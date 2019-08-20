 Водій Mercedes на смерть збив дівчину на пішохідному переході в Києві і зник, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

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"Невстановлений водій, керуючи автомобілем "Мерседес", здійснив наїзд на потерпілу на пішохідному переході. Від отриманих травм жінка померла на місці. Її анкетні дані встановлюються. Винуватець автопригоди з місця події втік", - сказано в повідомленні.

У поліції додали, що інцидент стався о 1:15 в Святошинському районі біля станції метро "Академмістечко".

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Як пише видання "Информатор", Mercedes рухався від станції метро "Академмістечко" на дуже великій швидкості і збив дівчину, яка переходила дорогу. Сила і швидкість зіткнення була такою, що у потерпілої відірвалася нога й інші частини тіла. Седан же загальмував вже біля наступного перехрестя. Водій не став чекати прибуття поліції і зник з місця події. А прибулим на місце медикам залишалося лише зафіксувати смерть дівчини.

На місці події працювали наряди патрульної поліції і працівники слідчого відділу з розслідування дорожньо-транспортних пригод столичної поліції. Вони опитали свідків і очевидців аварії, встановлюються причини і механізм ДТП.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Київські поліцейські звертаються до громадян, які стали свідками ДТП і мають будь-яку інформацію з цього приводу, з проханням телефонувати 271-99-22 або 102.

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Фото: Информатор