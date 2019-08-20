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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Київ (6400) Нацполіція (8067) стрілянина (1036)

 Стрілянину в Києві влаштували співробітники двох охоронних структур. Вирішується питання про затримання п'ятьох із них, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція Києва встановила кілька учасників бійки зі стріляниною, що сталася вночі біля станції метро "Голосіївська" в Києві, вирішується питання про затримання п'ятьох із них.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва.

В межах досудового розслідування встановлено, що конфлікт в парку виник між представниками "Муніципальної охорони" і приватної охоронної фірми.

Правоохоронці під час проведення розшукових заходів встановили кількох активних учасників події: вирішується питання про затримання п'ятьох з них (всі вони мають тілесні ушкодження) в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Стрілянину в Києві влаштували співробітники двох охоронних структур. Вирішується питання про затримання пятьох із них, - поліція 01

Крім того, поліцейські проводять невідкладні слідчі дії, зокрема обшуки. Після встановлення всіх обставин інциденту можлива додаткова кваліфікація події.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уночі біля станції метро "Голосіївська" в Києві сталася стрілянина: госпіталізовано трьох чоловіків, - поліція. ВIДЕО

Нагадаємо, в ніч на вівторок, 20 серпня, в Києві біля станції метро "Голосіївська" виникла бійка. В результаті інциденту із застосуванням травматичної та холодної зброї госпіталізовані троє чоловіків: двоє з вогнепальними пораненнями і один - з ножовим пораненням ноги.

Стрілянину в Києві влаштували співробітники двох охоронних структур. Вирішується питання про затримання пятьох із них, - поліція 02

За цим фактом слідчі почали кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до семи років.

Стрілянину в Києві влаштували співробітники двох охоронних структур. Вирішується питання про затримання пятьох із них, - поліція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143779
 
 
 Топ коментарі
 
Быковали наверно, кто круче и охранистей...
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ну,надеюсь,повод-то хоть пацанячий был ? Стрельбу в Киеве устроили сотрудники двух охранных структур. Решается вопрос о задержании пятерых из них, - полиция - Цензор.НЕТ 1400
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- Пацаны, атас! Свети волыны! Гондурасы!
- Вали петушар!
- Выноси бычьё! Кранты вам всем! Урою нахрен!!
- Закопаем вас, сучье! Вали актив!
- А ну, чики-брыки и в дамки!
- Пацаны, я маслину поймал!...
- Быро, обходи, обходи эту шелупонь!

- Вали актив! Заходи, сбоку заходи!
...
Якось отак в них було оце усе.
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ну,надеюсь,повод-то хоть пацанячий был ? Стрельбу в Киеве устроили сотрудники двух охранных структур. Решается вопрос о задержании пятерых из них, - полиция - Цензор.НЕТ 1400
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"Пацанячий"? В смысле "детский/мальчишеский"?
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и у кого стволы длиннее и яйца круче оказались?))
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Чому одразу по "княжичах"? Може, цілком гетеросексуально - через якусь "княжну" посварилися... Стрілянину в Києві влаштували співробітники двох охоронних структур. Вирішується питання про затримання п'ятьох із них, - поліція - Цензор.НЕТ 7542
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Быковали наверно, кто круче и охранистей...
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Дві банди під прикриттям влаштували розборки.
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Як повідомив радник київського міського голови Володимир Бондаренко на своїй сторінці у Facebook та оприлюднив наступні відомостіі Київської міської держадміністрації про інцидент.

"Так, 19 серпня близько 23:00 при плановому обході території Голосіївського парку співробітники «Муніципальної охорони» помітили значне скупчення невідомих осіб у чорній уніформі, які доволі гучно щось з'ясовували між собою.
«При спробі чергового наряду дізнатися про причини зібрання невідомі почали нецензурно ображати муніципальних охоронців. Черговий наряд, керуючись інструкціями, одразу доповів про ситуацію оперативному черговому та своєму керівництву. Було прийнято рішення відправити до місця події двох чергових екіпажів групи швидкого реагування. Після прибуття патрулів та керівництва, намагання з'ясовувати ситуацію невідомі здійснили напад на співробітників Муніципальної охорони, відкрили вогонь із вогнепальної зброї, пристроїв для відстрілу гумових куль та застосували холодну зброю», - розповів Бондаренко. Він повідомив, що одним із керівників «Муніципальної охорони» отримано вогнепальні поранення. Також невідомими обстріляно патрульне авто групи швидкого реагування, внаслідок чого водій отримав кульове поранення голови. Крім того, старший охоронник чергового наряду отримав ножове поранення стегна. Пораненим надається медична допомога. Загрози їх життю немає.

Після прибуття на місце поліції представники «Муніципальної охорони» надали правоохоронцям всю необхідну інформацію щодо учасників конфлікту.

За словами Бондаренка, невдовзі було затримано п'ятьох активних учасників події, іншій частині вдалося втекти з місця події на кількох автомобілях".

https://glavcom.ua/kyiv/news/zatrimano-pyatoh-uchasnikiv-strilyanini-na-golosijivskiy-ploshchi-v-kijevi-619171.html
https://www.facebook.com/Volodymyr.Jr.Bondarenko/posts/2638708722857911?__tn__=-R
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Дуже схоже, що однією із сторін перестрілки була тітушня Коло-сабакова, (ті ж самі нацжони).
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- Пацаны, атас! Свети волыны! Гондурасы!
- Вали петушар!
- Выноси бычьё! Кранты вам всем! Урою нахрен!!
- Закопаем вас, сучье! Вали актив!
- А ну, чики-брыки и в дамки!
- Пацаны, я маслину поймал!...
- Быро, обходи, обходи эту шелупонь!

- Вали актив! Заходи, сбоку заходи!
...
Якось отак в них було оце усе.
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Бандитів тепер називають охоронниками.
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а шо? законні бандформірованія виконували свою работу
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