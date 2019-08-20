 Стрілянину в Києві влаштували співробітники двох охоронних структур. Вирішується питання про затримання п'ятьох із них, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва.
В межах досудового розслідування встановлено, що конфлікт в парку виник між представниками "Муніципальної охорони" і приватної охоронної фірми.
Правоохоронці під час проведення розшукових заходів встановили кількох активних учасників події: вирішується питання про затримання п'ятьох з них (всі вони мають тілесні ушкодження) в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Крім того, поліцейські проводять невідкладні слідчі дії, зокрема обшуки. Після встановлення всіх обставин інциденту можлива додаткова кваліфікація події.
Нагадаємо, в ніч на вівторок, 20 серпня, в Києві біля станції метро "Голосіївська" виникла бійка. В результаті інциденту із застосуванням травматичної та холодної зброї госпіталізовані троє чоловіків: двоє з вогнепальними пораненнями і один - з ножовим пораненням ноги.
За цим фактом слідчі почали кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до семи років.
"Так, 19 серпня близько 23:00 при плановому обході території Голосіївського парку співробітники «Муніципальної охорони» помітили значне скупчення невідомих осіб у чорній уніформі, які доволі гучно щось з'ясовували між собою.
«При спробі чергового наряду дізнатися про причини зібрання невідомі почали нецензурно ображати муніципальних охоронців. Черговий наряд, керуючись інструкціями, одразу доповів про ситуацію оперативному черговому та своєму керівництву. Було прийнято рішення відправити до місця події двох чергових екіпажів групи швидкого реагування. Після прибуття патрулів та керівництва, намагання з'ясовувати ситуацію невідомі здійснили напад на співробітників Муніципальної охорони, відкрили вогонь із вогнепальної зброї, пристроїв для відстрілу гумових куль та застосували холодну зброю», - розповів Бондаренко. Він повідомив, що одним із керівників «Муніципальної охорони» отримано вогнепальні поранення. Також невідомими обстріляно патрульне авто групи швидкого реагування, внаслідок чого водій отримав кульове поранення голови. Крім того, старший охоронник чергового наряду отримав ножове поранення стегна. Пораненим надається медична допомога. Загрози їх життю немає.
Після прибуття на місце поліції представники «Муніципальної охорони» надали правоохоронцям всю необхідну інформацію щодо учасників конфлікту.
За словами Бондаренка, невдовзі було затримано п'ятьох активних учасників події, іншій частині вдалося втекти з місця події на кількох автомобілях".
https://glavcom.ua/kyiv/news/zatrimano-pyatoh-uchasnikiv-strilyanini-na-golosijivskiy-ploshchi-v-kijevi-619171.html
https://www.facebook.com/Volodymyr.Jr.Bondarenko/posts/2638708722857911?__tn__=-R
- Вали петушар!
- Выноси бычьё! Кранты вам всем! Урою нахрен!!
- Закопаем вас, сучье! Вали актив!
- А ну, чики-брыки и в дамки!
- Пацаны, я маслину поймал!...
- Быро, обходи, обходи эту шелупонь!
- Вали актив! Заходи, сбоку заходи!
...
Якось отак в них було оце усе.