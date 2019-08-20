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 Суспільство, Фоторепортаж
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 "Війна поруч": у центрі Дніпра встановили металеві фігури людей зі слідами від куль. ФОТОрепортаж

У центрі Дніпра з'явилися незвичайні об'єкти - металеві силуети людей зі слідами обстрілу і вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Фігури персонажів, серед яких бабуся, дитина, дівчина, фотограф, музикант-гітарист, діловий чоловік розміщені просто неба, у сквері Героїв та на набережній обласного центру. Вони зображують звичайних людей — мешканців опалених війною українських міст.

Артпроєкт називається "Війна поруч". Його автор — боєць-доброволець, військовий фотодокументаліст Олесь Кромпляс — сказав, що інсталяції мають нагадувати перехожим, що на сході держави, зовсім поруч, шостий рік поспіль триває війна.

Війна поруч: у центрі Дніпра встановили металеві фігури людей зі слідами від куль 01

Він наголосив — за війну заплачено високу ціну.

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"Ці інсталяції — це простріляні силуети звичайних людей різних професій. Тобто на місці військових могли бути цивільні люди, які живуть своїм звичайним життям. Фігури завважки 20 кг кожна, виготовлені із товстого металу, вони добре закріплені. Нині вони сріблястого кольору, а з часом темнішатимуть і чорнішатимуть. І від цього ще більш виразно проявлятиметься той біль війни, який з роками не минає, а стає ще сильнішим, тобто буде чіткіша пам’ять про війну", - сказав Кромпляс.

Війна поруч: у центрі Дніпра встановили металеві фігури людей зі слідами від куль 02

Як розповіла начальниця Департаменту соцполітики Дніпровського міської ради Юлія Дмитрова, проєкт у місті буде довгостроковим.

Війна поруч: у центрі Дніпра встановили металеві фігури людей зі слідами від куль 03

"Ці фігури нагадують усім нам, дніпрянам, що за 200 км від міста тривають бойові дії, і що кожен із нас міг опинитися на місці тих людей, які мешкають у так званих сірих зонах, або стати жертвою війни. Тому ми не можемо забувати, що наші військові продовжують боронити країну", - зазначила Юлія Дмитрова.

Війна поруч: у центрі Дніпра встановили металеві фігури людей зі слідами від куль 04

Проєкт реалізований за підтримки Дніпровської міської ради та меценатів.

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Війна поруч: у центрі Дніпра встановили металеві фігури людей зі слідами від куль 05
Війна поруч: у центрі Дніпра встановили металеві фігури людей зі слідами від куль 06
Війна поруч: у центрі Дніпра встановили металеві фігури людей зі слідами від куль 07
Фото: пресслужба Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143751
 
