщині виявлено схрон, облаштований учасником НЗФ, - СБУ 02

Зазначається, що заходи з виявлення місця протиправного зберігання військових засобів ураження проводилися спільно з поліцією.

РПГ, протипіхотна міна, гранати і 4 тис. набоїв: на Луганщині виявлено схрон, облаштований учасником НЗФ, - СБУ 03
Фото: пресслужба СБУ

РПГ, протипіхотна міна, гранати і 4 тис. набоїв: на Луганщині виявлено схрон, облаштований учасником НЗФ, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143792
 
 
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Заложити міну ловушку- саме те...
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НВФ это конкуренты сепаратистам или их союзники?
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Номер партии и завода зачем замазали? Есть что скрывать?
Что-то уж больно всё хорошо в песочке сохранилось с 2014 года.
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