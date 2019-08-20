 "Війна поруч": у центрі Дніпра встановили металеві фігури людей зі слідами від куль. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Фігури персонажів, серед яких бабуся, дитина, дівчина, фотограф, музикант-гітарист, діловий чоловік розміщені просто неба, у сквері Героїв та на набережній обласного центру. Вони зображують звичайних людей — мешканців опалених війною українських міст.
Артпроєкт називається "Війна поруч". Його автор — боєць-доброволець, військовий фотодокументаліст Олесь Кромпляс — сказав, що інсталяції мають нагадувати перехожим, що на сході держави, зовсім поруч, шостий рік поспіль триває війна.
Він наголосив — за війну заплачено високу ціну.
"Ці інсталяції — це простріляні силуети звичайних людей різних професій. Тобто на місці військових могли бути цивільні люди, які живуть своїм звичайним життям. Фігури завважки 20 кг кожна, виготовлені із товстого металу, вони добре закріплені. Нині вони сріблястого кольору, а з часом темнішатимуть і чорнішатимуть. І від цього ще більш виразно проявлятиметься той біль війни, який з роками не минає, а стає ще сильнішим, тобто буде чіткіша пам’ять про війну", - сказав Кромпляс.
Як розповіла начальниця Департаменту соцполітики Дніпровського міської ради Юлія Дмитрова, проєкт у місті буде довгостроковим.
"Ці фігури нагадують усім нам, дніпрянам, що за 200 км від міста тривають бойові дії, і що кожен із нас міг опинитися на місці тих людей, які мешкають у так званих сірих зонах, або стати жертвою війни. Тому ми не можемо забувати, що наші військові продовжують боронити країну", - зазначила Юлія Дмитрова.
Проєкт реалізований за підтримки Дніпровської міської ради та меценатів.
Українці навчились заплющувати очі на війну.
Ну не в тренді вона !
Аби був повний воєнний стан (будь-коли), то "політики" до завершення сроку не дожили б.
І зараз одне із звинуваченнь Портнова, який до "нових політиків" звісно ж не пречетний, в тому що "старі політики" пішли на ескалацію в керченській протоці.
Тобто судять якраз за те, на чому ви наполягаєте: захищати національні інтереси шляхом прямої мобілізації/ескалації. Чому не виходите і не захищаєте "воєнний стан 2018го"? Нема потреби?
Звісно, хтілося б аби Україна перемогла в цьому конфлікті швидко і з явним успіхом.
Але як ми побачили в 2019, більшість громадян не поділяють думки взагалі, що потрібно воювати. Між тим, як показує практика, потужність ресурсів і можливість їх мобілізувати вирішують перемогу. Наприклад, в 2 св. війні Американці перемагали через те, що їх артилерія "тупо" більше відстрілювала боєнабоїв ніж Німеччина. У нас же з потужностями проблема. І якщо будь-якому ПП сказати: плати не 5 а 30% тому що у нас війна, і курс у нас буде на 27 а 50 - то він "тупо" переїде у Польщу, окрім таких ідеалістів як ти більше нікого не залишиться воювати.
А мало бути з 2014 року так!
А ще правда в тому, що наші військові не могли стріляти у ворога, бо вважали їх рівними собі.
Отямились після підступних та звірячих вбивст.
А за цієї влади буде те саме.
цього вимагала Європа.
А один на один рашка нас зжере.
Он добавил, что Киев получает экспортную выручку от торговли с Москвой, что делает Украина сильнее.
Герус отметил, что если страна закупает нефтепродукты из Беларуси и Польши, то они все равно изготовлены из российской нефти.
По его словам, в условиях глобализации невозможно и нереально прекратить экономические отношения.
http://www.dsnews.ua/politics/gerus-ukraina-ne-mozhet-razorvat-ekonomicheskie-otnosheniya-25052019113900
Зебка, теперь торговля с паРашей прекратится?
Кстати, я тебе тоже выше ответил...
Как, убогое, только язык повернулся приватизировать добровольческое движение, украинский национальный патриотизм?!
,а потом граждане Украины ,которые у власти .скажут,что ошиблись и продали акции России.Правильно сказал один из Премьеров Израиля, что украинцы ленивые ,чтобы управлять своим государством и всё управление государством всегда доверяют гражданам Украины
Війна усюди…в кожного своя..
У когось з совістю, якщо вона присутня..
У когось бій за черговЕ звання,
А інший йде під кулі за майбутнє..
Хтось закликає голосно - «вперед»!
А хтось кричить - «навіщо це здалося?»
Гримуча суміш, справжній вінегрет,
Емоцій різних - дивне стоголосся…
Один тут б'ється за поважний чин
Вхопивши владу міцно за рукав,
А чийсь і скромний і єдиний син
За Україну голову поклав..
Війна усюди..в кожного своя..
Нема очей і вух, і рук, і ніг..
І крові менше випила б земля…
Якби війна була одна на всіх…
Автор: волонтер Любава Казмірчук
11:30, 20 августа 2019
Четыре станции мониторинга радиации России перестали передавать свои данные
Об этом сообщили в международной Организации Договора о запрещении ядерных испытаний. Ранее было известно только о двух таких станциях в Центральной России. Теперь же речь идет еще о двух - в Сибири и на Дальнем Востоке. Отключение произошло вскоре после взрыва на ядерном реакторе в Архангельской области. Российские представители вначале сообщили о неких проблемах со связью, но сегодня в МИДе выступили с жестким заявлением: «упоминавшаяся международная Организация не имеет никакого отношения к случившемуся под северодвинском», - сказал несколько минут назад зам.министра иностранных дел Сергей Рябков. Более того, в интервью агентству Интерфакс он подчеркнул, что передача данных со станций слежения за уровнем радиации носит исключительно добровольный характер.
Нині якщо пройтись містами України - ніщо не вказує на її присутність.
Тому потрібно або оголосити війну і воювати, або припинити цю безглузду кроваву і нікому не потрібну бійню.