   
 Топ коментарі
 
Таке треба в кожному місті ставить.
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Поки грім не вдарить, мужик не перехреститься.
Українці навчились заплющувати очі на війну.
Ну не в тренді вона !
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Військовий стан можна було об'явити тільки об'явивши росії війну. В 2014 році росія мала намір у разі ескалації завдати ядерний удар по Україні. Ви це усвідомлюєте?
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Поки грім не вдарить, мужик не перехреститься.
Українці навчились заплющувати очі на війну.
Ну не в тренді вона !
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Вірно, через те, що не було введено військового стану все і всих не кинуто на захист ще у 2014році, загрались політики в перемир'я та торгові відносини.
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Військовий стан можна було об'явити тільки об'явивши росії війну. В 2014 році росія мала намір у разі ескалації завдати ядерний удар по Україні. Ви це усвідомлюєте?
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Так, 2018 при введенні тижневого вс, ледве сховались у бункері після удару яо кацапами. Було таке.....атопутіннападьот в курсі, чули
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Воєнний запровадили обмежений: тобто війна без війни, і повної мобілізації в 2018-12 не було. І тоді тільки на очікуваннях воєнного стану доллар скакнув - у нас в ту неділю міняли продавали по 37.
Аби був повний воєнний стан (будь-коли), то "політики" до завершення сроку не дожили б.
І зараз одне із звинуваченнь Портнова, який до "нових політиків" звісно ж не пречетний, в тому що "старі політики" пішли на ескалацію в керченській протоці.
Тобто судять якраз за те, на чому ви наполягаєте: захищати національні інтереси шляхом прямої мобілізації/ескалації. Чому не виходите і не захищаєте "воєнний стан 2018го"? Нема потреби?
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Бачите я переймаюсь війною бо вбивають а ви за долар та життя політиків, я кажу що влада 2014 і по сьогодення буде відповідать перед законом за вбитих на війні, це не менеться, зрозумійте що примирення і пряники не працювали на ворога 5 років, а при цій владі ми отримаємо гібридну капітуляцію!
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Світ не ідеальний.
Звісно, хтілося б аби Україна перемогла в цьому конфлікті швидко і з явним успіхом.
Але як ми побачили в 2019, більшість громадян не поділяють думки взагалі, що потрібно воювати. Між тим, як показує практика, потужність ресурсів і можливість їх мобілізувати вирішують перемогу. Наприклад, в 2 св. війні Американці перемагали через те, що їх артилерія "тупо" більше відстрілювала боєнабоїв ніж Німеччина. У нас же з потужностями проблема. І якщо будь-якому ПП сказати: плати не 5 а 30% тому що у нас війна, і курс у нас буде на 27 а 50 - то він "тупо" переїде у Польщу, окрім таких ідеалістів як ти більше нікого не залишиться воювати.
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Так треба і в примусовому порядку, бо вати всюди хватає - "гражданский конфликт, рассея не ваюет, анижебратья", (с)
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Бо грались і торгували, в 14 році хвиля добровольців була сильною, а згасла через перемир'я та гешефт. А тепер пізно, капітуляція гарантована!
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Это когда в Крыму две трети военнослужащих или перешли на сторону оккупантов или оказались защитниками отечества мирного времени?
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Це правда.
А ще правда в тому, що наші військові не могли стріляти у ворога, бо вважали їх рівними собі.
Отямились після підступних та звірячих вбивст.
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І чим ми відповіли? Безкоштовною енергією, пенсіями за рахунок сімей вбитих і всих українців, гешефт з ворогом визначеним вр, безвізом.......5 років наступали на ті самі граблі, нам розбивало лоби а держак чортів не репнув.
А за цієї влади буде те саме.
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а що поробиш... ми демократична країна.
цього вимагала Європа.
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Але ми продовжували боротьбу, а зараз дійсно здаємо позиції.
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Ні, Ксенія, то була емітація боротьби, боротьба це впершу чергу введення вс як того вимагало суспільство та й закон, повна блокада онклаву та сателітів, візовий режим, закон про колабраціонізм та сепаратизм. При цьому мали всю повноту влади! Щодо Європи: лінія одна у нас війна. Вони себе показали коли московія тисячами вбиває нас українців, сирійців, далі занепокоєння нічого далі не пішло!
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Зрозумійте, Європа відмовилась нам допомагати в цьому сценарії.
А один на один рашка нас зжере.
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"Я думаю, что не может. Если мы принимаем решение, в том числе экономические, мы должны в первую очередь думать, не выстрелим мы себе в ногу", - ответил он на вопрос ведущего, может ли Украина прекратить все экономические отношения с Россией .
Он добавил, что Киев получает экспортную выручку от торговли с Москвой, что делает Украина сильнее.
Герус отметил, что если страна закупает нефтепродукты из Беларуси и Польши, то они все равно изготовлены из российской нефти.
По его словам, в условиях глобализации невозможно и нереально прекратить экономические отношения.
http://www.dsnews.ua/politics/gerus-ukraina-ne-mozhet-razorvat-ekonomicheskie-otnosheniya-25052019113900

