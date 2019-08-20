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 Події, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (2461) Київ (6400)

 Водій Mercedes на смерть збив дівчину на пішохідному переході в Києві і зник, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Столичні поліцейські розшукують водія, який смертельно травмував жінку і зник з місця ДТП. УВАГА! Наявні шокуючі фото. Не рекомендується для перегляду неповнолітнім, вагітним і людям з ослабленою психікою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Відео informator.ua

"Невстановлений водій, керуючи автомобілем "Мерседес", здійснив наїзд на потерпілу на пішохідному переході. Від отриманих травм жінка померла на місці. Її анкетні дані встановлюються. Винуватець автопригоди з місця події втік", - сказано в повідомленні.

Водій Mercedes на смерть збив дівчину на пішохідному переході в Києві і зник, - поліція 01

У поліції додали, що інцидент стався о 1:15 в Святошинському районі біля станції метро "Академмістечко".

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Як пише видання "Информатор", Mercedes рухався від станції метро "Академмістечко" на дуже великій швидкості і збив дівчину, яка переходила дорогу. Сила і швидкість зіткнення була такою, що у потерпілої відірвалася нога й інші частини тіла. Седан же загальмував вже біля наступного перехрестя. Водій не став чекати прибуття поліції і зник з місця події. А прибулим на місце медикам залишалося лише зафіксувати смерть дівчини.

Водій Mercedes на смерть збив дівчину на пішохідному переході в Києві і зник, - поліція 02

На місці події працювали наряди патрульної поліції і працівники слідчого відділу з розслідування дорожньо-транспортних пригод столичної поліції. Вони опитали свідків і очевидців аварії, встановлюються причини і механізм ДТП.

Водій Mercedes на смерть збив дівчину на пішохідному переході в Києві і зник, - поліція 03

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Водій Mercedes на смерть збив дівчину на пішохідному переході в Києві і зник, - поліція 04

Київські поліцейські звертаються до громадян, які стали свідками ДТП і мають будь-яку інформацію з цього приводу, з проханням телефонувати 271-99-22 або 102.

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Водій Mercedes на смерть збив дівчину на пішохідному переході в Києві і зник, - поліція 05
Водій Mercedes на смерть збив дівчину на пішохідному переході в Києві і зник, - поліція 06
Фото: Информатор

Водій Mercedes на смерть збив дівчину на пішохідному переході в Києві і зник, - поліція 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143733
 
 
 Топ коментарі
 
Наземный пешеходный переход через ВОСЕМЬ полос движения?!
Ну чему ж тогда удивляться...
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Мабуть водятел бухий був, алкоголь вивітриться і він сам прийде в поліцію. Не думаю що вдасться сховатися, а от вже сяде чи ні, залежить від наших кривоохоронних органів.
Від поганих доріг страждають водії, а від хороших - пішоходи.
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Фрагментирование тела происходит при скорости столкновения 160 км/ч и выше. Успеете ли вы среагировать на автомобиль движущийся ночью на такой скорости ?
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В киеве где камеры на каждом углу,до сих пор разыскивают?
Ps-пан холопку телегой задавил,думаете полицаии будут искать пана?
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Номерок стоил денег, хоть тачка и не свежая. Надо найти негодяя. Но, я повторюсь: недешевый номерок, а потому- найдут. А вот как далее... не ведаю.
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"Я был в спальне с женой, а машину хз, угнали из-под дома, наверное".
И хрен ты чё докажешь...
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Ну, допустим есть методы. Хотя бы ВЭБки могут сработать. И тогда... спальня переместится на кичу. Без жены.
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Откуда я знаю что-то о какой-то конкретной камере??? Но, в данном случае- это было бы неплохо.
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Можно пальчики с баранки откатать и с базой сверить. Загранпаспорт у типа уж наверняка есть.
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Естественно пальчики хозяина будут в салоне - потому как его это машина. А угонщик был в перчатках.
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Можно доказать по номеру телефона узнать через оператора где находился абонент в момент аварии и проследить путь его , мало кто догадается сим-карту вместе с телефоном выбросить
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вирок повинен бути однозначним: автоматом від 15 років до довічного з конфіскацією на користь рідних; і прискорена процедура
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Фантазеры.

Стаття 276. Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту
1. Порушення працівником залізничного, водного або повітряного транспорту правил безпеки руху або експлуатації транспорту, якщо вони спричинили загибель людей, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
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Извиняюсь.
Стаття 286. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами
ч.2 якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
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Мабуть водятел бухий був, алкоголь вивітриться і він сам прийде в поліцію. Не думаю що вдасться сховатися, а от вже сяде чи ні, залежить від наших кривоохоронних органів.
Від поганих доріг страждають водії, а від хороших - пішоходи.
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Наземный пешеходный переход через ВОСЕМЬ полос движения?!
Ну чему ж тогда удивляться...
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если пешеход переходил на светофорном переходе на 4 фото, то все не так очевидно.
мог и зеленый быть
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мерседес схожий на колишню євробляху. мабуть був п'яний, забув, що розтаможив і за євробляхерською звичкою втік..
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заява об "угоне" мерина уже поступила ?
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Скрывшуюся мразь не оправдывает, но всё же котелком вертеть тоже надо.
4.14 Пішоходам забороняється:
a) Виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
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Фрагментирование тела происходит при скорости столкновения 160 км/ч и выше. Успеете ли вы среагировать на автомобиль движущийся ночью на такой скорости ?
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Якби пішоходи виконували стовідсотково вимоги ПДР, наїздів на них було б в рази менше.
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А никто не говорит реагировать уже по факту выхода на полосу. Нужно вертеть котелком и оценивать скорость приближающихся ТС. А ночью вдвойне внимательнее.
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Никакой пешеход не расчитывает на то, что вылетит откуда-то урод на скорости за 150кмч
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Может в Германии и не расчитывает..
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Что за херня?
Никакого пешеходного перехода через окружную возле Новуса НЕТ! Ближайший напротив ул. Доброхотова!
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Я вижу светофор на фотке с ногой. Там наверное и переход есть
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Тоже читаю и не могу понять, они походу перепутали, мерседес двигался не от, а к станции метро Академ городок. По видео это видно, новус находится на противоположной стороне. И тогда да, регулируемый пешеходный переход находится напротив Доброхотова
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Сейчас очень много преступлений раскрываются по мобильному. Базовые станции хоть и не gps по точности - но доказать что в это время был он за рулем, а не дома - легко. И пофик какой у него телефон, хоть Нокиа.
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Таке враження, що репортаж з мацкви веде якийсь москалощелеповий недоумок. Ти ж істото, все життя в Україні прожило і цвенькаєш мовою окупантів і катів твого народу !
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Навіть екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов за ці роки був здатний вивчити мову і заговорив українською ! https://zik.ua/news/2019/06/07/eksdeputat_derzhdumy_illya_ponomarov_v_efiri_ziku_zagovoryv_ukrainskoyu_1588885є
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Скажу вам больше, он даже на месте не ориентируется, перепутал направления
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