Зебка, теперь торговля с паРашей прекратится?
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Читайте вище я вам відповів, якщо коротко то яке ваше діло білорус до українців взагалі? Як і кацапам? Мишебратья? Ні. То яке вам діло? Просто займіться своїми справами у себе в державі.
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Лахта, не ты ли сказала, про торговые отношения? :D
Кстати, я тебе тоже выше ответил...
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Добре, торгували з ворогом - вбивають все одно, нате вам пенсії - вбивають, ось вам безкоштовна енергія - вбивають, нате вам закордонні паспорти все одно вбивають! але ж не спробували батога у вигляді повної економічної блокади всих "сателітів" московії, радою ж визначеного окупанта.
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Добре: вчора ваш сусід переніс ваш спільний паркан на свою користь, сьогодні вбив вашого старшого сина, затра відлупцює меншого, післязавтра прийде гвалтувать вашу дружину. Ваші дії?
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якщо не покрадуть на металобрухт, то поночі в них, неосвітлених, травмуватимуться пішоходи і гості міста
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На колчаковских фронтах, в Баварии.
Как, убогое, только язык повернулся приватизировать добровольческое движение, украинский национальный патриотизм?!
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Парашенко з дурчиновим здали Україну путєну ще в 2014, зеленоїд просто завершує почате цією шоблою
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***** хтів відттяпати пів України по Дніпру Одеську Запоріжську та Херсонську області, але вдавився Кримом та частиною Донбасу.
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А ще зробити фігури всіх членів ЗЕбанди які прорвались у ВР та розмістити під Радою
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Зе-дыбилы пиарятся на войне.... скажут птенцы пьетрова)
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Китайские инвесторы выплатят 3 млрд гривен за возможность купить акции «Мотор-Сичи»

,а потом граждане Украины ,которые у власти .скажут,что ошиблись и продали акции России.Правильно сказал один из Премьеров Израиля, что украинцы ленивые ,чтобы управлять своим государством и всё управление государством всегда доверяют гражданам Украины
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Слышен только дешёвый трёп Тягнибока, Яроша, Билецкого. УКРАИНЦЫ, агов! - где вы? Может, поучитесь у Израиля? "Війна поруч": у центрі Дніпра встановили металеві фігури людей зі слідами від куль - Цензор.НЕТ 6878
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***
Війна усюди…в кожного своя..
У когось з совістю, якщо вона присутня..
У когось бій за черговЕ звання,
А інший йде під кулі за майбутнє..
Хтось закликає голосно - «вперед»!
А хтось кричить - «навіщо це здалося?»
Гримуча суміш, справжній вінегрет,
Емоцій різних - дивне стоголосся…
Один тут б'ється за поважний чин
Вхопивши владу міцно за рукав,
А чийсь і скромний і єдиний син
За Україну голову поклав..
Війна усюди..в кожного своя..
Нема очей і вух, і рук, і ніг..
І крові менше випила б земля…
Якби війна була одна на всіх…
Автор: волонтер Любава Казмірчук
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Над Украиной радиационное пятно прошло. Еще как касается международной Организации Договора о запрещении ядерных испытаний! "Війна поруч": у центрі Дніпра встановили металеві фігури людей зі слідами від куль - Цензор.НЕТ 9
11:30, 20 августа 2019
Четыре станции мониторинга радиации России перестали передавать свои данные
Об этом сообщили в международной Организации Договора о запрещении ядерных испытаний. Ранее было известно только о двух таких станциях в Центральной России. Теперь же речь идет еще о двух - в Сибири и на Дальнем Востоке. Отключение произошло вскоре после взрыва на ядерном реакторе в Архангельской области. Российские представители вначале сообщили о неких проблемах со связью, но сегодня в МИДе выступили с жестким заявлением: «упоминавшаяся международная Организация не имеет никакого отношения к случившемуся под северодвинском», - сказал несколько минут назад зам.министра иностранных дел Сергей Рябков. Более того, в интервью агентству Интерфакс он подчеркнул, что передача данных со станций слежения за уровнем радиации носит исключительно добровольный характер.
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Bloomberg: Cледующий Чернобыль может случиться в море
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Ще один подаруночок від винторогих після Чорнобиля.
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Війна або є або її немає.
Нині якщо пройтись містами України - ніщо не вказує на її присутність.
Тому потрібно або оголосити війну і воювати, або припинити цю безглузду кроваву і нікому не потрібну бійню.
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подзвони фуйлу і те саме йому скажи.
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Яка ще війна? Нарот зависає по кахве та кабаках, розважається на різних шоу і т.п.
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Очень удачно будет разместить такую же фигурку на велосипеде
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Днепр как всегда показывает пример отношения украинцев к проблемам. Человек по своей природе оптимист, быстро забывает плохое, что бы не мешало дальше жить. Но не все нужно забывать, некоторые вещи нужно показывать каждый день, что бы не стало еще хуже.
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Выбирайте выражения ! "Он подчеркнул - за войну заплачена высокая цена."= что это такое?!=это как будто мы виноваты, что нас пришли убивать! И так сплошь и рядом , что по телевизору, что в СМИ, потому и проигрываем пропаганде кацапстана!
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